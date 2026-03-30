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मोबाइल चोरी के शक में मर्डर; मां बोली- बेटे को पीट-पीटकर मार डाला, आरोपी गो तस्कर

Mar 30, 2026 09:50 am ISTsandeep हिन्दुस्तान, संवाद, रोहनिया (वाराणसी)
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मतृक की मां सहाना के मुताबिक उसके बेटे पर मोबाइल फोन चोरी का आरोप गलत है। आरोपी युवक गो-तस्करी में शामिल हैं। उन्हें सोनू अली पर मुखबिरी करने का शक था। कुछ साल पहले गोकशी के आरोप में बबलू जेल भी जा चुका है।

मोबाइल चोरी के शक में मर्डर; मां बोली- बेटे को पीट-पीटकर मार डाला, आरोपी गो तस्कर

वाराणसी के रोहनिया के पंडितपुर गांव में शनिवार रात मोबाइल फोन चुराने के शक में लोगों ने 17 वर्षीय सोनू अली की बुरी तरह पिटाई कर दी। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसकी मां सहाना की तहरीर पर पांच नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ हत्या, बलवा समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने रविवार शाम घमहापुर हरदत्तपुर निवासी रमेश पटेल उर्फ बबलू को गिरफ्तार कर लिया है। सहाना ने तहरीर में आरोप लगाया कि शनिवार रात आठ बजे रमेश पटेल उर्फ बबलू, रोहित पटेल, रवि, गोविंदा और गुड्डू कुछ लोगों के साथ मालवाहक से उनके घर पहुंचे। उन्होंने मोबाइल फोन चुराने के शक में उनके बेटे सोनू अली को जबरन उठा लिया। वह कुछ कर पाती कि वे सभी वहां से निकल गए। उन सभी ने उनके बेटे को कन्नाडाड़ी गांव के पास बुरी तरह पीटा।

अस्पताल में इलाज के दौरान मौत

उन्होंने भदवर पुलिस चौकी पर घटना की सूचना दी। चौकी से एक सिपाही मौके पर पहुंचा। वह घायल किशोर और आरोपी युवकों को चौकी लेकर आया। पुलिस की मानें तो घायल किशोर ने युवकों को मोबाइल फोन दिया। उन सभी का सुलह-समझौता कराया गया। उधर, बुरी तरह पिटाई से सोनू अली की हालत बिगड़ने लगी। आरोपी युवकों ने ही उसे मिसिरपुर सीएचसी में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने उसे रेफर कर दिया। इस पर उसे भदवर स्थित निजी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। मेडिकल परीक्षण के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

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घटना के बाद भागे आरोपी

इसके बाद आरोपी युवक मौके से भाग खड़े हुए है। परिजन किशोर का शव लेकर कबाड़ की दुकान पर पहुंचे। उन्होंने घटना की सूचना रोहनिया पुलिस को सूचना दी। रोहनिया इंस्पेक्टर राजू सिंह ने बताया कि मामले में पांच नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ हत्या, बलवा समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया। पुलिस फरार अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी में जुट गई।

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गो तस्करी के आरोप में जेल जा चुका आरोपी- मृतक की मां

पोस्टमार्टम के बाद रविवार देर शाम पुलिस ने सोनू का शव परिजनों को सौंप दिया। रमसीपुर स्थित कब्रिस्तान में उसे दफनाया दिया गया। पिता सरफू अली का सालभर पहले निधन हो चुका है। वह पांच भाई-बहनों में सबसे बड़ा था। । सोनू अली के पिता अख्तर अली और उसकी मां सहाना के मुताबिक उसके बेटे पर मोबाइल फोन चोरी का आरोप गलत है। आरोपी युवक गो-तस्करी में शामिल हैं। उन्हें सोनू अली पर मुखबिरी करने का शक था। कुछ साल पहले गोकशी के आरोप में बबलू जेल भी जा चुका है। आरोपियों को लगा कि सोनू अली पुलिस से उनकी मुखबिरी करता है। उन्होंने मोबाइल चोरी के बहाने उठाकर उसकी हत्या कर दी।

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