मां और मासूम बेटे के कातिल को सजा-ए-मौत, 5 लाख जुर्माना; 15 साल पहले ईंट से कूचकर की थी हत्या
सात नवंबर 2011 को गन्ने के खेत में राजेश देवी और उनके छह वर्षीय बेटे हिमांशु का शव पड़ा मिला था। दोनों की ईंट से कूचकर हत्या की गई थी। पुलिस ने आरोपी रईस उर्फ रहीस उर्फ जहूर हसन निवासी गांव पराबाहुद्दीनपुर, बिशातगंज, बरेली के विरुद्ध आरोप पत्र जून 2012 में कोर्ट में दाखिल किया था।
UP Crime News : मां-बेटे की हत्या के दोषी राजमिस्त्री रईस उर्फ रहीस उर्फ जहूर हसन को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नंबर 3 रवि कुमार दिवाकर ने फांसी की सजा सुनाई है। दोषी पहले से ही अपनी पत्नी की हत्या में सजा भुगत रहा है। 15 साल बाद आए फैसले में न्यायाधीश ने अपने 28 पेज के आदेश में टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा कृत्य कोई इंसान नहीं कर सकता, ऐसा कृत्य केवल दानव ही कर सकता है।
डीजीसी राजीव शर्मा, एडीजीसी कुलदीप कुमार ने बताया कि सात नवंबर 2011 को चरथावल के अलावलपुर मोड़ के पास गन्ने के खेत में राजेश देवी और उनके छह वर्षीय बेटे हिमांशु का शव पड़ा मिला था। दोनों की ईंट से कूचकर हत्या की गई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी रईस उर्फ रहीस उर्फ जहूर हसन निवासी गांव पराबाहुद्दीनपुर, बिशातगंज, बरेली के विरुद्ध आरोप पत्र जून 2012 में कोर्ट में दाखिल किया था।
आरोपी रईस ने स्वीकार किया था कि राजेश देवी और उसके बीच प्रेम संबंध थे। राजेश उसके साथ रहना चाहती थी, लेकिन वह तैयार नहीं था। सात सितंबर 2011 को चरथावल के अलावलपुर मोड़ के पास ईख के खेत में ले जाकर रईस ने राजेश देवी और उनके बच्चे की ईंट से कूचकर हत्या कर दी। राजेश देवी ने ही उसे चरथावल बुलाया था। शनिवार को रईस को कोर्ट में पेश किया गया।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट-3 के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने हत्या के दोषी रईस उर्फ रहीस उर्फ जहूर हसन को फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर छह लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। न्यायालय ने अपने 28 पेज के आदेश में टिप्पणी करते हुए कहा कि मां-बेटे की निर्मम तरीके से हत्या की गई है, जिसमें एक मासूम बच्चा भी था, ऐसे में मृत्युदंड दिया जाना एकमात्र उपाय है। उधर, न्याय प्रणाली को लेकर भी न्यायालय ने सवाल उठाया है। कहा कि दोषी, दहेज हत्या में पहले से ही जेल काट रहा है। मां-बेटे की हत्या में निर्णय अब से 12 से 13 वर्ष पहले आया होता तो आरोपी अपराध करने की हिम्मत नहीं कर पाता।
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लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें