फांसी की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची मुस्कान और साहिल, मेरठ कोर्ट के फैसले को दी चुनौती
14 अक्टूबर को फांसी की सजा पाने के बाद मुस्कान-साहिल अब हाईकोर्ट पहुंचे हैं। दोनों ने मेरठ कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने फांसी की सजा के खिलाफ कोर्ट में अपील दायर की है।
Muskhan-Sahil News: यूपी के चर्चित नीले ड्रम हत्याकांड मामले में फांसी की सजा पा चुके मुस्कान और साहिल हाईकोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने मेरठ कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। दोनों ने फांसी की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सौरभ हत्याकांड मामले में कोर्ट ने दोनों को 14 अक्टूबर को फांसी की सजा सुनाई थी। इसके बाद से ही दोनों ने फांसी के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया था। दोनों चाहते हैं कि निचली हदालत द्वारा सुनाए गए फांसी के फैसले को हाईकोर्ट रद्द कर दे।
बतादें कि शुक्रवार को मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला ने हाईकोर्ट में पैरवी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता को नियुक्त किया था। वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा ने बताया कि जेल में बंद साहिल और मुस्कान की ओर से हाईकोर्ट में पैरवी के लिए वकील नियुक्त करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। वकालतनामे पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और जिला अदालत के फैसले की प्रति भी अधिवक्ता को भेज दी गई है। मुस्कान ने अपनी दोनों बेटियों के भविष्य और पालन-पोषण का हवाला देकर माफी की मांग की है।
14 अक्टूबर को दोनों को सुनाई गई थी फांसी की सजा
14 अक्टूबर को जिला जज मेरठ अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत ने कातिल मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को मृत्यु दंड की सजा सुनाई थी। सजा वाले दिन सुबह दोनों को वीडियो कांफ्रेंसिंग से कोर्ट में पेश किया गया था। इसके बाद दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने करीब सवा घंटे कोर्ट में बहस हुई थी। शाम 4.15 बजे कोर्ट ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई थी। साथ ही दोनों पर एक लाख 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया था। कोर्ट ने भगवत गीता का जिक्र करते हुए कहा था कि अपराधियों को अपराध के अनुरूप दंड देना भी धर्म है। फैसला सुनते ही दोनों फफक कर रो पड़े थे।
क्या है पूरा मामला
मेरठ के ब्रह्मपुरी के इंदिरानगर निवासी मर्चेंट नेवीकर्मी सौरभ राजपूत की 3 मार्च 2025 की रात को घर के अंदर ही पत्नी मुस्कान ने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। मुस्कान ने खाने में बेहोशी की दवा देकर सौरभ को बेहोश किया और इसके बाद सीने में चाकू घोंपकर हत्या कर दी। दोनों ने मिलकर घर के बाथरूम में लाश के टुकड़े किए। सिर को धड़ से काटकर अलग कर दिया और दोनों हाथ भी कलाई से काट दिए। इसके बाद लाश को नीले ड्रम में डालकर सीमेंट से जमा दिया। हत्या कर लाश ठिकाने लगाने के बाद साहिल और मुस्कान ट्रैक्सी लेकर हिमाचल फरार हो गए और अय्याशी करते रहे। वहीं, एक मंदिर में दोनों ने शादी भी कर ली थी। 18 मार्च को दोनों मेरठ वापस आए तो हत्याकांड का खुलासा हुआ और पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर नीले ड्रम से लाश बरामद की थी।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।