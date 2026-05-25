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मर्डर या सुसाइड? बारांबकी में पेड़ से लटके मिले युवक-युवती के शव, लव अफेयर की भी चर्चा

sandeep लाइव हिन्दुस्तान
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बाराबंकी के गेहंदवर गांव में पेड़ से युवक-युवती के शव फंदे से लटके मिले। युवक की पहचान रोहित रावत के रूप में हुई, जबकि युवती की शिनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस प्रेम प्रसंग के एंगल पर जांच कर रही है। दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं।

मर्डर या सुसाइड? बारांबकी में पेड़ से लटके मिले युवक-युवती के शव, लव अफेयर की भी चर्चा

बाराबंकी के सतरिख थाना क्षेत्र स्थित गेहंदवर गांव में सोमवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब गांव के बाहर एक चिलबिल के पेड़ पर युवक और युवती के शव फंदे से लटके मिले। दोनों शव पेड़ की अलग-अलग डाल पर दुपट्टे के सहारे लटके हुए थे। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। मृतक युवक की पहचान गांव निवासी 25 वर्षीय रोहित पुत्र श्रीपाल रावत के रूप में हुई है। वहीं युवती की अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस उसकी पहचान करने में जुटी हुई है। ग्रामीणों के बीच दोनों के प्रेम प्रसंग की चर्चा भी चल रही है।

बताया जा रहा है कि सोमवार सुबह खेतों की ओर गए ग्रामीणों ने पेड़ से दोनों शव लटके देखे तो हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर सतरिख थाना पुलिस मौके पर पहुंची। बाद में सीओ सदर सौरभ श्रीवास्तव और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस को मृतक रोहित की जेब से मोबाइल फोन मिला है। अब कॉल डिटेल के आधार पर युवती की पहचान और दोनों के संबंधों की जानकारी जुटाई जा रही है।

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मृतक के पिता श्रीपाल रावत ने बताया कि रोहित रविवार रात करीब 11 बजे घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। सोमवार सुबह घटना की सूचना मिलने के बाद परिवार में कोहराम मच गया। ग्रामीणों के अनुसार रोहित शादीशुदा था। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा माना जा रहा है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है।

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