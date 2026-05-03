शादी से मना करने पर मर्डर; प्रेमी ने प्रेमिका का गला घोंटा, फिर फंदे से लटककर खुदकुशी

शादी से मना करने पर प्रेमी ने प्रेमिका की गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर फांसी लगाकर खुद भी जान दे दी। शुक्रवार रात को दोनों के शव दुर्गापुरम कॉलोनी में एक बंद कमरे में मिले। पुलिस मामले की जांच में जुटी गई है।

वृंदावन में शादी से इनकार पर प्रेमी ने प्रेमिका की गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर फांसी लगाकर खुद भी जान दे दी। शुक्रवार रात को दोनों के शव दुर्गापुरम कॉलोनी में एक बंद कमरे में मिले। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिये भेजा है। थाना जमुनापार की श्यामा पुरम कॉलोनी, लक्ष्मीनगर निवासी 28 वर्षीय युवती राधिका चौधरी पुत्री भरत सिंह की शादी अलीगढ़ में हुई थी, लेकिन तलाक के बाद वह पांच साल से दुर्गापुरम कॉलोनी में किराये पर रह रही थी। यहां उसकी मुलाक़ात थाना छाता के गांव तरौली निवासी 24 वर्षीय सुभाष ठाकुर पुत्र महिपाल सिंह से हो गई। दोनों में दो साल से प्रेम प्रसंग था।

कमरे में प्रेमी-प्रेमिका के शव मिले सुभाष, राधिका पर शादी का दबाव बना रहा था। इसे लेकर दोनों में तकरार होती थी। शुक्रवार को राधिका के कमरे में सुभाष के जाने के काफी देर बाद जब आवाज आना बंद हो गई तो शंका में पड़ोसियों ने जंगले से झांककर देखा तो सुभाष पंखे से फंदा लगाकर लटका दिखाई दिया। सूचना पर इंस्पेक्टर क्राइम धर्मेन्द्र कुमार, चौकी प्रभारी देवेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचे। बंद दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसे तो देखा कि लड़का फंदे से लटका था, जबकि तख्त पर युवती की लाश भी पड़ी हुई थी। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि दोनों के बीच पिछले एक साल से प्रेम संबंध था और हाल के दिनों में किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था।

बेड पर प्रेमिका और फंदे से प्रेम का शव लटका मिला पड़ोसी के मुताबिक जब वह काम से घर लौटी तो देखा कि राधिका के कमरे के बाहर भीड़ जमा है। लोगों ने बताया कि कमरे का दरवाजा नहीं खुल रहा है। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। करीब 10 बजे पुलिस मौके पर पहुंची। सीओ सदर पीतम पाल सिंह ने खिड़की से अंदर झांका तो एक युवक फंदे से लटका दिखाई दिया। सूचना पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया और लोगों की मदद से दरवाजा तोड़ा गया। कमरे में युवक का शव छत के कुंडे से लटका हुआ मिला, जबकि युवती का शव बेड पर पड़ा था। पुलिस जांच में पता चला कि युवती मथुरा के लक्ष्मी नगर की रहने वाली थी और पिछले कई वर्षों से वृंदावन में रह रही थी। वह दुर्गापुरम कॉलोनी में पिछले चार साल से किराए पर रह रही थी।