कानपुर में दिनदहाड़े घर में घुसकर मर्डर; रिटायर्ड टीचर की पत्नी की हत्या कर लाखों लूटे, 12 मिनट में कांड

घर के पास लगे एक सीसीटीवी की फुटेज में 12 मिनट के भीतर गले में भगवा अंगौछा डाले संदिग्ध युवक और महिला आते व जाते दिखाई दी। फुटेज में घर के गेट के पास से निकलते हुए संदिग्ध युवक मृतका के पति के सामने से गुजरा। इस फुटेज के आधार पर माना जा रहा है कि घटना 12 मिनट में अंजाम दी गई है।

कानपुर के केशवपुरम जैसे पॉश इलाके में कैंसर पीड़ित बुजुर्ग महिला की हत्या कर लाखों की लूट की वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस, फॉरेंसिक और डॉग स्क्वॉड ने जांच की। पुलिस को किसी करीबी की संलिप्तता का शक है। एक महिला समेत तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। आवास विकास एक के केशवपुरम के बरगद चौराहे के पास रिटायर शिक्षक हरेंद्र कुमार 55 वर्षीय पत्नी निर्मला संग रहते थे। हरेंद्र पिछले महीने ही भारतीय विद्यालय इंटर कॉलेज से प्रवक्ता पद से रिटायर हुए थे। उनकी शादीशुदा बड़ी बेटी पूजा दिल्ली में रहती है जबकि छोटी बेटी प्राची बेंगलुरु में इंजीनियर है। बेटा प्रसून हैदराबाद की एक कंपनी में इंजीनियर है।

घर में घुसकर बुजुर्ग महिला की हत्या से हड़कप गुरुवार दोपहर पत्नी की तबीयत खराब होने पर हरेंद्र दवा लेने गए थे। करीब 40 मिनट बाद लौटे तो घर की अलमारियां खुली और सामान बिखरा मिला, जबकि निर्मला फर्श पर मृत पड़ी थीं। दिनदहाड़े हत्या की सूचना पर डीसीपी वेस्ट समेत कल्याणपुर पुलिस पहुंची। सीपी वेस्ट एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी फुटेज में एक महिला व युवक घर में आते-जाते दिखे हैं। पुलिस को शक है कि हत्या के बाद लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। सोने के गहने और नकदी गायब बताई जा रही है

संदिग्ध मृतका के पति के सामने से गुजरा कंट्रोल रूम की सूचना पर डीसीपी वेस्ट भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक और डॉग स्क्वायड टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। हालांकि खोजी कुत्ता आसपास घूमकर वापस घटनास्थल पर लौट आया। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। घर के पास लगे एक सीसीटीवी की फुटेज में 12 मिनट के भीतर गले में भगवा अंगौछा डाले संदिग्ध युवक और महिला आते व जाते दिखाई दी। फुटेज में घर के गेट के पास से निकलते हुए संदिग्ध युवक मृतका के पति के सामने से गुजरा।

मेहरी समेत 4 लोगों को पुलिस ने उठाया फुटेज में चार सेकेंड तक हरेंद्र युवक को देखते हुए दिख रहे हैं। इस फुटेज के आधार पर माना जा रहा है कि घटना 12 मिनट में अंजाम दी गई है। हालांकि पुलिस के मुताबिक फुटेज में दिखी महिला मृतका के घर के पास के एक मकान में काम करने के लिए गई थी। फुटेज में दिखे संदिग्ध के हुलिया के आधार पर पुलिस पहचान करने में जुटी है। पुलिस ने काम करने वाली मेहरी समेत चार लोगों को उठाया है। पुलिस मृतका के पति और मोहल्ले के लोगों से भी पूछताछ कर रही है।

घर के सामने पार्क में बैठकर की रेकी सीसीटीवी फुटेज में भगवान अंगौछा डाले संदिग्ध युवक घर की बाउंड्री से कूदता हुआ दिखा है। युवक पार्क में बैठकर मृतका के घर की रेकी करता रहा। पार्क में बैठने के कारण किसी पड़ोसी को उस पर शक भी नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक वारदात में युवक समेत मृतका का कोई करीबी शामिल है। वारदात करने वाला आरोपी पिछले कई दिनों से मृतका के घर की हर हलचल पर नजर रख रहा था। तभी पति के निकलते ही 12 मिनट में आरोपितों ने वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी कैमरे के सामने लगे पेड़ के कारण मृतक के घर का गेट कमरे में कैद नहीं हो पाया।