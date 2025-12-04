14 घंटे तक घर में ही रहा हत्यारा, लखनऊ की पॉश कॉलोनी में लूट; महिला का मर्डर

संक्षेप: वर्ष 2018 में इकलौते बेटे विभोर की मौत के बाद नीलिमा श्रीवास्तव जानकी विहार कॉलोनी स्थित घर में अकेली रहती थीं। बुधवार सुबह पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस पहुंची। घर में नीलिमा की लाश मिली। पुलिस की जांच में पता चला है कि हत्यारा वारदात को अंजाम देने के पहले 14 घंटे तक घर में ही रहा था।

यूपी के लखनऊ के जानकीपुरम की जानकी विहार पॉश कॉलोनी में मंगलवार देर रात बदमाश ने लूट के विरोध पर 70 वर्षीय महिला की गला दबा कर हत्या कर दी। इससे पहले वह घर में 14 घंटे से अधिक समय तक रहा। हत्या के बाद बदमाश अलमारी का ताला तोड़कर नकदी और जेवर पार कर ले गया। वारदात को अंजाम देकर भागा बदमाश सीसी फुटेज में कैद हो गया है। पुलिस की चार टीमें उसकी तलाश में दबिश दे रही हैं। पोस्टमार्टम में गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई है। पुलिस को पता चला है कि नीलिमा अपने बहनोई सुभाष नैथानी और बहन पूनम के साथ मंगलवार शाम पांच बजे घूमने गई थीं। सुभाष ने बताया कि जब वह शाम को नीलिमा को लेने आए थे तो बाहर ही कार में बैठे थे। नीलिमा निकलीं और घर के दरवाजे में ताला लगाकर कार में बैठ गईं। रात करीब 10 बजे कार से उनको घर के बाहर ही छोड़ गए थे। इससे साफ है कि दोपहर में घर में आया हत्यारा तब अंदर ही था।

पुलिस उपायुक्त उत्तरी गोपाल कृष्ण चौधरी के मुताबिक वर्ष 2018 में इकलौते बेटे विभोर की मौत के बाद नीलिमा श्रीवास्तव जानकी विहार कॉलोनी स्थित घर में अकेली रहती थीं। बुधवार सुबह पड़ोसियों की सूचना पर एडीसीपी गोपी नाथ सोनी, एसीपी अलीगंज सैय्यद अरीब अहमद और इंस्पेक्टर जानकीपुरम विनोद तिवारी मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य संकलन किए।

पड़ोसी उर्मिला ने बताया कि सुबह करीब साढ़े चार बजे उठीं। घर के बाहर पानी डालकर सफाई कर रही थीं। तब नीलिमा के घर का दरवाजा खुला था। सुबह सात बजे वह फिर घर के बाहर निकलीं, तब भी दरवाजा खुला था। उन्होंने पति को जानकारी दी। उन्होंने पड़ोसी दीप को जानकारी दी। तब तक अन्य पड़ोसी भी आ गए। सब नीलिमा के घर पहुंचे। अंदर वह फर्श पर पड़ी थीं। लोगों ने घटना की जानकारी कुछ दूर पर रहने वाले उनके समधी केपी सक्सेना और नीलिमा की बहन रीता, अंजली और अन्य के साथ पुलिस को दी। सभी आ गए और पुलिस भी पहुंची। पुलिस को घर का सामान अस्त-व्यस्त और अलमारी का ताला टूटा मिला। एसीपी ने बताया कि नीलिमा के हाथ में सोने की एक अंगूठी मिली है।उनकी अलमारी और लॉकर में कितने रुपये, जेवर आदि थे, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। एसीपी के मुताबिक अज्ञात पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने कई संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। उनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस की कई टीमें दबिश दे रही हैं।

मफलर और शॉल लपेट कर निकला बदमाश जानकीपुरम पुलिस की तफ्तीश में पता चला कि हत्यारा नीलिमा के घर के अंदर 14:13 घंटे रहा। सीसी फुटेज में बदमाश दोपहर करीब 12 बजे वसुधा इवेंट लॉन की ओर से काली शॉल लपेटे आते दिखा। इसके बाद उसने नीलिमा के दरवाजे पर दस्तक दी। नीलिमा ने दरवाजा खोला और वह अंदर दाखिल हो गया। रात करीब 2:33 बजे बदमाश मुंह पर मफलर और शॉल लपेटकर झुके हुए जाते दिखा है। हाथ में एक झोला भी दबाए है।

समधी के मकान में रहती थीं नीलिमा नीलिमा के समधी केपी सक्सेना ने पुलिस को बताया कि उन्होंने बेटी नम्रता का विवाह नीलिमा के इकलौते बेटे विभोर के साथ वर्ष 2010 में किया था। बेटी मानसिक रूप से अस्वस्थ रहती थी। विभोर को उन्होंने मकान भी रहने के लिए दिया था। वर्ष 2018 में विभोर की बीमारी से मौत हो गई थी। इसके बाद उन्होंने बेटी और 12 वर्षीय नाती विभु को अपने घर लाकर रख लिया था। मकान में नीलिमा अकेली रहती थीं। नीलिमा की पांच बहनें रीता, नीरा, अंजली, रागिनी, पूनम और छोटा भाई प्रदीप हैं। एसीपी ने बताया कि नीलिमा का खर्च उनकी बहनें और रिश्तेदार उठाते थे। करीब तीन हजार रुपये हर महीने खर्च के लिए देते थे। टिफिन लगवा रखा था। टिफिन सप्लाई करने वाला लड़का रोज दोपहर एक बजे आकर दे जाता था। तीनों समय वही खाना वह खाती थीं।

एक बार टप्पेबाज उतरवा ले गया था सोने के कंगन पड़ोसी उर्मिला और नीलिमा की बहन पूनम ने बताया कि एक साल पूर्व कोई कबाड़ी वाला नीलिमा के घर पहुंचा था। वह बरगला कर उनके सोने के कड़े उतरवा ले गया था। उन्होंने इसकी जानकारी कई दिन बाद दी थी, पर पुलिस में शिकायत नहीं की थी। इंस्पेक्टर जानकीपुरम विनोद तिवारी ने बताया कि नीलिमा ने कोई मुकदमा टप्पेबाजी के संबंध में थाने में दर्ज नहीं कराया था।

घर के सामने रहते हैं प्रशासनिक अफसर नीलिमा का घर पॉश कालोनी में है। उनके घर के ठीक सामने एक बुलंदशहर में तैनात सिटी मजिस्ट्रेट रहते हैं। इसके अलावा कई अन्य अफसर और संभ्रांत लोग रहते हैं। नीलिमा के घर में रखे सामान की जानकारी किसी को नहीं है। वहीं पड़ोसियों और रिश्तेदार का कहना है कि नीलिमा सोने के कंगन पहनती थीं। वे गायब हैं।