मर्डर को सुसाइड दिखाया, पत्नी ने प्रेमी के साथ पति को फंदे से लटकाया, हत्याकांड में खुलासा

Mar 07, 2026 05:28 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, गजरौला (अमरोहा)
अमरोहा जिले के रानगर गांव में फांसी पर लटके मिले ओमपाल की मौत के मामले में नया मोड़ आया है। मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस ने पत्नी कल्लो और उसके प्रेमी के खिलाफ गला दबाकर हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि प्रेमी की तलाश जारी है।

अमरोहा जिले के गजरौला क्षेत्र के दारानगर गांव में फांसी के फंदे पर लटके मिले ग्रामीण की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस ने उसकी पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर चालान कर दिया है, जबकि उसके प्रेमी की तलाश में दबिश दी जा रही है। जानकारी के अनुसार दारानगर गांव निवासी 35 वर्षीय ओमपाल पुत्र महावीर का शव गुरुवार सुबह उसके कमरे में फांसी के फंदे पर लटका मिला था। सुबह जब उसकी पत्नी कल्लो ने शोर मचाया तो परिवार के अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे। परिजनों ने ओमपाल के शव को फंदे से नीचे उतारा और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू की।

प्रेमी को लेकर पति-पत्नी में विवाद हुआ था

मामले में नया मोड़ तब आया जब मृतक के भाई ने पुलिस को तहरीर देकर ओमपाल की पत्नी कल्लो और उसके प्रेमी पर हत्या का आरोप लगाया। तहरीर में बताया गया कि चार मार्च को होली के मौके पर कल्लो का प्रेमी, जो आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव सिकंदराबाद का रहने वाला बब्लू है, उससे मिलने उसके ससुराल आ गया था। इस दौरान ओमपाल और बब्लू के बीच कहासुनी हो गई थी। गांव के लोगों ने बीच-बचाव कर किसी तरह विवाद शांत कराया था।

हत्या कर फंदे से लटकाया

परिजनों का आरोप है कि बुधवार रात किसी समय कल्लो ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर ओमपाल की गला दबाकर हत्या कर दी और बाद में घटना को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को फांसी के फंदे पर लटका दिया। पुलिस को दी गई तहरीर में यह भी बताया गया है कि ओमपाल की पत्नी पहले भी करीब चार महीने तक अपने प्रेमी के साथ रह चुकी है। उस समय वह बिना किसी को बताए उसके साथ चली गई थी और बाद में वापस घर आई थी।

पत्नी गिरफ्तार, प्रेमी की तलाश जारी

प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि मृतक के भाई की तहरीर के आधार पर कल्लो और उसके प्रेमी बब्लू के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर चालान कर दिया है। घटना में इस्तेमाल की गई रस्सी भी बरामद कर ली गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और फरार आरोपी प्रेमी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटना के बाद से गांव में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं।

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
