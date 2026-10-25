उन्नाव के बाद इटावा में बक्सा कांड, सिक्योरिटी गार्ड की हत्या कर बक्से में शव छिपाया, बेटी-प्रेमी फरार

इटावा में सिक्योरिटी गार्ड श्याम सुंदर कठेरिया (55) का शव कमरे में बक्से के अंदर मिला। बदबू आने पर पुलिस ने ताला तोड़कर शव बरामद किया। मृतक की बड़ी बेटी ने छोटी बहन पूजा और उसके प्रेमी पर हत्या का शक जताया है। पुलिस जांच में जुटी है।

​इटावा, संवाददाता: उन्नाव की तरह इटावा में बक्सा कांड सामने आया है। सिक्योरिटी गार्ड की हत्या कर शव कमरे में बक्से में रख दिया गया। बदबू आने पर पड़ोसियों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने लाश बरामद की। मृतक की बड़ी बेटी ने पांच दिन से लापता छोटी बहन और उसके प्रेमी पर कत्ल कर शव छिपाने का आरोप लगाया है। पुलिस छानबीन कर रही है। सिविल लाइंस में टीबी अस्पताल के पास कांशीराम कॉलोनी में 55 साल के श्याम सुंदर कठेरिया अपनी छोटी बेटी पूजा के साथ रहते थे। दो दिनों से कॉलोनी में लोग बदबू फैलने से परेशान थे। रविवार को यहां रहने वाली हसीना बेगम ने पुलिस को सूचना दी।

कमरे में बक्से के अंदर मिला शव पुलिस ने आकर देखा तो कमरे में बाहर से ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों की मदद से ताला तोड़ा और अंदर जाकर कमरे में रखा बक्सा खोला तो होश उड़ गए। उसमें श्याम सुंदर का क्षत-विक्षत शव पड़ा था। हालांकि शरीर पर चोट के निशान नहीं दिखे। पुलिस ने जसवंतनगर के भीखनपुर में रहने वाली श्याम सुंदर की बड़ी बेटी काजल को को सूचना दी, जिसके बाद उसने शिनाख्त की। पुलिस को पता चला कि चार दिन से न तो कमरा खुला और न ही पूजा कहीं दिखाई दी। काजल ने पूजा व उसके प्रेमी पर वारदात करने की आशंका जताई है। पुलिस पूजा की तलाश कर रही है। एसपी सिटी बबिता सिंह के मुताबिक पुलिस ने बंद कमरे का ताला तोड़कर बक्से से शव बरामद किया है। शव काफी सड़ा-गला है। प्रथम दृष्टया हत्या करके शव को बक्से में छिपाने की आशंका है।