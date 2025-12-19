युवक की हत्या में कोर्ट का फैसला, पिता-पुत्र समेत एक ही परिवार के सात लोगों को उम्रकैद की सजा

संक्षेप: खीरी में आठ साल पहले जमीन के विवाद में पिता के सामने ही पुत्र की गोली मारकर हत्या करने के एक मामले में कोर्ट ने पिता-पुत्रों समेत एक ही परिवार के सात आरोपियों को दोषी करार दिया है।

लखीमपुर खीरी में आठ साल पहले जमीन के विवाद में पिता के सामने ही पुत्र की गोली मारकर हत्या करने के एक मामले में कोर्ट ने पिता-पुत्रों समेत एक ही परिवार के सात आरोपियों को दोषी करार दिया है। एडीजे मोहम्मदी अनिल कुमार राना ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास समेत 15-15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। एडीजीसी कपिल कटियार ने बताया कि मैगलगंज थाना क्षेत्र के शाहूपुर गांव के रहने वाले सुखवंत सिंह का अपने भाई अंग्रेज सिंह से जमीन का विवाद था।

6 अक्टूबर 2017 की सुबह करीब 9 बजे सुखवंत का बेटा धर्मेंद्र घर के बाहर अपने छप्पर के नीचे बैठा था। उसी दौरान अंग्रेज सिंह अपने भाई प्रगट सिंह व पुत्र गुरप्रीत सिंह, गुरुमेल सिंह अपने पुत्रों जितेंद्र सिंह व जसपाल सिंह और सर्वजिन्दर सिंह के साथ लाठी डण्डों व असलहों से लैस होकर आया। इन सब ने धर्मेंद्र पर हमला कर दिया।