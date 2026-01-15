हत्या-अपहरण से मेरठ में माहौल गर्म, कपसाड़ और ज्वालागढ़ में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित

संक्षेप: मेरण में मां की हत्या कर बेटी का अपहरण और टेंपो चालक की हत्या को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। जातीय तनाव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में प्रशासन ने यहां के कपसाड़ और ज्वालागढ़ में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया है।

मेरठ में हुए सुनीता हत्याकांड और रोहित हत्याकांड को लेकर जातीय तनाव के मद्देनजर सरधना तहसील के अंतर्गत आने वाले गांव कपसाड़ और मौजमाबाद ज्वालागढ़ में प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। एसडीएम उदित नारायण सेंगर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा-163 (पूर्व में धारा-144) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार तत्काल प्रभाव से 26 जनवरी तक कपसाड़ और ज्वालागढ़ में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

एसडीएम के अनुसार वर्तमान परिस्थितियां तात्कालिक और आपातकालीन हैं। जन सुरक्षा, शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। प्रशासन का मानना है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए नोटिस देने या सुनवाई का समय नहीं है, इसलिए त्वरित कार्रवाई आवश्यक थी। इन दोनों गांवों में किसी भी व्यक्ति, सामाजिक या राजनीतिक संगठन द्वारा किसी भी प्रकार का कार्यक्रम आयोजित करना भी पूरी तरह वर्जित रहेगा।

किसी भी व्यक्तिगत, सामाजिक या राजनीतिक संगठन से जुड़े व्यक्तियों के गांव में आने-जाने पर पूर्णतय: रोक लगा दी गई है। यदि किसी बाहरी व्यक्ति को किसी अपरिहार्य कार्य से गांव में आना आवश्यक है तो उसे सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेनी होगी। यह आदेश आवश्यक सेवाओं जैसे बिजली, चिकित्सा, खाद्य आपूर्ति और डाक-पार्सल सेवाओं पर लागू नहीं होगा।