जुड़वा बेटियों के कातिल बाप ने जेल में प्लेट से रेत ली गर्दन; थाली घिस-घिसकर बनाई धार, सुसाइड की कोशिश

जेल अधीक्षक ने बताया कैदियों को खाने के लिए स्टील की थाली दी जाती है। जिसे बंदी खुद धोते हैं। बंदी शशिरंजन मानसिक तनाव में है। वह रोजाना खाना खाने के बाद अपनी थाली को रगड़-रगड़कर धोता था। सुरक्षाकर्मियों को लगा कि सफाई के लिए रगड़ता है। मगर वह थाली में धार लगा रहा था। उसी से जिस अपनी गर्दन रेत ली।

कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र के अपार्टमेंट में अपनी जुड़वा बेटियों की हत्या के आरोप में जेल में बंद शशिरंजन मिश्रा ने रविवार को जान देने का प्रयास किया। उसने जेल में स्टील की थाली से अपनी गर्दन रेत ली। बंदियों ने इसकी जानकारी जेल के सुरक्षा कर्मियों को दी तो उसे उर्सला अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर उसकी हालत खतरे से बाहर बता रहे हैं। मूलरूप से बिहार के गया का रहने वाला शशिरंजन मिश्रा नौबस्ता के किदवईनगर में त्रिमूर्ति फेज-2 अपार्टमेंट में परिवार के साथ किराये पर रहता था। उसने प्रेम विवाह किया था। वह चंडीगढ़ की एक कंपनी में एमआर था। कुछ साल से वह नौकरी छोड़कर कई कंपनियों की दवाइयों की दुकानों में सप्लाई का काम करने लगा था।

बाथरूम में जाकर थाली से गर्दन रेत ली पिछले माह 18 अप्रैल को उसने अपनी 11 साल की जुड़वा बेटियों रिद्धि और सिद्धि की निर्मम हत्या कर खुद पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। रविवार दोपहर जेल में खाना खाने के बाद उसने बाथरूम में जाकर अपनी थाली से गर्दन रेत ली। उसकी चीख सुनकर बंदी पहुंचे, तो वह लहूलुहान हालत में पड़ा था। इसके बाद जेल के सुरक्षाकर्मियों ने जेल अधीक्षक को घटना की जानकारी और घायल को उर्सला में भर्ती कराया गया।

जेल में विशेष निगरानी में रखा जाएगा- जेल एसपी डॉक्टरों के अनुसार प्रथम दृष्टया बंदी मानसिक रूप से बीमार प्रतीत हो रहा है। इसी वजह से उसने यह कदम उठाया है। जेल अधीक्षक राजेश कुमार पांडेय ने बताया कि अभ उसे जेल में विशेष निगरानी में रखा जाएगा। उर्सला के डॉक्टर सपन गुप्ता ने बताया कि उसकी हालत खतरे से बाहर है। डॉक्टरों की देखरेख में रखा गया है। जल्द ही उसे वापस जेल भेज दिया जाएगा।

रोजाना थाली घिस-घिसकर बनाई धार जेल अधीक्षक ने बताया कैदियों को खाने के लिए स्टील की थाली दी जाती है। जिसे बंदी खुद धोते हैं। बंदी शशिरंजन मानसिक तनाव में है। उपचार भी चल रहा है। वह रोजाना खाना खाने के बाद अपनी थाली को रगड़-रगड़कर धोता था। सुरक्षाकर्मियों को लगा कि वह अपनी थाली को सफाई के लिए रगड़ता है। मगर वह अपनी थाली में धार लगा रहा था। उसी से जिस अपनी गर्दन रेत ली। हालांकि कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वह इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता है।