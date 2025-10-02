murgi chori karwai aur murgi hamare hath bhi na aai Azam Khan spoke on application conspiracy section cases मुर्गी चोरी कराई और मुर्गी हमारे हाथ भी ना आई; मुकदमों में साजिश वाली धारा लगाने पर बोले आजम, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsmurgi chori karwai aur murgi hamare hath bhi na aai Azam Khan spoke on application conspiracy section cases

मुर्गी चोरी कराई और मुर्गी हमारे हाथ भी ना आई; मुकदमों में साजिश वाली धारा लगाने पर बोले आजम

जेल से छूटने के बाद रामपुर पहुंचे आजम इन दिनों कई इंटरव्यू दे चुके हैं। इंटरव्यू के दौरान आजम कभी मुलायम सिंह के दौर को याद करते दिखे तो कभी अखिलेश यादव को लेकर नाराज नजर आए। आजम ने एक इंटरव्यू में अपने ऊपर दर्ज मुर्गा, भैंस, किताब डकैती जैसे मुकदमों को साजिश बताया।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, रामपुरThu, 2 Oct 2025 05:05 PM
share Share
Follow Us on
मुर्गी चोरी कराई और मुर्गी हमारे हाथ भी ना आई; मुकदमों में साजिश वाली धारा लगाने पर बोले आजम

जेल से छूटने के बाद रामपुर पहुंचे आजम इन दिनों कई इंटरव्यू दे चुके हैं। इंटरव्यू के दौरान आजम कभी मुलायम सिंह के दौर को याद करते दिखे तो कभी अखिलेश यादव को लेकर नाराज नजर आए। आजम ने एक इंटरव्यू में अपने ऊपर दर्ज मुर्गा, भैंस, किताब डकैती जैसे मुकदमों को साजिश बताया। आजम ने जेल की कोठरी के किस्सों को भी साझा किया। इस दौरान उन्होंने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। आजम खान ने कहा, मैं राजनीति का मकसद जानता था। हम ये जानते थे कि विधायक हों, सांसद हों या मंत्री हों, हमारा काम लोगों की सेवा करना है। राशन कार्ड बनवाना है। मरीज का इलाज करवाना है। विधवा की पेंशन करना है, किसी को नौकरी-कारोबार दिला सकें तो दिलाना है। सड़कें, गलियों बनवाना है। हमे सरकार का ये अधिकार मालूम ही नहीं था। हमे ये खबर ही नहीं थी कि सरकार के पास जुल्म करने की भी ताकत होती है।

सरकार के पास किसी से नफरत करने की भी ताकत होती है। सरकार के पास किसी को बर्बाद, तबाह और नेस्तनाबूत करने की भी ताकत होती है। हम तो ये जानते थे कि सरकार लोगों को इंसाफ दिलाती है। अगर कोई नाजायज तरीके से काम कर रहा है कि तो पुलिस उसकी जांच करने के लिए बैठी है। हमे तो ये मालूम ही नहीं था, ये तो हम अब जाने हैं और अब सीखे हैं कि सरकारों का ये काम भी है। और शायद अब ये समझ में आया कि सरकारों को बस यही काम है। खुद के ऊपर दर्ज मुकदमों का जिक्र करते हुए आजम खान ने कहा, मुर्गी, भैंस, बकरी, फर्नीचर और किताब डकैती मैंने सीधे नहीं किया है। सारी सजाएं मुझे 120 दी गई हैं। मैंने एक दिन कहा कि जाओ इनका मुर्गा उठा लाओ। इंटरव्यू के दौरान आजम खान अपने पुराने अंदाज में शेयरों-शायरी भी करते नजर आए। आजम बोले- न खुदा ही मिला न विसाल-ए-सनम। न इधर के हुए न उधर के हुए। मुर्गी भी चोरी कराई और मुर्गी हमारे हाथ भी नहीं आई।

ये भी पढ़ें:इस्तीफा लेकर मिलते थे आजम, मुलायम ने एक दिन चलने कह दिया तो उलटे पांव भागे

दीवारें कूदकर घर में घुस गई थी इनकम टैक्स की टीम

मुर्गी सभी सोने की थीं क्या? के सवाल पर आजम ने कहा-ये तो वही बताएंगे जिनके पास सोने की कुर्सियां औ सोने का ताज है। एक फकीर से ये सब आप कैसे पूछ सकते हैं। इतनी डकैती के बाद भी कुछ बदला क्यों नहीं‌? जो पैसा डकैती से आया था वह गया कहां? के सवाल पर भी आजम खान खुलकर बोले। उन्होंने कहा, सीबीआई और ईडी जांच हुई। पांच महीने कोरोना में रहने के बाद जब घर आया तो ईडी वाले आ जाते थे। चार-पांच दिनों तक पांच-पांच छह-छह घंटे पूछताछ करते थे। इनकम टैक्स वाले दीवारें कूदकर घर में घुस आए थे। साढ़े तीन हजार रुपये मेरे पास निकले थे। बेटे अब्दुल्ला के पास 11 हजार रुपये निकले थे। बड़े बेटे के पास 600 रुपये थे और बीवी के पास केवल 100 ग्राम सोना था। बड़ी-बड़ी मशीनें नोटों को गिने के लिए लाए थे। लखनऊ से सोनार आया था सोना तौलने के लिए। मैंने कहा था कि दीवारों में छिपा रखा है, आपको हक है चाहें तो आप पूरा घर गिरा दें। रुपया-पैसा तलाश कर लें। हम तहखाने में रह लेंगे, लेकिन आपकी तसल्ली होना चाहिए। पूरी दुनिया की बैंकों में हमारे सिर्फ दो खाते हैं। एक संसद की सैलरी और पेंशन का। दूसरा विधानसभा की सैलरी और पेंशन का। बाकी पूरी दुनिया में हमारा कोई खाता नहीं है और न ही हमारी कोई जमीन है।

ये भी पढ़ें:मैं जहां उंगली रख देता, मुलायम वहां साइन कर देते; अखिलेश को याद दिलाने लगे आजम

मेरा काफिला तो एक रिक्शा वाला रोक देता था

आज के दौर में कोई ग्राम प्रधान भी बन जाता है तो वह अपने काफिले के साथ निकलता है?इस पर आजम खान बोले-वो ग्राम प्रधान होकर भी कुछ होता है, लेकिन मैं कुछ नहीं हूं। मेरा काफिल एक रिख्शा वाला रोक देता है तो मैं रुक जाता हूं। टाटा-बिरला नहीं रुकेंगे। अगर हमे जुल्म का एहसास होता तो भाग जाता, छूट जाता या फिर समझौता कर लेता। सरेंडर कर देता, हाथ जोड़ लेता, पैर पकड़ लेता। भागने और बचने का मौका ही कब दिया। प्रोफेसर बीवी, बूढ़ी बीवी, जिसकी कमर भी भी आर्टीफीशियल है जो सकता उसको जेल जाने से रेाक लेता। उस बच्चे का जिसका करियर शुरू भी नहीं हुआ था उसके लिए रोक लेता। मरी हुई मां जो कब्र में है उस पर मुकदमा कायम होने से रोक लेता। रिटायर्ड भाई को जेल जाने से बचा लेता। प्रिंसिपल बहन को जेल जाने से बचा लेता। इसके बाद आजम ने फिर शेयर पढ़ा। बोले-मैं अगर दस्त न होता तो समंद होता। आजम बोले-अब शर्मिंदगी होती है। खुद अपने वजूद पर शर्म आती है। अपनी जिंदगी पर शर्म आती है। मैंने ये कैसा वक्त गुजारा, क्या दिया, क्या खोया। इस पर शर्म आती है। अपने ही वतन में बेवतन हो गए। गद्दार गहलाए। जलील रुसवा हुए। आने वाली नस्लें जब जानेंगे कि यूनिवर्सिटी का मालिक चोर था, क्या हालत होंगे?

आजम खान ने जेल के अंदर किस्से भी सुनाए

23 महीने तक जेल में रहने के दौरान आजम खान ने तमाम किस्से साझा किए। जेल की कोठरी में आंखे बंद करने पर क्या दिखता था के सवाल पर आजम बोले-जेल में एहसास ही नहीं होता था। सोचने-समझने की शक्ति ही खो गई थी। तन्हाई इस कदर थी कि सिवाए सन्नाटे और अपने मालिक को याद करने के अलावा कुछ याद नहीं था। जेल प्रशासन पर आरोप लगाते हुए आजम बोले- कोई खबर नहीं मिलती थी बाहर की। अखबार नहीं आता था। मैं किसी को टेलीफोन नहीं कर सकता था जबकि 302 के मुल्जिम 10-10 कत्ल किए हुए, रेप के मुल्जिमों को सारी सहूलियतें मिलती थीं, लेकिन मुझे नहीं। दुनिया की, बाहर की खबरें क्या हैं। कब क्या हुआ, कब किस पर मुकदमा दर्ज हुआ, किसे जमानत मिली? मालूम ही नहीं था। सोचना भी क्या था। मेरे सोचने से क्या हो जाता। सोचना तो उनको था, जिनका देश है जो देश को चलाते हैं।

Azam Khan Azam Khan Case Rampur News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |