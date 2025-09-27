Murder relations in UP Younger brother strangled to death elder brother arrested before funeral यूपी में रिश्तों का कत्ल: छोटे भाई को मुंह दबाकर मार डाला, अंतिम संस्कार से पहले पकड़ा गया बड़ा भाई, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
यूपी में रिश्तों का कत्ल: छोटे भाई को मुंह दबाकर मार डाला, अंतिम संस्कार से पहले पकड़ा गया बड़ा भाई

बिजनौर में संपत्ति के विवाद में रिश्तों का खून हो गया है। यहां एक भाई ने अपने छोटे दिव्यांग भाई को मौत के घाट उतार दिया। कंबल डालकर उसका मुंह दबा दिया। शनिवार सुबह आरोपी भाई ने पड़ोसियों को गुमराह करते हुए छोटे भाई के अंतिम संस्कार की तैयारी भी कर ली थी।

Dinesh Rathour धामपुर(बिजनौर)Sat, 27 Sep 2025 08:31 PM
यूपी के बिजनौर में संपत्ति के विवाद में रिश्तों का खून हो गया है। यहां एक भाई ने अपने छोटे दिव्यांग भाई को मौत के घाट उतार दिया। कंबल डालकर उसका मुंह दबा दिया। शनिवार सुबह आरोपी भाई ने पड़ोसियों को गुमराह करते हुए छोटे भाई के अंतिम संस्कार की तैयारी भी कर ली थी, लेकिन बहनों के आरोप के बाद मामले ने तूल पकड़ा और पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस ने आरोपी बड़े भाई को हिरासत में लेते हुए शव पोस्टमार्टम को भेजा और जांच पड़ताल में जुट गई।

मोहल्ला पहाड़ी दरवाज़ा में मोनू सैनी और रवि सैनी पुत्र सुरेश सैनी के बीच मकान के बंटवारे को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। बताया जाता है कि शुक्रवार रात दोनों भाइयों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद बड़े भाई रवि ने छोटे दिव्यांग भाई मोनू का कंबल से गला दबाकर मार डाला। शनिवार सुबह रवि ने पड़ोसियों को बताया कि रात में अचानक मोनू का स्वास्थ्य बिगड़ गया और उसकी मौत हो गई। इतना ही नहीं रवि ने मोनू के अंतिम संस्कार की तैयारी भी कर ली थी, लेकिन आशंकित मोहल्लेवासियों ने पुलिस को सूचना दे दी। उधर, भाई की मौत की सूचना पर पहुंची बहनों ने भी बड़े भाई रवि पर शक जताते हुए हंगामा कर दिया।

पुलिस ने शव कब्ज़े में लेकर पोस्टमॉर्टम को भेजा और आरोपी भाई को घटनास्थल से ही हिरासत में लिया। धामपुर सीओ अभय कुमार पांडेय ने बताया, मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई होगी। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ की जा रही है। घटना के संबंध में अभी तहरीर नहीं मिली है।

