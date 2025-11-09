नीले ड्रम वाली मुस्कान जल्द बनने वाली है मां, जेल में कर रही पूजा-पाठ; प्रेमी साहिल का ऐसा है हाल
इसी साल (2025) तीन मार्च को यूपी के मेरठ में हुए नीला ड्रम कांड ने देश भर में लोगों को सकते में डाल दिया था। प्रेमी संग मिलकर अपने पति सौरभ की हत्या करने और बाद में उसके शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में बंद कर देने की आरोपी मुस्कान अब मां बनने वाली है। जेल में मुस्कान की दिनचर्या में काफी बदलाव आया है। वहां वह आजकल ज्यादातर समय पूजा-पाठ में व्यस्त रहती है। वहीं पुरुष जेल में बंद उसका प्रेमी साहिल खेती-बाड़ी का काम करता है। उसका व्यवहार भी काफी बदल गया है।
मिली जानकारी के अनुसार मुस्कान की डिलीवरी नवंबर के अंतिम या दिसंबर के पहले हफ्ते में हो सकती है। जेल में गर्भवती महिलाओं से कोई काम नहीं कराया जाता है। जेल प्रशासन सूत्रों का कहना है कि मुस्कान को डिलीवरी के लिए जिला महिला अस्पताल ले जाया जाएगा। वहां से यदि डॉक्टरों ने सुझाव दिया तो मेडिकल कॉलेज का भी विकल्प है। मुस्कान का सुरक्षित प्रसव कराना और जच्चा-बच्चा की देखरेख करना जेल प्रशासन की जिम्मेदारी है।
जेल में रखा जा रहा मुस्कान का ख्याल
लिहाजा जेल के अंदर मुस्कान का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार पिछले आठ महीनों के दौरान जेल में मुस्कान और साहिल दोनों के व्यवहार में काफी बदलाव आया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में मुस्कान के वजन में अच्छे-खासे इजाफे की भी बात कही जा रही है। जेल में मुस्कान की गर्भावस्था को देखते हुए उसे पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बच्चा होने के बाद जेल मैनुअल के तहत मुस्कान छह साल तक उसे अपने साथ रख सकेगी। इस दौरान बच्चे का ख्याल रखने के साथ ही उसकी पढ़ाई-लिखाई का इंतजाम भी किया जाएगा।
मेरठ छोड़ना चाहता है मुस्कान का परिवार
आठ महीने पहले सनसनीखेज सौरभ हत्याकांड के बाद अचानक चर्चा में आया मुस्कान रस्तोगी का परिवार अब मेरठ छोड़ना चाहता है। परिवार इसकी तैयारी भी कर रहा है। मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके के इंदिरानगर में मुस्कान के मायकेवाले घर के बाहर ‘मकानर बिकाऊ है’ का पोस्टर लगा देखा गया है। मुस्कान के पिता ने मीडिया को बताया कि अब वह और उनका परिवार मेरठ में नहीं रहना चाहता है। उन्होंने यह भी कहा कि यहां सिर्फ बुरी यादें रह गई हैं। हम मेरठ छोड़कर नई शुरुआत करेंगे।