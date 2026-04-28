मां और 3 बेटों को फांसी: उधार रुपए मांगने पर युवक को मार डाला था, कोर्ट ने रेयर ऑफ द रेयरेस्ट बताया

मुजफ्फरनगर में फास्ट ट्रैक कोर्ट 7 साल पुराने मामले में मां और 3 बेटों को फांसी की सजा सुनाई है। चारों ने उधार के 70 हजार मांगने पर एक युवक को पीट-पीटकर मार डाला था। कोर्ट ने वारदात को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट बताया। कोर्ट ने चारों दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

मुजफ्फरनगर के भौराकलां थाना क्षेत्र में उधार दिए पैसे मांगने पर युवक की हत्या किए जाने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 3 के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट ने मां और उसके तीन बेटों को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में वादी को देने के आदेश दिए हैं। डीजीसी राजीव शर्मा और एडीजीसी कुलदीप कुमार ने बताया कि भौराकलां थाना क्षेत्र के कस्बा सिसौली निवासी राजबाला देवी पत्नी महावीर सिंह ने भौराकलां थाने पर 17 जून 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसके बेटे शेखर ने गांव खेडी सूडियान निवासी रामकुमार उर्फ रामू को 70 हजार रुपये उधार दिए थे।

उधार के रुपए मांगने पर की थी हत्या घटना वाले दिन उसका बेटा शेखर अपने पैसे लेने आरोपी के घर गया था। आरोपी रामकुमार, उसकी पत्नी मुकेश उर्फ बिट्टो व बेटे प्रदीप, संदीप, सोनू ने एक राय होकर उसके बेटे पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। उसके सिर पर ईटों से वार किए, जिससे उसके बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले में सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 3 न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने मामले को विरलतम मानते हुए मुकेश उर्फ बिट्टो व उसके तीनों बेटे प्रदीप, संदीप व सोनू को फांसी की सजा सुनाई है। प्रत्येक दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। इस मामले में रामकुमार की मौत हो चुकी है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि जब तक इन दोषियों की सांसें थम न जाएं, तब तक इन्हें फांसी पर लटकाया जाए।

कोर्ट ने माना रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामला इस मामले में मृतक शेखर की मां राजबाला ने चार आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच के दौरान घटनास्थल से अहम साक्ष्य जुटाए, गवाहों के बयान दर्ज किए और मजबूत सबूतों के आधार पर आरोप पत्र अदालत में पेश किया। सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष ने दलील दी कि शेखर की हत्या पूर्व नियोजित साजिश के तहत बेरहमी से की गई, जिसे अदालत ने भी स्वीकार किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने इसे समाज के लिए बेहद खतरनाक अपराध माना और “रेयर ऑफ द रेयरेस्ट” श्रेणी में रखा।