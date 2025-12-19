Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsmurder case young man court sentenced seven members same family including father and son to life imprisonment
युवक की हत्या में कोर्ट का फैसला, पिता-पुत्र समेत एक ही परिवार के सात लोगों को उम्रकैद की सजा

संक्षेप:

खीरी में आठ साल पहले जमीन के विवाद में पिता के सामने ही पुत्र की गोली मारकर हत्या करने के एक मामले में कोर्ट ने पिता-पुत्रों समेत एक ही परिवार के सात आरोपियों को दोषी करार दिया है।

Dec 19, 2025 10:30 pm ISTDinesh Rathour लखीमपुर
लखीमपुर खीरी में आठ साल पहले जमीन के विवाद में पिता के सामने ही पुत्र की गोली मारकर हत्या करने के एक मामले में कोर्ट ने पिता-पुत्रों समेत एक ही परिवार के सात आरोपियों को दोषी करार दिया है। एडीजे मोहम्मदी अनिल कुमार राना ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास समेत 15-15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। एडीजीसी कपिल कटियार ने बताया कि मैगलगंज थाना क्षेत्र के शाहूपुर गांव के रहने वाले सुखवंत सिंह का अपने भाई अंग्रेज सिंह से जमीन का विवाद था।

6 अक्टूबर 2017 की सुबह करीब 9 बजे सुखवंत का बेटा धर्मेंद्र घर के बाहर अपने छप्पर के नीचे बैठा था। उसी दौरान अंग्रेज सिंह अपने भाई प्रगट सिंह व पुत्र गुरप्रीत सिंह, गुरुमेल सिंह अपने पुत्रों जितेंद्र सिंह व जसपाल सिंह और सर्वजिन्दर सिंह के साथ लाठी डण्डों व असलहों से लैस होकर आया। इन सब ने धर्मेंद्र पर हमला कर दिया।

शोर सुनकर बचाने आए धर्मेंद्र के पिता सुखवंत सिंह व धर्मेंद्र सिंह के साले पर भी हमला कर दिया। इसी बीच अंग्रेज सिंह ने तमंचे से धर्मेंद्र के ऊपर फायर झोंक दिया। धर्मेंद्र को अस्पताल ले जाते समय रास्ते मे ही उसकी मौत हो गयी। सुखवंत सिंह ने घटना की रिपोर्ट दर्ज करायी। पुलिस ने विवेचना करते हुए 8 अक्टूबर 2017 को आरोपी अंग्रेज सिंह को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर तमंचा भी बरामद कर लिया। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने के बाद आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन ने मामले को साबित करने के लिए वादी और चुटहिल समेत ग्यारह गवाहों को पेश कर बयान दर्ज कराए। एडीजे मोहम्मदी अनिल कुमार राना ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सभी सातों आरोपियों को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास समेत 15-15 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुना दी।

