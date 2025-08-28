Murder of relationship: Son killed father with an axe, sensational incident in UP Ayodhya रिश्ते का कत्ल: बेटे ने बाप को कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला, यूपी में सनसनीखेज वारदात, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsMurder of relationship: Son killed father with an axe, sensational incident in UP Ayodhya

रिश्ते का कत्ल: बेटे ने बाप को कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला, यूपी में सनसनीखेज वारदात

यूपी के अयोध्या में एक बेटे ने रिश्ते का खून कर दिया। बेटे ने बाप को कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला। जमीन को लेकर विवाद के बाद यह सनसनीखेज यह सनसनीखेज वारदात कर डाली।आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। 

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 28 Aug 2025 01:41 PM
share Share
Follow Us on
रिश्ते का कत्ल: बेटे ने बाप को कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला, यूपी में सनसनीखेज वारदात

उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां एक बेटे ने रिश्ते का खून कर दिया। बेटे जमीन को लेकर हुई कहासुनी में कुल्हाड़ी से बाप की हत्या कर दी। वारदात की खबर फैलते ही गांव सनसनी फैल गई। लोगों की घटना की सूचना पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया औ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।।

कोतवाल लालचंद सरोज ने बताया कि बीकापुर कोतवाली क्षेत्र अतर्गत ग्राम सेंधु तारा में पुत्र ने पिता को कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला। सेंधु तारा निवासी 75 वर्षीय मेलादीन पुत्र स्वर्गीय नारायण कोरी को गुरुवार सुबह लगभग 6:30 बजे जमीनी विवाद को लेकर पिता-पुत्र में कहासुनी हो गई। कहासुनी होते-होते बात बढ़ गई। बेटा श्याम राज कोरी आवेश में आ गया। श्याम ने पिता मेलादीन कोरी को कुल्हाड़ी से काट कर मार डाला।

उन्होंने बताया कि घात लगा कर बैठे पुत्र ने लगातार चार बार वार करके मौके पर ही अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। जानकारी मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। उसके बाद गांव से ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। घटना की खबर फैलते ही गांव में हड़कंप मच गया। फिलहाल गांव में शांति व्यवस्था कायम है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

ये भी पढ़ें:VIDEO:झांकी में भगवान शंकर बना युवक चकराकर गिरा, पलभर में मौत से मचा हड़कंप

रेल ट्रैक किनारे मिला युवक का शव, परिजनों को हत्या का अंदेशा

वहीं गोंडा में मनकापुर -अयोध्या रेल ट्रैक पर दुल्लापुर क्रासिंग के निकट रेल पटरी के किनारे एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, मौके पर पहुची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम लिए जिला मुख्यालय रवाना किया है। युवक के सिर पर गम्भीर चोट और बाएं हाथ में जख्म का निशान देखा गया। उसकी की पहचान नगवा गांव के थवई पुरवा मजरे के राम जग 35 पुत्र बाबूराम के तौर पर हुई। परिजनों ने बीते कई सालों से गांव की ही एक महिला से रामजग के अवैध सम्बन्ध को मौत का कारण बताया। घटना को पूरी तरह से संदिग्ध बताया। युवक की पत्नी और तीनों बच्चो गहरे सदमे में हैं। उसकी मां भी बेहाल है। बहरहाल शव भले ही रेल पटरी के निकट मिला हो पर राम जग की मौत पूरी तरह से संदिग्ध हालात में हुई है। थानाध्यक्ष अभय सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

Up News UP News Today Ayodhya अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |