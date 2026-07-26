बेटी की हत्या कर रातों रात फूंक दी लाश, प्रेमी ने खोली पोल; पिता-मामा समेत 3 गिरफ्तार

Horror Keeling : बेटी के प्रेम संबंध से नाराज पिता और परिवार ने मिलकर बेटी की हत्या कर दी। यह आरोप बेटी के प्रेमी ने लगाया है। प्रेमी की शिकायत पर ऐक्टिव हुई पुलिस ने आरोपी पिता, मामा समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार मामा जिला पंचायत सदस्य है।

Horror Keeling : उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के गोंडा थाना क्षेत्र के गांव बसौली में खून के रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है। यहां परिजनों ने अपनी ही बेटी की प्रेम प्रसंग के चलते हत्या कर दी और रातों-रात शव को जलाकर अंतिम संस्कार कर दिया। मामले का खुलासा तब हुआ, जब युवती के प्रेमी ने शुक्रवार सुबह पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शनिवार को आरोपी पिता समेत तीन लोगों को जेल भेज दिया। इनमें जिला पंचायत सदस्य मामा भी शामिल है। वहीं, एक बाल अपचारी को भी पकड़ा गया है, जिसे बाल सुधार गृह भेजा गया है।

गोंडा क्षेत्र के गांव बसौली निवासी 20 वर्षीय हिमांशी और कस्बे के ही दवा व्यापारी उमेश वार्ष्णेय के बेटे हर्षित वार्ष्णेय के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध थे। हिमांशी के परिजनों को इसकी जानकारी हुई तो वे उससे मारपीट करने लगे। गुरुवार रात को बात परिजनों ने उसकी हत्या कर दी। रातों-रात खेत में ले जाकर शव का अंतिम संस्कार कर दिया। शुक्रवार सुबह हर्षित को जानकारी हुई, जिसके बाद उसने पुलिस को घटना का पता चला। मामले में हर्षित ने मुकदमा दर्ज कराया। इसमें कहा कि 15 मार्च को परिजनों के उत्पीड़न से तंग होकर हिमांशी हर्षित के पास उसकी दुकान पर आ गई थी। तब पुलिस के सामने लिखित में आश्वासन देकर परिजन उसे ले गए थे। लेकिन, बातचीत में हिमांशी ने बताया था कि परिजन उसे जान से मारने की धमकी देते हैं। सीओ इगलास कमलेश कुमार ने बताया कि मामले में हिमांशी के पिता अवधेश, मामा जितेंद्र कुमार और तयेरे भाई अनुराग को गिरफ्तार कर लिया। शनिवार को आरोपियों को न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया गया। अवधेश कुमार गोंडा ब्लॉक में सचिव है, जबकि जितेंद्र कुमार जिला पंचायत सदस्य है।

पिता बोला- बेटी ने की थी आत्महत्या, हम निर्दोष जब पुलिस अवधेश कुमार को अदालत में पेश करने ले जा रही थी, तो उसने खुद पर लगे बेटी की हत्या और शव जलाने के आरोपों को गलत बताया। कहा कि हम निर्दोष हैं। बेटी ने स्वयं कमरे में जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। हम तत्काल उसे निजी हॉस्पिटल भी ले गए थे, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद गांव में सभी के सामने विधि विधान के साथ उसका दाह संस्कार किया गया।

एलएलबी कर रही थी हिमांशी हिमांशी इंटरमीडिएट करने के बाद शहर के कॉलेज से एलएलबी कर रही थी। आरोप है कि हर्षित से प्रेम संबंध के चलते हिमांशी के साथ अक्सर मारपीट की जाती थी। इसी बीच गुरुवार रात को बात इतनी बढ़ी कि परिजनों ने उसकी हत्या कर दी। गांव में किसी को खबर हो, इससे पहले ही अपने खेत में ले जाकर शव का अंतिम संस्कार कर दिया। शुक्रवार सुबह हर्षित को जानकारी हुई, जिसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी।

उत्पीड़न से तंग होकर हर्षित के पास आ गई थी युवती हर्षित ने पुलिस को बताया है कि हिमांशी के परिजन उसके साथ मारपीट करते थे। 15 मार्च को परिजनों के उत्पीड़न से तंग होकर हिमांशी हर्षित के पास उसकी गोंडा कस्बे में स्थित दुकान पर आ गई थी। उसने बताया था कि परिजनों ने उसके साथ मारपीट की है। कुछ देर बाद ही उसके पीछे उसके परिवार के दो लड़के आए और दुकान के सामने ही उसे पीटने लगे। ये घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद है।

परिजनों ने जल्द शादी कराने का दिया था भरोसा घटना के दौरान हर्षित ने पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस हर्षित, हिमांशी और उसके परिजनों को थाने ले गई थी। हालांकि इस दौरान भी युवती ने कहा था कि अगर वह घर गई तो उसे जान से मार दिया जाएगा। चूंकि मामला परिवार से जुड़ा हुआ था तो पुलिस ने हस्तक्षेप करके उसे परिजनों के साथ भेज दिया था। उस दौरान हिमांशी को उसके परिवार वाले लिखित में अपनी सुपुर्दगी में साथ ले गए थे। हर्षित के पिता के अनुसार हिमांशी के परिजनों ने ये आश्वासन दिया था कि जल्द ही दोनों की शादी करा देंगे।

हर्षित को भी जान से मारने की दी थी धमकी हर्षित ने हिमांशी को एक फोन दे दिया था, जिससे दोनों की बातें होती थीं। बातचीत के दौरान हिमांशी ने कई बार हर्षित को बताया कि उसके परिजन कहते हैं कि हर्षित से किसी भी प्रकार का संबंध न रखो, नहीं तो तुझे और हर्षित दोनों को जान से मार देंगे। शुक्रवार सुबह छह बजे जानकारी हुई कि हिमांशी की रात में ही उसके परिजनों ने हत्या कर दी है। साक्ष्य मिटाने के लिए अंतिम संस्कार भी कर दिया है। हर्षित व उसके परिवार ने हिमांशी के परिजनों से जान का खतरा भी जताया है। कहा है कि हिमांशी के परिजन कभी भी कोई अप्रिय घटना कर सकते हैं।