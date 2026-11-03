साले की हत्या की साजिश में आरोपी बहनोई की गोलियां बरसाकर हत्या, संभल में सनसनीखेज मर्डर
यूपी के संभल में सनसनीखेज मर्डर का मामला सामने आया है। साले की हत्या की साजिश में आरोपी बहनोई की गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई है।वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी।
यूपी के संभल में दो साल पहले हुए साले टीटू चौधरी के हत्याकांड से जुड़े बहनोई विक्रम चौधरी की मंगलवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। टीटू की हत्या की साजिश रचने और डेढ़ लाख रुपये की सुपारी देने का विक्रम पर आरोप था। बनियाठेर थाना क्षेत्र में मोहम्मदपुर काशी के पास फरीदपुर मार्ग पर मुर्गी फार्म के नजदीक उसका खून से लथपथ शव मिला। एक गोली सिर में तो दो सीने में लगी थीं। शव के पास एक बाइक भी बरामद हुई है। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी।
मंगलवार को फरीदपुर रोड से गुजर रहे राहगीरों ने मुर्गी फार्म के पास युवक का शव पड़ा देखा। उसकी पहचान नरौली निवासी विक्रम चौधरी के रूप में हुई। विक्रम की शादी करीब नौ साल पहले नरौली निवासी टीटू चौधरी और अंकुश की बहन सविता से हुई थी। विक्रम के सिर और सीने में गोली लगी थी। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए और शव के पास मिली बाइक को कब्जे में ले लिया। विक्रम अपने पीछे पत्नी सविता और दो बेटों अंशुल व वंशु को छोड़ गया है।
ससुराल में अपमान के बाद रची थी टीटू की हत्या की साजिश
विक्रम की हत्या ने तीन दिसंबर 2024 को हुए टीटू चौधरी हत्याकांड की यादें ताजा कर दी हैं। नरौली निवासी मोटर पार्ट्स दुकानदार टीटू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए विक्रम को हत्या की साजिश रचने का आरोपी बताया था। पुलिस के मुताबिक, 27 नवंबर 2024 को पत्नी सविता से विवाद के बाद विक्रम ने अपने छोटे साले अंकुश को बुलाया था। इस दौरान गांव के लोगों के सामने उसका अपमान हुआ था। पुलिस जांच में सामने आया था कि इसी घटना से नाराज होकर विक्रम ने ससुराल पक्ष से बदला लेने की साजिश रची।
पुलिस के मुताबिक, विक्रम ने अपने परिचित लवी और नदीम के जरिए फैजान अली से संपर्क किया था। आरोप था कि उसने फैजान को डेढ़ लाख रुपये देकर अपने दो सालों में से किसी एक की हत्या कराने की सुपारी दी थी। इसके बाद तीन दिसंबर 2024 की रात हमलावर ग्राहक बनकर टीटू की मोटर पार्ट्स की दुकान पर पहुंचे और दुकान के बाहर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी।
पुरानी रंजिश या कोई नई दुश्मनी, जांच में जुटी पुलिस
विक्रम की हत्या के पीछे टीटू हत्याकांड से जुड़ी पुरानी रंजिश है या कोई दूसरी वजह, पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है। मौके से मिली बाइक के आधार पर हमलावरों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस पुरानी रंजिश समेत अन्य पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। अभी हत्या के पीछे की वजह और आरोपियों की पहचान स्पष्ट नहीं हो सकी है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें