गुटखा थूकने पर मर्डर; दो पक्षों के बीच मारपीट में युवक की मौत, गांव में तनाव

आगरा के एत्मादपुर में नाली में गुटखा थूकने को लेकर हुए विवाद में 23 वर्षीय अमित सिंह की मौत हो गई। मारपीट में घायल युवक ने एसएन मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान दम तोड़ा। पुलिस ने 7 लोगों पर केस दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

आगरा के एत्मादपुर क्षेत्र के गढ़ी महासिंह खेड़ा गांव में नाली में गुटखा की पीक थूकने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। मारपीट में घायल 23 वर्षीय अमित सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई। युवक की मौत की खबर से गांव में हड़कंप मच गया और माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस के अनुसार विवाद मंगलवार दोपहर शुरू हुआ था। गांव निवासी गंभीर सिंह के बेटे प्रमोद की बहू घर के बाहर सफाई कर रही थी। उसी दौरान पड़ोस में रहने वाले जगत सिंह पक्ष के किसी युवक ने नाली में गुटखा की पीक थूक दी। इस पर महिला ने आपत्ति जताते हुए कहा कि घर के बाहर साफ-सफाई रखनी चाहिए और नाली में गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। महिला की यह बात दूसरे पक्ष को नागवार गुजर गई और दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई।

गुटखा थूकने के विवाद में हत्या हालांकि उस समय आसपास के लोगों ने बीच-बचाव कर मामला यह कहकर शांत करा दिया कि होली का त्योहार है और इस दिन विवाद नहीं बढ़ाना चाहिए। इसके बाद दोनों पक्ष अपने-अपने घर चले गए। बताया गया कि शाम को गंभीर सिंह पक्ष के कुछ लोग शराब के नशे में घर लौटे। घर की महिलाओं ने उन्हें दिन में हुए विवाद की जानकारी दी। यह सुनते ही वे गुस्से में आ गए और लोहे के पाइप तथा डंडे लेकर दूसरे पक्ष के घर पहुंच गए। वहां दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस दौरान सिर में गंभीर चोट लगने से अमित सिंह बुरी तरह घायल हो गया।

हत्या पर परिवार में हाहाकार घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल अमित सिंह को इलाज के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया। वहां इलाज के दौरान होली वाले दिन बुधवार सुबह उसकी मौत हो गई। युवक की मौत की खबर मिलते ही गांव में कोहराम मच गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने गांव में एहतियातन कई थानों की फोर्स तैनात कर दी। अंतिम संस्कार के बाद हालात सामान्य होने पर पुलिस ने राहत की सांस ली।