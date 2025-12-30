शादी में गाना-बजाना किया तो खैर नहीं! मुस्लिम पंचायत का फरमान, 11 हजार जुर्माना और हुक्का-पानी बंद

संक्षेप: मथुरा में मुस्लिम पंचायत ने शादियों में फुजूलखर्ची और दिखावे पर सख्ती दिखाते हुए बड़ा फैसला लिया है। पंचायत ने शादी समारोह में तेज संगीत, आतिशबाजी और गैर-जरूरी रस्मों पर रोक लगा दी है। नियमों का उल्लंघन करने वाले परिवारों पर 11 हजार का जुर्माना और सामाजिक बहिष्कार की चेतावनी दी गई है।

यूपी के मथुरा जिले में मुस्लिम समुदाय की एक पंचायत ने शादियों में होने वाली फुजूलखर्ची और गैर-जरूरी रस्मों पर रोक लगाने के लिए एक सख्त फैसला करते हुए इसे ना मानने वाले परिवारों पर 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाने और उनके सामाजिक बहिष्कार का फरमान जारी किया है। यह फैसला कोसी कलां कस्बे में ईदगाह कमेटी द्वारा आयोजित एक पंचायत में बीते शुक्रवार को सर्वसम्मति से लिया गया।

ईदगाह कमेटी के अध्यक्ष मोइनुद्दीन और उपाध्यक्ष हाजी सादिक ने कहा कि पंचायत ने फैसला किया है कि कोई भी मुस्लिम परिवार होटलों, गेस्ट हाउस या मैरिज हॉल में निकाह समारोह आयोजित नहीं करेगा और निकाह सिर्फ मस्जिदों में ही होगा, जबकि वलीमा (शादी के बाद दी जाने वाली दावत) होटलों या दूसरी जगहों पर हो सकता है। उन्होंने बताया कि पंचायत ने शादियों में तेज आवाज़ में संगीत बजाने पर पूरी तरह से रोक लगाने का भी आदेश दिया है और अगर इसकी अवहेलना की जाती है तो कस्बे का कोई भी इमाम या काजी उस शादी में निकाह नहीं पढ़ाएगा।

संगीत से बिगड़ती है सामाजिक सद्भाव सादिक ने बताया कि पंचायत ने शादी में 'सलाम करायी' की रस्म के तहत दूल्हे को तोहफे या नकदी देने पर भी रोक लगा दी है और आतिशबाजी व फुजूलखर्ची वाली रस्मों सहित दिखावे के दूसरे तरीकों पर भी इसी तरह रोक लगाने का आदेश दिया गया है। उन्होंने बताया कि पंचायत ने स्पष्ट किया है कि जब बारात दूसरे शहर जाएगी, तब भी संगीत बजाने पर रोक लागू रहेगी और शादियों में तेज संगीत और नृत्य से अक्सर झगड़े होते हैं, जिससे सामाजिक सद्भाव और एकता बिगड़ती है।