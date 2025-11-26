बेटी संग बैरक नंबर 12-ए में रहेगी पति की कातिल मुस्कान, जेल में रीति-रिवाजों को पूरा करेंगी महिला बंदी

संक्षेप: मुस्कान और उसकी बेटी राधा को बुधवार सुबह मेडिकल कॉलेज से डिस्चार्ज कर दिया गया। इसके बाद पुलिस सुरक्षा में मां-बेटी को जिला कारागार भेजा गया। फिलहाल मुस्कान और उसकी बेटी को जेल की बैरक नंबर 12ए में रखा गया है।

मुस्कान और उसकी बेटी राधा को बुधवार सुबह मेडिकल कॉलेज से डिस्चार्ज कर दिया गया। इसके बाद पुलिस सुरक्षा में मां-बेटी को जिला कारागार भेजा गया। फिलहाल मुस्कान और राधा को जेल की बैरक नंबर 12ए में रखा गया है। राधा का नाम गुरुवार को रजिस्टर में दर्ज कराया जाएगा और बाकी प्रक्रिया भी पूरी होगी। अब बच्ची को मुस्कान के साथ ही जेल में रखा जाएगा। जेल में बंद बाकी महिलाएं राधा के जन्म को लेकर बाकी तमाम प्रक्रिया अब गुरुवार और शुक्रवार को जेल में ही पूरी करेंगी। दूसरी ओर, कोर्ट में बुधवार को केस के विवेचक की गवाही नहीं हो सकी और अगली तारीख दी गई है।

सौरभ की हत्या में पत्नी मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल दोनों मेरठ जेल में बंद हैं। दोनों को 18 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और 19 मार्च को कोर्ट ने न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया था। केस की सुनवाई जिला जज कोर्ट में हो रही है और 13 गवाहों की गवाही हो चुकी है। जेल जाने के बाद पता चला था कि मुस्कान गर्भवती थी। मुस्कान को डिलीवरी के लिए 23 नवंबर यानी रविवार को मेडिकल कॉलेज गायनिक वार्ड में भर्ती कराया गया था। विभागाध्यक्ष डॉ. शगुन की निगरानी में उपचार शुरू किया गया और 24 नवंबर को मुस्कान ने बच्ची को जन्म दिया।

26 नवंबर की सुबह करीब 11 बजे मुस्कान को पुलिस सुरक्षा में ही गुपचुप तरीके से मेडिकल कॉलेज से डिस्चार्ज कर दिया गया। इसके बाद मुस्कान और बेटी राधा को जिला कारागार लाया गया। यहां पर मुस्कान और बच्ची को बैरक नंबर 12ए में रखा गया है। बच्ची का नाम रजिस्टर में गुरुवार को दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा बाकी प्रक्रिया भी गुरुवार को पूरी कराई जाएगी। जेल में बच्ची के जन्म पर बाकी आयोजन और रीति-रिवाज जेल की महिला बंदी गुरुवार और शुक्रवार को पूरा कराएंगी। मुस्कान की जमानत होने तक बच्ची जेल में मुस्कान के पास ही रहेगी।

जेल में साहिल से मिलने की मांग जेल अधिकारियों की मानें तो मुस्कान ने जेल में साहिल से मिलने की अनुमति मांगी है। हालांकि, मुलाकात की अनुमति नहीं दी गई है। साहिल को मुस्कान की बेटी के जन्म की जानकारी जरूर दी गई है। हालांकि अभी साहिल ने कोई प्रक्रिया नहीं दी है। न ही मुलाकात के लिए कहा है।

विवेचक की गवाही टली सौरभ हत्याकांड में बुधवार को कोर्ट में केस के विवेचक की गवाही होनी थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हो सकी। इस मामले में विवेचक की गवाही टल गई है और अगली तारीख दे दी गई है। मुकदमे में 13 गवाहों की गवाही अभी तक पूरी कराई जा चुकी है। आखिरी गवाही कैब चालक अजब सिंह की हुई थी, जिसने मुस्कान और साहिल की पहचान कर पूरे टूर का रूटमैप बताया था।