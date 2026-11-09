यूपी में दिवाली पर रिश्ते का कत्ल, बड़े भाई की हत्या कर शव खाली प्लाट में फेंका
उत्तर प्रदेश के कानपुर में दिवाली पर रिश्त का कत्ल हो गया। पारिवारिक विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को पड़ोस के खाली प्लाट में फेंककर फरार हो गया।
यूपी के कानपुर में दिवाली पर रिश्ते के कत्ल की खबर सामने आई है। कानपुर में हनुमंत विहार के संजय गांधी नगर में रविवार देर रात पारिवारिक विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को पड़ोस के खाली प्लाट में फेंककर फरार हो गया। सोमवार सुबह शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई।
मृतक की पहचान 40 वर्षीय आनंद सिंह उर्फ रगडू के रूप में हुई है। वह संजय गांधी नगर में रहता था। उसका छोटा भाई प्रियम सिंह पत्नी रानी और 15 वर्षीय बेटी शीतल के साथ रहता है। बताया गया कि रविवार देर रात नशे की हालत में दोनों भाइयों के बीच पारिवारिक विवाद हो गया। देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। आरोप है कि प्रियम ने ईंट से कुचलकर आनंद की हत्या कर दी और शव को सचिन कुमार पाल के खाली प्लाट में फेंक दिया।
पुलिस आरोपित की तलाश के साथ मामले की जांच कर रही
मोहल्ले के लोगों का आरोप है कि मारपीट के दौरान प्रियम की पत्नी रानी और बेटी शीतल ने भी आनंद को घसीटकर पीटा। वारदात से पहले घर के बाहर लगा सीसीटीवी कैमरा भी बंद कर दिया गया था। सोमवार सुबह खाली प्लाट में शव पड़ा देखकर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची हनुमंत विहार पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने रानी और शीतल को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि मुख्य आरोपित प्रियम फरार है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस आरोपित की तलाश के साथ मामले की जांच कर रही है।
वृंदावन की रशियन बिल्डिंग के फ्लैट में मिला विदेशी भक्त का शव
वहीं वृंदावन में रमणरेती चौकी क्षेत्र स्थित रशियन बिल्डिंग के एक फ्लैट में सोमवार को विदेशी कृष्ण भक्त का शव मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से फ्लैट का दरवाजा खुलवाकर शव बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के अनुसार, प्रथम दृष्टया मौत स्वाभाविक प्रतीत हो रही है। मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। सोमवार दोपहर रमणरेती पुलिस को सूचना मिली कि रशियन बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 713 से बदबू आ रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से फ्लैट का दरवाजा खुलवाया। अंदर बेड पर एक विदेशी कृष्ण भक्त का शव पड़ा था। कमरे की तलाशी के दौरान बैग से पासपोर्ट मिला। इसके आधार पर मृतक की पहचान जेरार्डो एनरिक लील बीरियोंस निवासी रिपब्लिक ऑफ कोस्टारिका के रूप में हुई।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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