शादी के चार महीने बाद होटल के कमरे में मुस्कान की मौत, पिता बोला-झूठ बोलकर बेटी को ले गया था दामाद
झांसी के होटल में पति के साथ आई पत्नी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। मृतका की पहचान मुस्कान के रूप में हुई है। मृतका के पिता ने दामाद पर बेटी को मारने का आरोप लगाया है।
Jhansi News: यूपी के झांसी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां शादी के चार महीने बाद ही एक मुस्कान नाम की महिला की होटल के कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के पिता ने दामाद पर बेटी को झूठ बोलकर मायके से ले जाने के बाद हत्या करने का आरोप लगाया है। मृतका के पिता ने बताया कि बेटी मुस्कान का 28 अक्टूबर को रेलवे में जेई की परीक्षा लगी थी। जिसके लिए वह मायके आई थी। लेकिन दामाद बेटी को मौसी के घर ले जाने के बहाने होटल ले गया, जहां उसका दीवार में सिर मारकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मृतका के पिता द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर पुलिस ने मृतका के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
प्रेमनगर थाना क्षेत्र में रहने वाले रामजीलाल सिमौलिया की बेटी मुस्कान (27) की शादी 29 जून को मध्य प्रदेश के विदिशा निवासी नीलेश के साथ हुई थी। बेटी का 28 अक्टूबर को जूनियर इंजीनियर की परीक्षा थी। इस कारण बेटी घर आई थी। 23 अक्टूबर की रात अचानक नीलेश घर आया और बेटी को मौसी के यहां पर गणेश विहार कालोनी ले जाने की बात कहकर उसे 24 अक्टूबर को सुबह साथ ले गया। 25 अक्टूबर को नीलेश का फोन आया कि वह ऋषभ होटल आ जाए। जब वह वहां पहुंचे तो देखा कि होटल का बिल 23 और 24 अक्टूबर का है। काफी देर तक नीलेश कभी मेडीकल कालेज तो कभी कपूर नर्सिंग होम तो कही जिला अस्पताल बुलाता रहा। जब वह जिला अस्पताल पहुंचे तो देखा मुस्कान की लाश रखी थी। नीलेश ने बताया कि मुस्कान गिर गई थी।
दामाद ने पहली शादी की बात छुपाई थी
ससुर ने दामाद पर दीवार में सिर मारकर हत्या का आरोप लगाया है। ससुर का आरोप है कि नीलेश के दूसरी औरतों से संबंध है। बेटी के शादी के पहले भी नीलेश ने इंदौर में पहली शादी कर रखी थी। इसकी जानकारी शादी के बाद हुई थी। एसपी सिटी प्रीति सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं। इसमें पति-पत्नी होटल स्टॉफ के साथ कमरे की तरफ जाते दिख रहे हैं। तभी मुस्कान गिरते हुए दिख रही है। मुस्कान के पिता के आरोपों की जांच की जा रही है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
10 अक्टूबर को मायके आई थी मुस्कान
मुस्कान जूनियर इंजीनियर की परीक्षा देने के लिए 10 अक्टूबर को मायके झांसी आई थी। इससे पहले कि वह परीक्षा देती पति मायके आकर दो दिन पहले मौसी के घर ले जाने की बात कहकर मायके से उसे होटल ले गया। यहां होटल में रविवार दोपहर पति होटल स्टॉफ की मदद से लहूलुहान अवस्था में पत्नी को अस्पताल ले गया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी देखा, जिसमें महिला गिरती हुई नजर आ रही है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।