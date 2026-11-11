दिवाली बोनस से दावत के लिए पैसे न देने पर हत्या, लाश ठिकाने लगाने जा रहे आरोपियों की कार पलटी

सहारनपुर में दिवाली बोनस में मिले 10 हजार रुपयों से दावत न देने पर एक चौकीदार की हत्या कर दी। आरोपी लाश को ठिकाने लगाने जा रहे थे इसी दौरान उनकी कार पलट गई। इसके बाद पुलिस ने शव को बरामद कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। दीवाली पर सभी कर्मचारियों को कंपनी की तरफ से 10-10 हजार रुपये बोनस मिला था।

सहारनपुर/सरसावा, हिटी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के कुतुबशेर क्षेत्र में बोनस में मिले रुपयों से दावत कराने को लेकर हुए विवाद में एक चौकीदार की साथियों ने हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद शव को ठिकाने लगाने जा रहे आरोपियों की कार सरसावा क्षेत्र के पिलखनी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में पांचों आरोपी घायल हो गए। पुलिस ने शव को बरामद कर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सरसावा के गांव अलीपुरा निवासी सोमपाल आठ वर्षों से इस्माइलपुर गांव में दवा कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम कर रहे थे। उनके बेटे अजय ने दी तहरीर में बताया कि, सोमवार रात उनके साथ काम करने वाले सोनू ने पिता सोमपाल को फोन कर कंपनी बुलाया। वहां सोनू अपने दोस्त अक्षय, टिंकू, नितिन और अमन के साथ पहले से ही मौजूद था। दीवाली पर सभी कर्मचारियों को कंपनी की तरफ से 10-10 हजार रुपये बोनस मिला था। सोनू ने सोमपाल से दावत के लिए बोनस के रुपये मांगे। सोमपाल ने देने से मना किया तो दोनों के बीच कहासुनी हो गई। सोमपाल ने अपने गांव के रहने वाले दोस्त को भी फोन पर जानकारी देकर मदद मांगी। कुछ ग्रामीण वहां पहुंचे। आरोपियों ने उन्हें वहां से भगा दिया। बताया जा रहा है कि इस दौरान आरोपियों ने पार्टी की, तभी सोनू ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सोमपाल की पीट-पीटकर हत्या कर दी।

आरोपियों ने शव को ठिकाने के लिए नितिन की कार में शव डाला और पिलखनी बस स्टैंड स्थित धर्मकांटे के पास लेकर पहुंचे। आरोप लगाया कि हत्या को हादसे का रूप देने के लिए आरोपियों ने कार पेड़ से टकरा दी। वहीं पर खंभा भी था। इसमें आरोपी भी घायल हुए। आरोपियों ने प्राथमिक उपचार कराया और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने कार के अंदर सोमपाल का शव बरामद किया। परिजनों का कहना है कि सोमपाल ने शराब नहीं पी थी। वहीं, पुलिस के अनुसार, पिलखनी में वाहन दुर्घटना की सूचना पर पहुंची टीम को सोमपाल मृत मिले। हादसे में सोनू, अक्षय, टिंकू, नितिन और अमन घायल अवस्था में मिले। सोमपाल के परिजनों ने सोनू समेत पांच लोगों के खिलाफ हत्या की तहरीर दी है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस बोनस विवाद, गोदाम की घटना और दुर्घटना के बीच संबंधों की जांच कर रही है।

तीन बेटों के सिर से उठा पिता का साया 55 वर्षीय सोमपाल पिछले आठ वर्षों से अंबाला रोड स्थित देशी दवाइयों के गोदाम में चौकीदार की नौकरी कर रहे थे। गांव अलीपुरा निवासी सोमपाल परिवार के लिए रोजी-रोटी का सहारा थे। उनके तीन बेटे हैं, जो मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। परिजनों के मुताबिक, सोमपाल रोजाना की तरह सोमवार रात भी ड्यूटी पर गए थे। लेकिन मंगलवार सुबह उनकी मौत की खबर पहुंची। शुरुआत में सड़क हादसे की जानकारी मिली। बाद में घटनाक्रम की परिस्थितियां सामने आने पर परिजनों ने इसे सामान्य दुर्घटना मानने से इनकार कर दिया। सोमपाल के भतीजे राहुल ने आरोप लगाया कि उनके चाचा के साथ गोदाम में मारपीट की गई थी। परिवार का कहना है कि बोनस को लेकर चल रहे विवाद के कारण उन्हें निशाना बनाया गया। सोमपाल की मौत के बाद अब परिवार को पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। परिजनों ने कार्रवाई की मांग की है।

धमकी और गाली-गलौज से बढ़ा विवाद सोमपाल हत्याकांड में परिजनों की ओर से बताई गई घटनाक्रम की कड़ियां गोदाम में हुई शराब की महफिल से शुरू होती हैं। मृतक के भतीजे राहुल के अनुसार, सोमवार रात सोमपाल ड्यूटी पर थे। इसी दौरान उनके साथ काम करने वाले सोनू ने अपने तीन साथियों को गोदाम पर बुला लिया। सभी ने वहां बैठकर शराब पी।

राहुल का आरोप है कि सोमपाल ने शराब नहीं पी थी। शराब पीने के दौरान ही सोनू और उसके साथियों ने उनके चाचा के साथ गाली-गलौज और बदसलूकी शुरू कर दी। देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया। विवाद बढ़ने पर एक युवक ने फोन कर अपने दूसरे परिचित को भी मौके पर बुला लिया। परिजनों के अनुसार, इसी दौरान एक युवक ने सोमपाल को धमकी देते हुए कहा कि अब मारकर दिखाओ। इस पर सोमपाल ने बात को मजाक बताते हुए माहौल शांत कराने की कोशिश की। परिवार का दावा है कि वह विवाद को आगे बढ़ाने के बजाय उसे खत्म करना चाहते थे। राहुल के मुताबिक, कुछ देर बाद आरोपियों ने आपस में सुलह होने की बात कही और सोमपाल को घर भेजने का भरोसा दिया।