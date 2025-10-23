5 साल पहले दूसरे समुदाय की लड़की को भगा ले जाने वाले आरोपी की हत्या, गांव में तनाव

संक्षेप: यूपी के शाहजहांपुर में 5 साल पहले दूसरे समुदाय की लड़की को भगा ले जाने वाले आरोपी की हत्या कर दी गई। शव गांव के बाहर फेंककर आरोपी फरार हो गए। कांट पुलिस मामले की जांच कर रही है। गांव में तनाव है।

प्यार के रिश्ते में उलझी एक पुरानी कहानी खून से सनी त्रासदी में बदल गई। यूपी के शाहजहांपुर में सफ्तयारा गांव का ओमकार वर्मा, जिसे पांच साल पहले दूसरे समुदाय की लड़की को साथ ले जाने के आरोप में जेल जाना पड़ा था, उसकी मंगलवार की रात बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। शव गांव के बाहर फेंककर आरोपी फरार हो गए। कांट पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला दो समुदायों का होने के कारण गांव में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। सूचना पर तत्काल एसपी राजेश द्विवेदी स्वयं पहुंचे थे। जांच के दौरान पुलिस को कई अहम सबूत भी मिले हैं। हालांकि देर शाम तक मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। पुलिस दबिश दे रही थी।

ग्रामीणों ने सप्तयारा गांव के ओमकार वर्मा (25) का शव गांव के बाहर देखा। सूचना पर कोतवाल राकेश मौर्या फोर्स के साथ पहुंचे। इसी दौरान एसपी राजेश द्विवेदी बड़ी संख्या में फोर्स के साथ पहुंचे। फील्ड यूनिट ने मौके से साक्ष्य जुटाये। पुलिस ने बताया कि युवक के सिर में किसी भारी वस्तु से मारने के निशान मिले हैं। शरीर के अन्य हिस्सों में भी चोटें हैं।

गांव में मजदूरी कर गुजर-बसर कर रहा था ओमकार वर्मा जेल से छूटकर लौटा था तो पुराने जीवन को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किस्मत ने उसे मौका नहीं दिया। ग्रामीणों के मुताबिक, ओमकार जेल से आने के बाद गांव में मजदूरी कर गुजर-बसर कर रहा था। वह शांत स्वभाव का था और अपने पुराने विवादों से दूर रहना चाहता था। लेकिन जिन परिजनों ने उसकी वजह से सामाजिक अपमान झेला था, उनके मन में आग अब तक बुझी नहीं थी। मंगलवार की रात उसी रंजिश का बदला खून से चुकाया गया।