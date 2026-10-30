शराब के लिए 500 रुपए नहीं देने पर मर्डर, दबंगों ने युवक की गोली मारकर हत्या की

मथुरा के महोली गांव में शराब के लिए 500 रुपये देने से इनकार करने पर 42 वर्षीय रौतान सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि विकास उर्फ विशाल ने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चार टीमें लगाई हैं।

मथुरा, हिन्दुस्तान संवाद: थाना हाईवे के अंतर्गत गांव महोली में बुधवार रात शराब के लिए 500 रुपये देने से इनकार करने पर 42 वर्षीय रौतान सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात से गांव में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया और शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की चार टीमें लगाई गई हैं। बुधवार रात करीब साढ़े नौ बजे रौतान सिंह त्रिवेदीपुरम स्थित मकान से परिवार के लाखन, सुभाष चंद्र आदि के साथ बाइक से गांव महोली आ रहा था। रास्ते में नेक्सा शोरूम से गांव की ओर जाने वाले मार्ग पर गांव के विकास उर्फ विशाल ने अपने साथियों के साथ उसे रोक लिया।

आरोप है कि उन्होंने शराब पीने के लिए 500 रुपये मांगे। रौतान ने रुपये देने से इनकार किया तो आरोपी गाली-गलौज और मारपीट करने लगे। विरोध करने पर विकास उर्फ विशाल ने साथियों के साथ मिलकर रौतान को गोली मार दी। गोली लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या की खबर से परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया।

शराब के लिए 500 रुपए नहीं देने पर हत्या जरा सी कहासुनी और शराब के पैसों को लेकर युवक की गोली मारकर हत्या की। सूचना पर एसएसपी श्लोक कुमार, एसपी सिटी राजीव कुमार सिंह और सीओ रिफाइनरी प्रवीन कुमार तिवारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जानकारी जुटाई। पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझाकर शांत कराया और शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मृतक के पिता लाल सिंह ने देर रात करीब पौने एक बजे रिपोर्ट दर्ज कराई। तहरीर के अनुसार, उनका बेटा रौतान परिवार के सुभाष और लाखन सिंह के साथ बाइक से घर आ रहा था।