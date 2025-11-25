Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsMuskan daughter was born on Saurabh birthday, 8 months and 21 days after his murder. Who is the father?
सौरभ की हत्या के 8 महीने 21 दिन बाद उसके बर्थडे पर मुस्कान की बेटी का जन्म, बाप कौन?

सौरभ की हत्या के 8 महीने 21 दिन बाद उसके बर्थडे पर मुस्कान की बेटी का जन्म, बाप कौन?

संक्षेप:

मेरठ का सनसनीखेज सौरभ हत्याकांड फिर चर्चा में है। उसकी कातिल पत्नी मुस्कान में जेल के अंदर एक बच्ची को जन्म दिया है। सौरभ की मौत के नौ महीने के अंदर पैदा हुई इस बच्ची के पिता को लेकर अब कयास लग रहे हैं। 

Tue, 25 Nov 2025 03:29 PMYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, मेरठ
share Share
Follow Us on

मेरठ के सौरभ हत्याकांड की क्रूर और सनसनीखेज कहानी में एक नया और भावनात्मक मोड़ आ गया है। हत्या की आरोपी पत्नी मुस्कान ने जेल में बेटी को जन्म दिया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बच्ची का जन्म ठीक उसी तारीख को हुआ, जिस दिन पति सौरभ का जन्मदिन होता है। इस विचित्र संयोग ने न केवल पूरे मामले को सुर्खियों में ला दिया है, बल्कि कानूनी और भावनात्मक स्तर पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सौरभ की हत्या के 8 महीने 21 दिन बाद हुई इस बच्ची को लेकर असली सवाल यह है कि इसका पिता कौन है?

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र की इंदिरा नगर कॉलोनी स्थित घर पर मुस्कान ने 3 मार्च 2025 को विदेश में नौकरी करने वाले अपने पति सौरभ राजपूत को खाने में बेहोशी की गोली मिलाकर सुला दिया था। इसके बाद प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर सौरभ का गला रेता और चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। हत्या के बाद शव को कई टुकड़ों में काटा गया। पहले से खरीद कर रखे गए नीले रंग के बड़े प्लास्टिक ड्रम में शव के टुकड़ों को ठूंस दिया गया। इसके बाद उसे सीमेंट के घोल से भर दिया गया था। हत्या के अगले ही दिन मुस्कान अपने प्रेमी साहिल के साथ मौज मस्ती करने हिमाचल चली गई। वहां से लौटने पर 17 मार्च को हत्याकांड का खुलासा हुआा और दोनों को जेल भेज गया।

ये भी पढ़ें:पति के टुकड़े, अब जेल में बेटी को जन्म, क्या है 'ड्रम वाली मुस्कान' की कहानी?

बच्ची के डीएनए की संभावना

बच्ची के जन्म और पति की हत्या के बीच का यह समय अंतराल (8 महीने 21 दिन) चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से ऐसा है कि पिता सौरभ भी हो सकता है। हालाँकि, पुलिस की शुरुआती जांच में मुस्कान और साहिल के बीच संबंध की भी बात पता चली थी। ऐसे में कुछ भी हो सकता है।

ये भी पढ़ें:सिर धड़ से अलग, सीने पर चाकू मारा, सौरभ को मुस्कान ने ऐसे मारा, डॉक्टर की गवाही

न्यायालय के सामने सबसे बड़ा प्रश्न

अगर बच्ची पर दावा का मामला कोर्ट में पहुंचता है तो न्यायालय के सामने पितृत्व (Paternity) का एक जटिल प्रश्न खड़ा हो सकता है। यदि बच्ची का जन्म हत्या की तारीख से नौ महीने के भीतर हुआ है तो कानूनी और सामाजिक रूप से पिता के रूप में सौरभ का नाम जुड़ सकता है। दूसरी ओर, मुस्कान का प्रेमी भी इस मामले में संदेह के घेरे में है।

जांच अधिकारियों के लिए यह तय करना मुश्किल होगा कि इस बच्ची का पिता कौन है। ऐसे में डीएनए जांच से ही फैसला संभव है। फिलहाल, जघन्य अपराध की दोषी मुस्कान जेल की सलाखों के पीछे है। 17 मार्च के बाद से वह अंदर ही है।