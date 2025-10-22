हत्या या हादसा? दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर फ्लाईओवर के नीचे मिली महिला की लाश; हथेली पर लिखा है ओम

संक्षेप: पुलिस को सूचना मिली कि दिल्ली रोड हाईवे पर बांगड़पुर फ्लाईओवर के बगल सर्विस रोड पर महिला का शव पड़ा है। फॉरेंसिक विभाग की फील्ड यूनिट भी बुलाई गई। महिला के दाहिने हाथ की हथेली पर ओम का चिह्न बना हुआ है, जबकि उसके पीछे बीकेपी लिखा है। बाएं हाथ पर भी वी और हार्ट का चिह्न और फिर आर लिखा है।

यूपी के मुरादाबाद के पाकबड़ा क्षेत्र में दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर फ्लाईओवर के नीचे एक महिला की लाश मिली है। महिला की दाहिने हाथ की हथेली पर ओम का चिह्न बना हुआ है। महिला किसी हादसे की शिकार हुई या उसकी हत्या की गई इसे लेकर क्षेत्र में तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। आशंका जताई जा रही है कि युवती की हत्या करने की नीयत से उसे फ्लाईओवर से धक्का दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महिला की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस टीम शव की शिनाख्त की कोशिशों में जुटी है।

सोमवार को देर रात करीब दो बजे पाकबड़ा पुलिस को सूचना मिली कि दिल्ली रोड हाईवे पर बांगड़पुर फ्लाईओवर के बगल सर्विस रोड पर महिला का शव पड़ा है। सूचना मिलते ही सीओ हाईवे राजेश कुमार और एसओ पाकबड़ा योगेश कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने आसपास के लोगों से शव की पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी।

फॉरेंसिक विभाग की फील्ड यूनिट भी बुलाई गई। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर जांच पड़ताल की।इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस की जांच जारी है। इस बीच आशंका जताई जा रही है कि महिला की कहीं और हत्या करने के बाद शव दिल्ली रोड पाकबड़ा पर हाईवे फ्लाईओवर से नीचे फेंका गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हेड इंजीरी से मौत की पुष्टि हुई है। पुलिस के अनुसार मरने वाली महिला की उम्र करीब 22-23 साल है। पहनावे से वह शादीशुदा लग रही है।

उसके दाहिने हाथ की हथेली पर ओम का चिह्न बना हुआ है, जबकि उसके पीछे बीकेपी लिखा है। बाएं हाथ पर भी वी और हार्ट का चिह्न और फिर आर लिखा है। जिस फ्लाईओवर के नीचे महिला का शव मिला है वह करीब 40 फुट ऊंचा है। फ्लाईओवर पर लगे सेफ्टीगार्ड पर महिला के चप्पल के निशान भी मिले हैं। इससे एक आशंका यह भी जताई जा रही है कि महिला ने आत्महत्या की है।