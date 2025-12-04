नीला ड्रम कांड वाली मुस्कान की नई चाहत, प्रेमी साहिल को दिखाना चाहती है नवजात बेटी का चेहरा

संक्षेप: यूपी के मेरठ में पति सौरभ को मारकर नीले ड्रम में भरने वाली जेल में बंद मुस्कान ने पिछले दिनों एक बेटी को जन्म दिया था। मुस्कान अब इस बेटी का चेहरा जेल में ही बंद अपने प्रेमी साहिल को दिखाना चाहती है। उसने जेल प्रशासन से इसकी इजाजत मांगी है।

यूपी में मेरठ के चर्चित नीला ड्रम कांड यानी सौरभ हत्याकांड की मुख्य आरोपी उसकी पत्नी मुस्कान अपने नवजात बच्ची का चेहरा प्रेमी साहिल को दिखाना चाहती है। इसके लिए उसने जेल प्रशासन से इजाजात मांगी है। हालांकि जेल नियमावली में इस तरह के मामलों में एक दूसरे से मिलने का कोई नियम नहीं होने से उसकी चाहत पूरी नहीं होती दिख रही है। जेल प्रशासन ने भी फिलहाल ऐसा कोई नियम नहीं होने के चलते मुलाकात कराने से इनकार कर दिया है। अब माना जा रहा है कि गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के समय सुनवाई के दौरान मुस्कान बच्ची को साथ लेकर आ सकती है और साहिल बच्ची को देख सकता है। वहीं, मां और बेटी दोनों की लगातार निगरानी की जा रही है। मुस्कान और उसकी बेटी का मेडिकल परीक्षण जेल के अंदर ही डॉक्टरों की टीम ने किया है। मां और बेटी दोनों ही स्वस्थ हैं।

बता दें कि ब्रह्मपुरी के इंदिरानगर में तीन मार्च 2025 की रात को मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर घर के अंदर ही पति सौरभ की हत्या कर दी थी। सौरभ को नशीली दवा देकर बेहोश किया और सीने में चाकू घोंपकर मार डाला। इसके बाद शरीर के टुकड़े कर लाश को नीले ड्रम में डालकर सीमेंट से जमा दिया था। 18 मार्च को पुलिस ने केस का खुलासा किया था। 19 मार्च से लेकर लगातार साहिल और मुस्कान मेरठ जेल में बंद हैं। इनके खिलाफ सौरभ हत्याकांड में सुनवाई जिला जज कोर्ट में चल रही है।

24 नवंबर को दिया था बेटी को जन्म मुस्कान जेल जाने के समय गर्भवती थी और 24 नवंबर को मेडिकल कॉलेज के वार्ड में मुस्कान ने बेटी को जन्म दिया था। बेटी का नाम राधा रखा गया। मुस्कान और उसकी बेटी दोनों ही फिलहाल जिला कारागार में बंद हैं। इसकी एक दिन पहले ही डॉक्टरों की एक टीम ने जिला कारागार के अंदर ही जांच की और बताया कि मुस्कान व उसकी बेटी राधा दोनों ही स्वस्थ हैं।

मुस्कान रोजाना दो से तीन घंटे बेटी को धूप में लेकर बैठती है। इसके अलावा मुस्कान की बेटी का बाकी महिला बंदी भी ध्यान रखती हैं। मुस्कान ने जेल प्रशासन से अपनी बेटी को प्रेमी साहिल को दिखाने की मांग की थी। कहा कि वह बेटी को साहिल से मिलवाना और दिखाना चाहती है। हालांकि जेल प्रशासन ने इंकार कर दिया और जेल नियमावली का हवाला दिया गया। बताया कि इस तरह से बंदी आपस में नहीं मिल सकते।

आज होगी कोर्ट में दूसरे विवेचक की गवाही सौरभ हत्याकांड में अभी तक 14 गवाह समेत विवेचक दरोगा कर्मवीर सिंह की गवाही हो चुकी है। अब अगली गवाही गुरुवार को होनी है। केस में दूसरे विवेचक की भी गवाही गुरुवार को हो सकती है। माना जा रहा है कि अब केस में सभी मुख्य गवाही की गवाही पूरी हो चुकी है और केस में बाकी कार्रवाई जल्द ही पूरी करा ली जाएगी। ऐसे में फैसला भी जल्द ही आएगा।

मुस्कान को मिल सकती है पैरोल मुस्कान अभी अभी मां बनी है। ऐसे में मुस्कान की ओर से उनका वकील पैरवी करे और कोर्ट में याचिका दे तो छह माह तक की पैरोल मुस्कान को मिल सकती है। हालांकि मुस्कान की ओर से इस संबंध में कोई प्रक्रिया शुरू नहीं कराई गई है। परिवार का कोई सदस्य भी आज तक मुस्कान से मिलने के लिए जेल नहीं आया है। ऐसे में मुस्कान जेल में ही बेटी के साथ रह रही है।