मां और मासूम बेटे के कातिल को सजा-ए-मौत, 5 लाख जुर्माना; 15 साल पहले ईंट से कूचकर की थी हत्या

सात नवंबर 2011 को गन्ने के खेत में राजेश देवी और उनके छह वर्षीय बेटे हिमांशु का शव पड़ा मिला था। दोनों की ईंट से कूचकर हत्या की गई थी। पुलिस ने आरोपी रईस उर्फ रहीस उर्फ जहूर हसन निवासी गांव पराबाहुद्दीनपुर, बिशातगंज, बरेली के विरुद्ध आरोप पत्र जून 2012 में कोर्ट में दाखिल किया था।

UP Crime News : मां-बेटे की हत्या के दोषी राजमिस्त्री रईस उर्फ रहीस उर्फ जहूर हसन को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नंबर 3 रवि कुमार दिवाकर ने फांसी की सजा सुनाई है। दोषी पहले से ही अपनी पत्नी की हत्या में सजा भुगत रहा है। 15 साल बाद आए फैसले में न्यायाधीश ने अपने 28 पेज के आदेश में टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा कृत्य कोई इंसान नहीं कर सकता, ऐसा कृत्य केवल दानव ही कर सकता है।

डीजीसी राजीव शर्मा, एडीजीसी कुलदीप कुमार ने बताया कि सात नवंबर 2011 को चरथावल के अलावलपुर मोड़ के पास गन्ने के खेत में राजेश देवी और उनके छह वर्षीय बेटे हिमांशु का शव पड़ा मिला था। दोनों की ईंट से कूचकर हत्या की गई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी रईस उर्फ रहीस उर्फ जहूर हसन निवासी गांव पराबाहुद्दीनपुर, बिशातगंज, बरेली के विरुद्ध आरोप पत्र जून 2012 में कोर्ट में दाखिल किया था।

आरोपी रईस ने स्वीकार किया था कि राजेश देवी और उसके बीच प्रेम संबंध थे। राजेश उसके साथ रहना चाहती थी, लेकिन वह तैयार नहीं था। सात सितंबर 2011 को चरथावल के अलावलपुर मोड़ के पास ईख के खेत में ले जाकर रईस ने राजेश देवी और उनके बच्चे की ईंट से कूचकर हत्या कर दी। राजेश देवी ने ही उसे चरथावल बुलाया था। शनिवार को रईस को कोर्ट में पेश किया गया।