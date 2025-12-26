Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsmurder on playground of inter college in gorakhpur a bullet fired suddenly 11th student collapsed in a pool died
खेल मैदान पर मर्डर! अचानक चली गोली और खून से लथपथ हो गिरा 11 वीं का छात्र; तड़पकर मौत

खेल मैदान पर मर्डर! अचानक चली गोली और खून से लथपथ हो गिरा 11 वीं का छात्र; तड़पकर मौत

संक्षेप:

फायरिंग किसने और किन परिस्थितियों में की, इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ ही प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर रही है। घटना से छात्रों में आक्रोश और अभिभावकों में भय पैदा हो गया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही घटना का खुलासा कर लिया जाएगा।

Dec 26, 2025 02:36 pm ISTAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
share Share
Follow Us on

यूपी के गोरखपुर में एक इंटर कॉलेज के खेल मैदान पर अचानक जानें किधर से एक गोली चली और लोगों ने 11 वीं के एक छात्र को जमीन पर गिरकर तड़पते देखा। मौके पर ही छात्र की मौत हो गई। गोरखपुर के पिपराइच स्थित कोऑपरेटिव इंटर कॉलेज के मैदान पर इस सनसनीखेज वारदात से दहशत फैल गई है। कॉलेज कैंपस और आसपास के इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। किसी ने छात्र को लक्ष्य करके हत्या (Murder) करने के इरादे से गोली चलाई या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में गोली चली यह अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल शुरू कर दी है। मारे गए छात्र का नाम सुधीर भारती था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शुक्रवार की दोपहर इंटर कॉलेज के खेल मैदान में छात्र मौजूद थे। इसी दौरान अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई दी। गोली लगते ही सुधीर भारती जमीन पर गिर पड़ा और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही पिपराइच थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फायरिंग किसने और किन परिस्थितियों में की, इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ ही प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर रही है। वहीं, घटना से आक्रोशित छात्रों और अभिभावकों में भय का माहौल है।

ये भी पढ़ें:रास्ते में आए दसवीं छात्र के सीने में उतार दीं गोलियां, यूपी में सनसनीखेज वारदात

कल वाराणसी में दसवीं के छात्र का हुआ था मर्डर

बता दें कि गुरुवार की रात वाराणसी में भी हाईस्कूल (दसवीं) का एक छात्र बदमाशों की गोली का शिकार हो गया था। देर शाम छह बजे मारपीट के बाद युवक को गोली मारकर भाग रहे दुस्साहसी बदमाशों ने बाइक छीनने के लिए रसूलपुर निवासी 14 वर्षीय समीर सिंह के सीने में दो गोलियां दागकर मौत के घाट उतार दिया। उसकी बाइक लेकर भाग निकले। घायल युवक ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। वहीं हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की पांच टीमें जुटीं है।

ये भी पढ़ें:शक में पति ने पत्नी की हत्या कर घर के पीछे दफनाया, 4 दिन बाद खुला गड्ढे का राज

ऐक्शन में गोरखपुर पुलिस

कोऑपरेटिव इंटर कॉलेज के खेल मैदान पर दिन दहाड़े छात्र की हत्या के बाद गोरखपुर पुलिस ऐक्शन में है। मौके पर पहुंची पुलिस घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही घटना का खुलासा कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News UP Crime News Murder In Uttar Pradesh अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |