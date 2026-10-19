बेटी को सौतन से छुटकारा दिलाने के लिए मर्डर, बाप ने ही दामाद की प्रेमिका को मार डाला

बिजनौर में बेटी को दामाद की प्रेमिका से छुटकारा दिलाने के लिए ससुर और उसके बेटे पर महिला की गला घोंटकर हत्या का आरोप है। वारदात के 50 दिन बाद मुंबई में झाड़ियों से शव मिला। मुंबई पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरा फरार है।

बिजनौर: अपनी बेटी को सौतन से छुटकारा दिलाने के लिए विवाहिता के पिता ने अपने बेटे के साथ मिलकर दामाद की प्रेमिका की गला घोंटकर हत्या कर दी। वारदात के करीब 50 दिन बाद महिला का सड़ा-गला शव मुंबई में झाड़ियों से बरामद हुआ। मुंबई पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा आरोपी फरार है। मामला थाना रेहड़ क्षेत्र के गांव सादकपुर उर्फ सुल्ताननगर से जुड़ा है। गांव निवासी शाकिब सिद्दीकी पुत्र अब्दुल खालिक का निकाह चार वर्ष पूर्व कस्बा नहटौर के मोहल्ला मनिहारी सराय निवासी सरताज सिद्दीकी की पुत्री शहरीन से हुआ था।

मुंबई में ऑटो रिक्शा चलाता है शाकिब शाकिब पेशे से ऑटो रिक्शा चालक है और मुंबई में रिक्शा चलाता है। वह मुंबई के सांताक्रूज ईस्ट के शिवनगर चाल में किराए पर रहता था। बताया जा रहा है कि शाकिब के पिछले कई वर्षों से गांव सादकपुर की ही एक गैर बिरादरी की युवती रूखसाना पुत्री इरफान सलमानी से प्रेम संबंध थे। पांच वर्ष पूर्व रूखसाना का निकाह जनपद मुरादाबाद के कांठ थाना क्षेत्र के गांव रवाना निवासी नईम सलमानी से हुआ था। इस दौरान रूखसाना ने तीन बच्चों को भी जन्म दिया।

रूखसाना के मुंबई पहुंचने की कहानी गत 9 जुलाई को रूखसाना के पति नईम ने शाकिब पर अपनी पत्नी को भगाकर ले जाने का आरोप लगाते हुए कांठ थाने में तहरीर दी। तहरीर के आधार पर कांठ पुलिस ने रूखसाना को तलाश कर परिजनों को सौंप दिया, लेकिन रूखसाना अपने कथित प्रेमी शाकिब के साथ रहने की जिद पर अड़ी रही। बताया जाता है कि बाद में शाकिब की पहली पत्नी शहरीन और प्रेमिका रूखसाना दोनों एक साथ रहने को तैयार हो गईं और दोनों शाकिब के साथ मुंबई चली गईं। दोनों के मुंबई जाने के बाद शहरीन के मायके पक्ष के लोग मां फरजाना, पिता सरताज और भाई समीर भी शाकिब के घर मुंबई पहुंच गए।

हत्या कर झाड़ियों में फेंका शव शाकिब का कहना है कि 26 सितंबर को जब वह काम से घर लौटा तो रूखसाना लापता थी। काफी तलाशने के बाद भी कोई सुराग न मिलने और फोन बंद होने पर शाकिब ने 28 सितंबर को मुंबई के वाकोला थाने में अपहरण की शिकायत दर्ज कराई। वाकोला थाना प्रभारी गोविंद पवार ने बताया कि जांच के दौरान सरताज को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो सरताज ने बताया कि शाकिब की दूसरी पत्नी रूखसाना से उसका परिवार नाखुश था। इसलिए पिता-पुत्र ने मिलकर 28 सितंबर को रूखसाना (26 वर्ष) की गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स की झाड़ियों में फेंक दिया था।