Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsmunicipal corporation took major action demolishing 17 houses and using bulldozers on four others In Varanasi
यूपी के इस शहर में नगर निगम का बड़ा ऐक्शन, 17 मकान गिराए, चार पर चलाया बुलडोजर

यूपी के इस शहर में नगर निगम का बड़ा ऐक्शन, 17 मकान गिराए, चार पर चलाया बुलडोजर

संक्षेप:

वाराणसी में दालमंडी सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत सोमवार को विरोध के बीच अब तक की सबसे बड़ी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की टीम ने देर शाम तक कुल 17 भवनों को गिरा दिया।

Feb 09, 2026 11:05 pm ISTDinesh Rathour वाराणसी, विशेष संवाददाता
share Share
Follow Us on

वाराणसी में दालमंडी सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत सोमवार को विरोध के बीच अब तक की सबसे बड़ी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की टीम ने देर शाम तक कुल 17 भवनों को गिरा दिया। ये वे भवन थे, जिन्हें नगर निगम ने जर्जर घोषित किया था। शेष चार भवनों को मंगलवार को बुलडोजर लगाकर ध्वस्त किया जाएगा। सुबह करीब 11 बजे एडीएम सिटी आलोक कुमार और डीसीपी काशी जोन गौरव बंसवाल के नेतृत्व में लगभग 500 सुरक्षाकर्मियों के साथ प्रशासनिक और पुलिस बल दालमंडी क्षेत्र में पहुंचा और कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई के विरोध में स्थानीय लोग गलियों में उतर आए। महिलाओं ने घरों के सामने खड़े होकर विरोध जताया, जबकि दुकानदारों ने नारेबाजी शुरू कर दी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

स्थिति बिगड़ती देख एडीएम सिटी और एसीपी ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन इस दौरान तीखी नोकझोंक भी हुई। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। इस दौरान दालमंडी व्यापार मंडल के अध्यक्ष फारूक सहित छह प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया। पीडब्ल्यूडी के प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता केके सिंह ने बताया कि नगर निगम की ओर से घोषित 21 जर्जर मकानों पर कार्रवाई शुरू हुई है। 17 को जमींदोज किया गया है। यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। कुल 50 से अधिक मकानों पर ध्वस्तीकरण का काम शुरू हो चुका है। काशी जोन के डीसीपी गौरव बंसवाल ने कहा कि दालमंडी में जो मकान तोड़े जा रहे हैं, वे नगर निगम से जर्जर घोषित हैं। सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरह सावधानी बरती जा रही है। हिरासत में लिए गए लोगों को शांतिभंग की आशंका में पाबंद करके देर शाम थाने से छोड़ दिया गया।

ये भी पढ़ें:दुश्मन आंख लगाए बैठा है, अगर बंट गए तो कटने के लिए तैयार रहना: सीएम योगी

कार्रवाई के दौरान एक भवन स्वामी के बेटे ने लगाई आग

कार्रवाई के दौरान पांचवें मकान सीके 40/71 को ध्वस्त करने के लिए मजदूर पहुंचे तो भवन स्वामी अहमद अली का बेटे रहमत अली ने विरोध किया। अधिकारियों ने हटने के लिए दबाव बनाया तो वह भवन के अंदर घुसकर बारजे के पास आया और मकान के अगले हिस्से पर पेट्रोल छिड़कने लगा। इसके बाद तत्काल माचिस जलाकर फेंक दिया। आग की लपटें देख सभी भागने लगे। हालांकि थोड़ी देर में आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए घर में दबिश दी तो वह छत के रास्ते से भाग निकला। पेट्रोल की कुछ बूंदें नीचे खड़े पुलिसकर्मियों औऱ पीडब्ल्यूडी कर्मियों पर भी पड़ी थी। लेकिन गनीमत रही कि कोई आग की चपेट में नहीं आया। काशी जोन के डीसीपी गौरव बंसवाल ने बताया कि युवक की तलाश जारी है।

बिना सर्वे घोषित किया जर्जर

विरोध कर रहे लोगों का आरोप था कि नगर निगम ने बिना किसी सर्वे के भवनों को जर्जर घोषित किया है। उसके दूसरे दिन नोटिस भेज दी। नोटिस का जवाब भी दिया जा चुका है। इसके बावजूद प्रशासन की ओर से भवनों को ध्वस्त कराया जा रहा है। गौरतलब नगर निगम ने बीते 31 जनवरी को इन 21 भवनों पर नोटिस चस्पा करके भवन मालिकों को मकान खाली करने का निर्देश दिया था।

ये भी पढ़ें:फर्जी इनकम टैक्स अफसर एलएलबी छात्र ने मांगे 24 लाख रुपये, पुलिस ने किया गिरफ्तार

तैनात रही पैरामिलिट्री, ड्रोन से निगरानी

दालमंडी में कार्रवाई के दौरान हंगामे की आशंका में प्रशासन ने पुलिस, पीएसी के साथ पैरामिलिट्री जवानों को भी तैनात कर दिया गया था। मार्ग के दोनों छोर नई सड़क औऱ चौक पर भारी संख्या में जवानों को लगाया गया था। पूरा दालमंडी छावनी में तब्दील हो गया था। पूरे इलाके की पुलिस ड्रोन से निगरानी कर रही थी।

जर्जर भवनों के मुआवजे का प्रावधान नहीं

एडीएम सिटी ने बताया कि हाल में आसपास हुए निर्माण कार्यों और तोड़फोड़ के कारण इन इमारतों की स्थिति और भी संवेदनशील हो गई थी। ऐसे में जर्जर भवनों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। जर्जर घोषित पुराने मकानों के ध्वस्तीकरण में मुआवजे का प्रावधान नहीं है। हालांकि जमीन का स्वामित्व प्रभावित लोगों के पास रहेगा।

वैल्यू एड

184 भवनों में 29 की हो चुकी है खरीद
17 खरीदे गए भवन हो चुके है जमींदोज
24 करोड़ रुपये भवनों की खरीद में दिया गया
50 भवन ध्वस्तीकरण कार्रवाई के दायरे में
Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

और पढ़ें
Varanasi News Up Latest News Nagar Nigam अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |