रिश्ते का कत्ल: बेटे ने बाप को कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला, यूपी में सनसनीखेज वारदात

यूपी के अयोध्या में एक बेटे ने रिश्ते का खून कर दिया। बेटे ने बाप को कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला। जमीन को लेकर विवाद के बाद यह सनसनीखेज यह सनसनीखेज वारदात कर डाली।आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां एक बेटे ने रिश्ते का खून कर दिया। बेटे जमीन को लेकर हुई कहासुनी में कुल्हाड़ी से बाप की हत्या कर दी। वारदात की खबर फैलते ही गांव सनसनी फैल गई। लोगों की घटना की सूचना पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया औ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।।

कोतवाल लालचंद सरोज ने बताया कि बीकापुर कोतवाली क्षेत्र अतर्गत ग्राम सेंधु तारा में पुत्र ने पिता को कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला। सेंधु तारा निवासी 75 वर्षीय मेलादीन पुत्र स्वर्गीय नारायण कोरी को गुरुवार सुबह लगभग 6:30 बजे जमीनी विवाद को लेकर पिता-पुत्र में कहासुनी हो गई। कहासुनी होते-होते बात बढ़ गई। बेटा श्याम राज कोरी आवेश में आ गया। श्याम ने पिता मेलादीन कोरी को कुल्हाड़ी से काट कर मार डाला।

उन्होंने बताया कि घात लगा कर बैठे पुत्र ने लगातार चार बार वार करके मौके पर ही अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। जानकारी मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। उसके बाद गांव से ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। घटना की खबर फैलते ही गांव में हड़कंप मच गया। फिलहाल गांव में शांति व्यवस्था कायम है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।