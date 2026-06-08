यूपी में निकाय कर्मचारियों को मिलेगा एनपीएस का लाभ, सभी अधिशासी अधिकारियों को निर्देश जारी
यूपी में निकाय कर्मचारियों को एनपीएस का लाभ मिलेगा। नगरीय निकाय निदेशक अनुज कुमार झा ने सोमवार को इस संबंध में सभी अधिशासी अधिकारियों को पत्र भेज दिया है।
उत्तर प्रदेश के नगरीय निकायों में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत कार्यरत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति और मृत्यु की स्थिति में मिलने वाले लाभों को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। नगरीय निकाय निदेशक अनुज कुमार झा ने सोमवार को सभी नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।
जारी पत्र में कहा गया है कि कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति उपदान (ग्रेच्युटी), मृत्यु उपदान तथा सेवाकाल के दौरान मृत्यु, दिव्यांगता, बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में निर्धारित लाभ प्रदान किए जाने हैं।
निदेशालय ने सभी निकायों को शासनादेश में वर्णित प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालन करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि पात्र कर्मचारियों या उनके आश्रितों को निर्धारित लाभ समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराए जाएं। निदेशक द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि 10 सितंबर 2021 को जारी शासनादेश के अनुसार एनपीएस से जुड़े कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति उपदान (ग्रेच्युटी), मृत्यु उपदान और सेवाकाल के दौरान मृत्यु, दिव्यांगता, बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में निर्धारित लाभ दिए जाने हैं। निदेशालय ने सभी निकायों को निर्देश दिया है कि शासनादेश में दिए गए प्रावधानों का पूरी तरह पालन किया जाए और पात्र कर्मचारियों या उनके स्वजन को समय पर लाभ उपलब्ध कराया जाए
समूह ख में प्रोन्नत शिक्षाधिकारियों की तैनाती
वहीं यूपी में उत्तर प्रदेश शैक्षिक सेवा समूह ख उच्चतर के पद पर पदोन्नति पाए अधिकारियों को तैनाती दी जाने लगी है। इस क्रम में झांसी व चित्रकूट मंडल के डीआईओएस व बीएसए ने अपनी तैनाती की सूचना माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भेजी है। इसके अनुसार आधा दर्जन से अधिक अधिकारियों को उसी विद्यालय में प्रधानाचार्य पद पर कार्यभार ग्रहण कराया गया है। जबकि अन्य की तैनाती की प्रक्रिया चल रही है। बता दें कि प्रदेश में बड़ी संख्या में हाईस्कूल के प्रधानाचार्य व खंड शिक्षा अधिकारियों को समूह ख में पदोन्नति किया गया है। इसके बाद अब इनको नई तैनाती दी जा रही है।
पीडब्ल्यूडी में 30 जून तक हो सकेंगे स्थानांतरण
उधर, लोक निर्माण विभाग में इंजीनियरों और कर्मचारियों के तबादले 30 जून तक हो सकेंगे। शासन ने वार्षिक स्थानांतरण नीति के तहत समय सीमा बढ़ा दी है। पहले स्थानांतरण की अंतिम तिथि 31 मई थी। लोक निर्माण विभाग अभियंताओं, कर्मचारियों की तबादला प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। इसे देखते हुए शासन ने समय बढ़ाने का फैसला लिया। इसके पहले राज्य कर विभाग और वन विभाग में तबादले की अवधि बढ़ाई जा चुकी है।
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें