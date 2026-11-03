साले की हत्या की साजिश में आरोपी बहनोई की गोलियां बरसाकर हत्या, संभल में सनसनीखेज मर्डर

यूपी के संभल में सनसनीखेज मर्डर का मामला सामने आया है। साले की हत्या की साजिश में आरोपी बहनोई की गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई है।वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी।

यूपी के संभल में दो साल पहले हुए साले टीटू चौधरी के हत्याकांड से जुड़े बहनोई विक्रम चौधरी की मंगलवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। टीटू की हत्या की साजिश रचने और डेढ़ लाख रुपये की सुपारी देने का विक्रम पर आरोप था। बनियाठेर थाना क्षेत्र में मोहम्मदपुर काशी के पास फरीदपुर मार्ग पर मुर्गी फार्म के नजदीक उसका खून से लथपथ शव मिला। एक गोली सिर में तो दो सीने में लगी थीं। शव के पास एक बाइक भी बरामद हुई है। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी।

मंगलवार को फरीदपुर रोड से गुजर रहे राहगीरों ने मुर्गी फार्म के पास युवक का शव पड़ा देखा। उसकी पहचान नरौली निवासी विक्रम चौधरी के रूप में हुई। विक्रम की शादी करीब नौ साल पहले नरौली निवासी टीटू चौधरी और अंकुश की बहन सविता से हुई थी। विक्रम के सिर और सीने में गोली लगी थी। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए और शव के पास मिली बाइक को कब्जे में ले लिया। विक्रम अपने पीछे पत्नी सविता और दो बेटों अंशुल व वंशु को छोड़ गया है।

ससुराल में अपमान के बाद रची थी टीटू की हत्या की साजिश विक्रम की हत्या ने तीन दिसंबर 2024 को हुए टीटू चौधरी हत्याकांड की यादें ताजा कर दी हैं। नरौली निवासी मोटर पार्ट्स दुकानदार टीटू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए विक्रम को हत्या की साजिश रचने का आरोपी बताया था। पुलिस के मुताबिक, 27 नवंबर 2024 को पत्नी सविता से विवाद के बाद विक्रम ने अपने छोटे साले अंकुश को बुलाया था। इस दौरान गांव के लोगों के सामने उसका अपमान हुआ था। पुलिस जांच में सामने आया था कि इसी घटना से नाराज होकर विक्रम ने ससुराल पक्ष से बदला लेने की साजिश रची।



पुलिस के मुताबिक, विक्रम ने अपने परिचित लवी और नदीम के जरिए फैजान अली से संपर्क किया था। आरोप था कि उसने फैजान को डेढ़ लाख रुपये देकर अपने दो सालों में से किसी एक की हत्या कराने की सुपारी दी थी। इसके बाद तीन दिसंबर 2024 की रात हमलावर ग्राहक बनकर टीटू की मोटर पार्ट्स की दुकान पर पहुंचे और दुकान के बाहर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी।