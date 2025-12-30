Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsmusic at wedding will result in a fine of 11 thousand and social boycott Muslim Panchayat decrees
शादी में गाना-बजाना किया तो खैर नहीं! मुस्लिम पंचायत का फरमान, 11 हजार जुर्माना और हुक्का-पानी बंद

शादी में गाना-बजाना किया तो खैर नहीं! मुस्लिम पंचायत का फरमान, 11 हजार जुर्माना और हुक्का-पानी बंद

संक्षेप:

मथुरा में मुस्लिम पंचायत ने शादियों में फुजूलखर्ची और दिखावे पर सख्ती दिखाते हुए बड़ा फैसला लिया है। पंचायत ने शादी समारोह में तेज संगीत, आतिशबाजी और गैर-जरूरी रस्मों पर रोक लगा दी है। नियमों का उल्लंघन करने वाले परिवारों पर 11 हजार का जुर्माना और सामाजिक बहिष्कार की चेतावनी दी गई है।

Dec 30, 2025 11:57 am ISTPawan Kumar Sharma भाषा, मथुरा
share Share
Follow Us on

यूपी के मथुरा जिले में मुस्लिम समुदाय की एक पंचायत ने शादियों में होने वाली फुजूलखर्ची और गैर-जरूरी रस्मों पर रोक लगाने के लिए एक सख्त फैसला करते हुए इसे ना मानने वाले परिवारों पर 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाने और उनके सामाजिक बहिष्कार का फरमान जारी किया है। यह फैसला कोसी कलां कस्बे में ईदगाह कमेटी द्वारा आयोजित एक पंचायत में बीते शुक्रवार को सर्वसम्मति से लिया गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

ईदगाह कमेटी के अध्यक्ष मोइनुद्दीन और उपाध्यक्ष हाजी सादिक ने कहा कि पंचायत ने फैसला किया है कि कोई भी मुस्लिम परिवार होटलों, गेस्ट हाउस या मैरिज हॉल में निकाह समारोह आयोजित नहीं करेगा और निकाह सिर्फ मस्जिदों में ही होगा, जबकि वलीमा (शादी के बाद दी जाने वाली दावत) होटलों या दूसरी जगहों पर हो सकता है। उन्होंने बताया कि पंचायत ने शादियों में तेज आवाज़ में संगीत बजाने पर पूरी तरह से रोक लगाने का भी आदेश दिया है और अगर इसकी अवहेलना की जाती है तो कस्बे का कोई भी इमाम या काजी उस शादी में निकाह नहीं पढ़ाएगा।

ये भी पढ़ें:इस्लाम में नए साल का जश्न नाजायज; नसीहत देकर बोले मौलाना- रात में फूहड़बाजी

संगीत से बिगड़ती है सामाजिक सद्भाव

सादिक ने बताया कि पंचायत ने शादी में 'सलाम करायी' की रस्म के तहत दूल्हे को तोहफे या नकदी देने पर भी रोक लगा दी है और आतिशबाजी व फुजूलखर्ची वाली रस्मों सहित दिखावे के दूसरे तरीकों पर भी इसी तरह रोक लगाने का आदेश दिया गया है। उन्होंने बताया कि पंचायत ने स्पष्ट किया है कि जब बारात दूसरे शहर जाएगी, तब भी संगीत बजाने पर रोक लागू रहेगी और शादियों में तेज संगीत और नृत्य से अक्सर झगड़े होते हैं, जिससे सामाजिक सद्भाव और एकता बिगड़ती है।

11 हजार का लगेगा जुर्माना

सादिक के मुताबिक, पंचायत ने फैसला किया कि यह तमाम नियम तोड़ने वालों पर 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाने के साथ-साथ सम्बन्धित परिवार का सामाजिक बहिष्कार भी किया जाएगा। कमेटी ने कहा कि वह दूसरे गांवों और समुदायों में भी इसी तरह के फैसले लागू करने की कोशिश करेगी।समुदाय के बुजुर्गों ने कहा कि इस फैसले का मकसद शादी में बढ़ते खर्चों पर रोक लगाना, सामाजिक बुराइयों को रोकना, शादी समारोहों के दौरान होने वाले झगड़ों को रोकना और परिवारों, खासकर युवा पीढ़ी पर वित्तीय बोझ को कम करना है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Mathura Mathura News Mathura Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |