लव अफेयर में मर्डर: एक ही जगह पर छिपी है इनामी महामंडलेश्वर, फोन-ट्रांसपोर्ट का नहीं कर रही इस्तेमाल

पुलिस ने दोनों शूटरों के अलावा नौरंगाबाद निवासी पूजा शकुन पांडेय के पति अशोक पांडेय को जेल भेज दिया। पूजा और अशोक ने 3 लाख रुपये में हत्या की सुपारी दी थी। पूजा के अभिषेक से संबंध थे। वह अभिषेक को दूर नहीं होने देना चाहती थी। पूजा पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित है।

Ajay Singh वरिष्ठ संवाददाता, अलीगढ़Tue, 7 Oct 2025 10:27 AM
यूपी के अलीगढ़ के रोरावर क्षेत्र में टीवीएस शोरूम मालिक अभिषेक की हत्या के मामले में फरार 25 हजार की इनामी महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडेय का पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है। 10 दिन में उसने न तो फोन चलाया है। न किसी से बात कीं। न ही किसी ट्रांसपोर्ट आदि का प्रयोग किया है। पुलिस का मानना है कि वह किसी मठ या एक ही स्थान पर छिपी हुई है। उसके बाद कोई गतिविधि नहीं की। उधर, सोमवार को अभिषेक के परिजनों ने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात की। बातचीत के साथ उन्हें पुलिस की कार्रवाई के संबंध में बताया गया। इसके बाद वे संतुष्ट हुए।

26 सितंबर की रात को हाथरस के सिकंदराराऊ क्षेत्र के गांव कचौरा निवासी 25 वर्षीय अभिषेक गुप्ता की बाइक सवार दो लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने दोनों शूटरों के अलावा नौरंगाबाद निवासी पूजा शकुन पांडेय के पति अशोक पांडेय को जेल भेज दिया। पूजा और अशोक ने तीन लाख रुपये में हत्या की सुपारी दी थी। पूजा के अभिषेक से संबंध थे। वह अभिषेक को दूर नहीं होने देना चाहती थी। जब अभिषेक ने खैर में टीवीएस का शोरूम खोला तो उसमें भी पार्टनरशिप की बात कहती थी। पूजा पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित है। उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी हैं। गिरफ्तारी न होने पर अभिषेक के परिजनों ने सोमवार को एसएसपी कार्यालय पर आत्मदाह की चेतावनी दी थी। लेकिन, उससे पहले ही पुलिस ने उनसे वार्ता करके समझाया।

हालांकि परिजनों ने डीएम से मुलाकात की। इसके बाद एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक व एएसपी मयंक पाठक से मिले। उन्होंने अपनी जान को खतरा भी जताया। हालांकि पुलिस ने सुरक्षा का भरोसा दिलाया। साथ ही कार्रवाई के बारे में भी जानकारी दी। साथ ही एक-दो दिन में ही पूजा की गिरफ्तारी का भरोसा भी दिलाया। एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक ने बताया कि पूजा की तलाश में टीमें लगी हुई हैं।

पूजा की जमानत पर आज होगी सुनवाई

पूजा ने अधिवक्ता के माध्यम से अग्रिम जमानत के लिए सत्र न्यायालय में अर्जी डाली है। इस पर मंगलवार को सुनवाई होगी।

रिश्तेदारों और करीबियों के फोन सर्विलांस पर

पूजा 10 दिन से फरार है। पुलिस ने उसके करीबियों व रिश्तेदारों में कई लोगों के फोन सर्विलांस पर लगा रखे हैं। लेकिन, उसने अभी तक किसी से संपर्क नहीं किया है। न ही वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर गई है।

