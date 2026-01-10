हरिद्वार में छिपा था हत्यारोपी पारस, उसी के साथ थी मेरठ से अगवा रूबी, पुलिस ने दोनों को ढूंढ निकाला

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsmurder suspect Paras, was hiding Haridwar abducted girl from Meerut Ruby was with him police have found both them
संक्षेप:

मेरठ के कपसाड़ गांव में हुए सुनीता हत्याकांड में पुलिस ने हत्यारोपी पारस को उत्तराखंड में हरिद्वार के पास से गिरफ्तार किया है। पारस के साथ ही रूबी को भी बरामद कर लिया गया है। 

Jan 10, 2026 11:14 pm ISTDinesh Rathour मेरठ, प्रमुख संवाददाता
मेरठ के कपसाड़ गांव में हुए सुनीता हत्याकांड में पुलिस ने हत्यारोपी पारस को उत्तराखंड में हरिद्वार के पास से गिरफ्तार किया है। पारस के साथ ही रूबी को भी बरामद कर लिया गया है। फिलहाल दोनों को मेरठ लाया गया है और पुलिस अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। कपसाड़ गांव में पारस सोम ने साथियों के साथ मिलकर गांव निवासी रूबी का गुरुवार को अपहरण किया था। विरोध पर रूबी की मां सुनीता की बलकटी से वार कर हत्या कर दी। रूबी को अगवा कर पारस फरार हो गया था। रूबी के भाई नरसी की ओर से सरधना थाने में पारस सोम और सुनील सोम को नामजद करते हुए कुछ अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस की 10 टीम और 200 पुलिसकर्मियों को पारस और उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए लगाया गया था।

मेरठ स्वाट टीम और सहारनपुर क्राइम ब्रांच ने पारस को हरिद्वार के पास से शनिवार देरशाम गिरफ्तार किया। जिस मकान में पारस छिपा था, उसी में रूबी भी पारस के साथ मौजूद मिली। पारस को गिरफ्तार कर और रूबी को बरामद करने के बाद पुलिस टीम मेरठ रवाना हुई। मेरठ पहुंचने के बाद एसएसपी/डीआईजी मेरठ और एसपी देहात अभिजीत कुमार ने पारस और रूबी से पूछताछ शुरू की। पुलिस जांच में सामने आया है कि रूबी को साथ ले जाने का विरोध करने पर सुनीता की हत्या की गई थी। एसएसपी मेरठ डॉ. विपिन ताडा ने बताया, सहारनपुर पुलिस की मदद से मेरठ पुलिस ने पारस को गिरफ्तार कर लिया है। रूबी को भी बरामद किया गया है। पारस से पूछताछ की जा रही है। रूबी से भी बातचीत जारी है। जल्द पूरा खुलासा किया जाएगा।

काशी टोल से कपसाड़ तक रही नाकाबंदी, गांव की सीमाएं सील

पुलिस-प्रशासन ने शनिवार को मेरठ शहर से लेकर सरधना के कपसाड़ तक नाकाबंदी कर दी। काशी टोल और सिवाया टोल समेत कई जगहों पर पुलिस टीम को तैनात कर रास्तों को बंद करा दिया गया। कपसाड़ गांव को पूरी तरह से सील करते हुए तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया। पार्टी नेताओं को गांव जाने से रोक दिया और घंटों मशक्कत के बाद भी एंट्री नहीं दी गई। काशी टोल प्लाजा पर सपा सांसद रामजीलाल सुमन और आसपा सांसद चंद्रशेखर आजाद समेत कांग्रेसियों को रोका गया। सपाइयों की इस दौरान पुलिस से धक्कामुक्की तक हुई। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सीमा प्रधान को भी सिवाया टोल पर रोक दिया गया। कपसाड़ गांव के बाहरी छोर पर ग्रामीणों और आरएएफ टीम के बीच तीखी झड़प हो गई। आरएएफ टीम का कहना है एक व्यक्ति ने टीम पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया। टीम ने वहां से हटकर जान बचाई। इस दौरान लोगों ने हंगामा किया, जिसे काबू में करने के लिए आरएएफ को लाठियां फटकारनी पड़ी। कपसाड़ गांव में तनावपूर्ण माहौल रहा। पीड़ित परिवार के रिश्तेदारों को गांव पहुंचने में घंटों का समय लग गया।

सपा विधायक अतुल प्रधान और पूर्व विधायक योगेश वर्मा समेत कई नेता गांव पहुंचे। भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री संजीव बालियान और सरधना के पूर्व विधायक संगीत सोम ने भी गांव में पीड़ित परिवार से बातचीत की। बाद में संगीत सोम के आश्वासन पर परिजन अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए। शनिवार को भी गांव में कई राजनैतिक पार्टियों के पदाधिकारियों के आने का इनपुट पुलिस-प्रशासन के पास था। शनिवार सुबह से शहर से सरधना तक नाकाबंदी कर दी गई। काशी टोल और सिवाया टोल समेत सरधना पुल, नानू नहर पुल और कई जगह पुलिस फोर्स, पीएसी और आरएएफ को तैनात कर दिया गया। काशी टोल पर दोपहर के समय सांसद रामजीलाल सुमन और अतुल प्रधान को समर्थकों समेत रोक दिया गया। इस दौरान एसपी ट्रैफिक और सपा विधायक में धक्कामुक्की भी हुई। काफी प्रयास के बावजूद सपाइयों को गांव नहीं जाने दिया गया।

कपसाड़ गांव पूरी तरह सील

कपसाड़ गांव को पुलिस-प्रशासन ने सुबह से ही सील कर दिया। तमाम रास्तों पर पुलिस वाहन खड़े कर रास्ता रोक दिया और बैरिकेड लगा दिए। गांव में रूबी के परिजनों के मकान को पुलिस ने सुरक्षा घेरे में ले लिया। यहां मीडिया और लोगों के जाने पर एसपी देहात अभिजीत कुमार ने रोक लगा दी। पीड़ित परिवार के घर आने वाले रिश्तेदारों को भी रास्ते में पुलिस ने रोक लिया। घंटों मशक्कत के बाद रिश्तेदार घर पहुंच सके। इसे लेकर रूबी के भाई नरसी ने विरोध किया।

कांग्रेसियों को भी रोका, वापस भेजा

पुलिस ने कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को भी काशी टोल पर रोक लिया। सांसद तनुज पूनिया, राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल समेत अनुसूचित जाति विभाग के पदाधिकारियों को भी टोल पर पुलिस ने कपसाड़ जाने से रोका। काफी विवाद हुआ, लेकिन पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर सभी को वापस कर दिया।

सांसद चंद्रशेखर को भी काशी टोल पर रोका

सांसद चंद्रशेखर ने भी शनिवार दोपहर कपसाड़ आने का ऐलान किया था। सांसद को गाजियाबाद में ही रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस से विवाद भी हुआ। सांसद अपनी कार छोड़कर हाइवे पर अपनी टीम के साथ पैदल ही भाग निकले और पुलिस की नाकाबंदी तोड़कर एक बाइक पर लिफ्ट लेकर कुछ आगे तक पहुंचे। यहां से एक अन्य कार में दूसरे रास्ते से होकर शाम को काशी टोल परतापुर पहुंच गए। यहां एसपी ट्रैफिक समेत कई अफसरों को आरएएफ और फोर्स के साथ लगाया गया था। सांसद चंद्रशेखर को रोककर उन्हें कपसाड़ जाने से रोका गया।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
