जेल प्रशासन को गच्छा दे गया हत्या का मुल्जिम; गंगा में कूदकर हुआ फरार, जेलर समेत चार सस्पेंड

कानपुर जेल में 19 महीने से बंद दोस्त की हत्या का आरोपी जेल प्रशासन को गच्चा दे गया। हत्यारोपित जेल की दीवार फांद कर भाग निकला। सीसीटीवी फुटेज में वह गंगा के छोर पर दीवार फांदकर भागते हुए दिखा है।

Dinesh Rathour कानपुर, प्रमुख संवाददाताSat, 9 Aug 2025 10:10 PM
यूपी की कानपुर जेल में 19 महीने से बंद दोस्त की हत्या का आरोपी जेल प्रशासन को गच्चा दे गया। हत्यारोपित जेल की दीवार फांद कर भाग निकला। सीसीटीवी फुटेज में वह गंगा के छोर पर दीवार फांदकर भागते हुए दिखा है। डीजी जेल ने लापरवाही पर जेलर व डिप्टी जेलर समेत चार जेल कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। डीआईजी जेल प्रदीप गुप्ता को जांच सौंपी गई है। कोतवाली पुलिस ने बंदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। क्राइम ब्रांच, पुलिस और एलआईयू की टीमें बंदी की तलाश में लगी हैं। क्राइम ब्रांच ने शनिवार को जेल में उसके साथी बंदियों से पूछताछ की।

पत्नी से अफेयर के शक में किया था कत्ल

पिछले साल आठ जनवरी को असरुद्दीन ने पत्नी से अफेयर के शक में दोस्त इस्माइल की हत्या कर दी थी। 14 जनवरी को पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जेल अधीक्षक डॉ. बी.डी. पांडेय ने बताया कि पिछले तीन महीने से उससे मुलाकात करने कोई नहीं आया था। वह 19 महीने से जेल में था। 14 अगस्त को उसकी कोर्ट में पेशी होनी थी। असरुद्दीन के फरार होने के बाद जेल अधिकारियों ने 50 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें वह मुलाहिजा बैरक के पास राशन गोदाम में बोरियों के पीछे दुबका दिखा। यहां से निकलकर डिब्बे के सहारे टिन शेड पर चढ़ा।

गोदाम की छत पर पहुंचने के बाद कुछ देर तक दीवार की आड़ में छिपा रहा और अंधेरे का इंतजार करता रहा। इसके बाद जेलर ऑफिस की छत फांदकर बाहरी दीवार तक पहुंचा। जेलर ऑफिस की छत से बाहर की ओर शौचालय है, इसकी छत से होकर वह भाग निकला। बताया जा रहा है कि शौचालय की ऊंचाई करीब छह फीट है। पानी की टंकी के पाइप के सहारे वह नीचे उतकर जेल के पीछे की ओर से गंगा के किनारे होते हुए निकल गया।

एक सप्ताह तक की थी रेकी

जेल के चारों ओर करीब 20 फीट ऊंची दीवार है। जेलर के कार्यालय के पास की दीवार की ऊंचाई कम है। जेल सूत्रों के मुताबिक असरुद्दीन के भागने के बाद उसकी गतिविधियों को सीसीटीवी फुटेज में देखा गया। वह पिछले एक सप्ताह से मुलाहिजा बैरक के आसपास, मुलाकात स्थल और राशन सामग्री रखने वाले गोदाम के आसपास टहलते देखा गया। उसकी गतिविधियां भी संदिग्ध नजर आईं। फुटेज में ऐसा लग रहा है जैसे वह चौकन्ना होकर सभी जगह बारीकी से देख रहा है। सूत्र बताते हैं कि देर शाम गिनती के बाद वह अंधेरे का फायदा उठाकर छिप गय और मौका मिलते ही फरार हो गया।

असोम भेजी गई पुलिस

थ्री लेयर्ड सिक्योरिटी वाली जेल से हत्यारोपी के फरार होने पर हड़कंप मच गया है। उसे दबोचने के लिए बस अड्डा, रेलवे स्टेशन के साथ-साथ जाजमऊ के ताड़बगिया में झोपड़ी के बाहर सिपाहियों को तैनात किया गया है। आरोपी के असोम स्थित पैतृक स्थान पर भी सिविल ड्रेस में फोर्स रवाना कर दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि बंदी के फरार होने के बाद देर रात दो बजे तक जेल में सर्च अभियान चलाया गया। उधर, एक टीम सीसीटीवी फुटेज खंगालती रही। रात करीब तीन बजे फुटेज में असरुद्दीन दिखाई दिया है।

जेलर, डिप्टी जेलर और दो हेड वार्डन पर गिरी गाज

असरुद्दीन के फरार होने की घटना पर महानिदेशक कारागार प्रेमचंद मीणा ने जेलर मनीष कुमार, डिप्टी जेलर रंजीत यादव, हेड वार्डन नवीन मिश्रा और दिलशाद खां को सस्पेंड कर दिया है। जांच डीआईजी जेल को सौंपी गई है। एक सप्ताह में जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपी जाएगी।

जेल की सुरक्षा सख्त की गई

कारागार में मौजूदा समय में कई बड़े अपराधी बंद हैं। इसमें चर्चित वकील अखिलेश दुबे हाल ही में जेल भेजा गया है। हिस्ट्रीशीटर शाहिद पिच्चा गैंग भी अंदर है। शाहिद के साथ ही यूसुफ चटनी, सनी मौरंग समेत तमाम शातिर बंद हैं। ऐसे में बंदियों की निगरानी के लिए बंदीरक्षकों और सुरक्षा कर्मियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। डीआईजी जेल प्रदीप गुप्ता का कहना है कि कानपुर जेल से बंदी के फरार होने के मामले की जांच मिली है। तत्काल प्रभाव से जेलर व डिप्टी जेलर समेत चार कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। एक-दो दिन में जेल पहुंचकर मामले की जांच करूंगा।

