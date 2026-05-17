अब एक स्थान पर नहीं रह सकेंगे इस विभाग के कर्मचारी, कौन कितने दिन कहां तैनात रहा? सबकुछ चलेगा पता
निकायों में तबादले के बाद कर्मचारी मनमाने तरीके से एक ही स्थान पर सालों-साल काम नहीं कर पाएंगे। निकायों में केंद्रीय सेवा के कार्मियों का अब सभी ब्योरा ऑनलाइन किया जाएगा। इसमें बताया जाएगा कि अधिकारी व कर्मचारी कितने समय से कहां तैनात है।
UP Nagar Nikay: निकायों में तबादले के बाद कर्मचारी मनमाने तरीके से एक ही स्थान पर सालों-साल काम नहीं कर पाएंगे। निकायों में केंद्रीय सेवा के कार्मियों का अब सभी ब्योरा ऑनलाइन किया जाएगा। इसमें बताया जाएगा कि अधिकारी व कर्मचारी कितने समय से कहां तैनात है। वह कहां से स्थानांतरित होकर आया है। उसके खिलाफ कोई जांच तो नहीं चल रही है। इन सभी बातों को ऑनलाइन किया जाएगा, जिससे कार्मिकों की मनमानी पर रोक लगेगी।
स्थानीय निकाय निदेशालय ने इस संबंध में नगर आयुक्तों और अधिशासी अधिकारियों को निर्देश भेज दिया है। इसमें कहा गया है कि नगर निकायों में उत्तर प्रदेश पालिका केंद्रीय सेवा के कार्मिकों का सेवा विवरण मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन किया जाएगा। इसमें कार्मिकों के विरुद्ध विभागीय जांच, अभियोजन, सतर्कता जांच, वार्षिक चरित्र प्रविष्टि, अवकाश स्वीकृति आदि के बारे में मानव संपदा पोर्टल पर पूरी जानकारी अपलोड की जाएगी। इसका मकसद कार्मिकों को उनको सेवा संबंधी लाभ समय से देने के साथ गड़बड़ियों पर रोक लगाना है।
निदेशालय का मानना है कि केंद्रीय सेवा के सभी कार्मिकों का ब्योरा ऑनलाइन हो जाने के बाद मनमानी पर रोक लगेगी। इससे यह आसानी से पता लगाया जा सकेगा कि अधिकारी व कर्मचारी कितने समय से एक ही स्थान पर तैनात है। तबादले के बाद कार्यमुक्त हुआ या नहीं। इससे मनमाने तारीके से एक ही स्थान पर जमे हुए अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई का रास्ता साफ होगा। स्थानीय निकाय निदेशालय ने अनिवार्य रूप से कार्मियों का सभी ब्योरा तत्काल ऑनलाइन करने का निर्देश दिया है।
निकायों में स्थापित होंगे ‘श्रमिक सुविधा केंद्र’
वहीं दूसरी ओर बलिया में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए जिले के निकायों में ‘डॉ. भीम राव अम्बेडकर श्रमिक सुविधा केंद्र’ (लेबर फैसिलिटेशन सेंटर) स्थापित होंगे। श्रम विभाग की ओर से जिलाधिकारी और उपजिलाधिकारी से लेबर अड्डों के आस-पास उपयुक्त जमीन उपलब्ध कराने की मांग की है। भूमि उपलब्ध होने के साथ ही श्रम विभाग इन केंद्रों का निर्माण शुरू करा देगा। श्रम विभाग श्रमिक सुविधा केंद्रों का निर्माण ऐसे स्थान पर करायेगा जहां ग्रामीणांचल से आने वाले मजदूरों की आवाजाही सबसे अधिक होती है ताकि इन लेबर अड्डों पर काम की तलाश में आए मजदूरों को इधर-उधर भटकना न पड़े तथा उन्हें एक सुरक्षित और सुविधायुक्त ठिकाना मिल सके। विभाग श्रम सुविधा केंद्रों पर एक ही छत के नीचे कैंटीन, जिसमें सस्ते दरों पर स्वच्छ और पौष्टिक आहार तथा विश्राम गृह की सुविधा के साथ ही बैठने, शौचालय आदि की बेहतर व्यवस्था की जायेगी।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।