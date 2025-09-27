यूपी में रिश्तों का कत्ल: छोटे भाई को मुंह दबाकर मार डाला, अंतिम संस्कार से पहले पकड़ा गया बड़ा भाई

बिजनौर में संपत्ति के विवाद में रिश्तों का खून हो गया है। यहां एक भाई ने अपने छोटे दिव्यांग भाई को मौत के घाट उतार दिया। कंबल डालकर उसका मुंह दबा दिया। शनिवार सुबह आरोपी भाई ने पड़ोसियों को गुमराह करते हुए छोटे भाई के अंतिम संस्कार की तैयारी भी कर ली थी।

यूपी के बिजनौर में संपत्ति के विवाद में रिश्तों का खून हो गया है। यहां एक भाई ने अपने छोटे दिव्यांग भाई को मौत के घाट उतार दिया। कंबल डालकर उसका मुंह दबा दिया। शनिवार सुबह आरोपी भाई ने पड़ोसियों को गुमराह करते हुए छोटे भाई के अंतिम संस्कार की तैयारी भी कर ली थी, लेकिन बहनों के आरोप के बाद मामले ने तूल पकड़ा और पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस ने आरोपी बड़े भाई को हिरासत में लेते हुए शव पोस्टमार्टम को भेजा और जांच पड़ताल में जुट गई।

मोहल्ला पहाड़ी दरवाज़ा में मोनू सैनी और रवि सैनी पुत्र सुरेश सैनी के बीच मकान के बंटवारे को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। बताया जाता है कि शुक्रवार रात दोनों भाइयों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद बड़े भाई रवि ने छोटे दिव्यांग भाई मोनू का कंबल से गला दबाकर मार डाला। शनिवार सुबह रवि ने पड़ोसियों को बताया कि रात में अचानक मोनू का स्वास्थ्य बिगड़ गया और उसकी मौत हो गई। इतना ही नहीं रवि ने मोनू के अंतिम संस्कार की तैयारी भी कर ली थी, लेकिन आशंकित मोहल्लेवासियों ने पुलिस को सूचना दे दी। उधर, भाई की मौत की सूचना पर पहुंची बहनों ने भी बड़े भाई रवि पर शक जताते हुए हंगामा कर दिया।