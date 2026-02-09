यूपी के इस शहर में नगर निगम का बड़ा ऐक्शन, 17 मकान गिराए, चार पर चलाया बुलडोजर

संक्षेप: वाराणसी में दालमंडी सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत सोमवार को विरोध के बीच अब तक की सबसे बड़ी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की टीम ने देर शाम तक कुल 17 भवनों को गिरा दिया।

वाराणसी में दालमंडी सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत सोमवार को विरोध के बीच अब तक की सबसे बड़ी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की टीम ने देर शाम तक कुल 17 भवनों को गिरा दिया। ये वे भवन थे, जिन्हें नगर निगम ने जर्जर घोषित किया था। शेष चार भवनों को मंगलवार को बुलडोजर लगाकर ध्वस्त किया जाएगा। सुबह करीब 11 बजे एडीएम सिटी आलोक कुमार और डीसीपी काशी जोन गौरव बंसवाल के नेतृत्व में लगभग 500 सुरक्षाकर्मियों के साथ प्रशासनिक और पुलिस बल दालमंडी क्षेत्र में पहुंचा और कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई के विरोध में स्थानीय लोग गलियों में उतर आए। महिलाओं ने घरों के सामने खड़े होकर विरोध जताया, जबकि दुकानदारों ने नारेबाजी शुरू कर दी।

स्थिति बिगड़ती देख एडीएम सिटी और एसीपी ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन इस दौरान तीखी नोकझोंक भी हुई। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। इस दौरान दालमंडी व्यापार मंडल के अध्यक्ष फारूक सहित छह प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया। पीडब्ल्यूडी के प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता केके सिंह ने बताया कि नगर निगम की ओर से घोषित 21 जर्जर मकानों पर कार्रवाई शुरू हुई है। 17 को जमींदोज किया गया है। यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। कुल 50 से अधिक मकानों पर ध्वस्तीकरण का काम शुरू हो चुका है। काशी जोन के डीसीपी गौरव बंसवाल ने कहा कि दालमंडी में जो मकान तोड़े जा रहे हैं, वे नगर निगम से जर्जर घोषित हैं। सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरह सावधानी बरती जा रही है। हिरासत में लिए गए लोगों को शांतिभंग की आशंका में पाबंद करके देर शाम थाने से छोड़ दिया गया।

कार्रवाई के दौरान एक भवन स्वामी के बेटे ने लगाई आग कार्रवाई के दौरान पांचवें मकान सीके 40/71 को ध्वस्त करने के लिए मजदूर पहुंचे तो भवन स्वामी अहमद अली का बेटे रहमत अली ने विरोध किया। अधिकारियों ने हटने के लिए दबाव बनाया तो वह भवन के अंदर घुसकर बारजे के पास आया और मकान के अगले हिस्से पर पेट्रोल छिड़कने लगा। इसके बाद तत्काल माचिस जलाकर फेंक दिया। आग की लपटें देख सभी भागने लगे। हालांकि थोड़ी देर में आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए घर में दबिश दी तो वह छत के रास्ते से भाग निकला। पेट्रोल की कुछ बूंदें नीचे खड़े पुलिसकर्मियों औऱ पीडब्ल्यूडी कर्मियों पर भी पड़ी थी। लेकिन गनीमत रही कि कोई आग की चपेट में नहीं आया। काशी जोन के डीसीपी गौरव बंसवाल ने बताया कि युवक की तलाश जारी है।

बिना सर्वे घोषित किया जर्जर विरोध कर रहे लोगों का आरोप था कि नगर निगम ने बिना किसी सर्वे के भवनों को जर्जर घोषित किया है। उसके दूसरे दिन नोटिस भेज दी। नोटिस का जवाब भी दिया जा चुका है। इसके बावजूद प्रशासन की ओर से भवनों को ध्वस्त कराया जा रहा है। गौरतलब नगर निगम ने बीते 31 जनवरी को इन 21 भवनों पर नोटिस चस्पा करके भवन मालिकों को मकान खाली करने का निर्देश दिया था।

तैनात रही पैरामिलिट्री, ड्रोन से निगरानी दालमंडी में कार्रवाई के दौरान हंगामे की आशंका में प्रशासन ने पुलिस, पीएसी के साथ पैरामिलिट्री जवानों को भी तैनात कर दिया गया था। मार्ग के दोनों छोर नई सड़क औऱ चौक पर भारी संख्या में जवानों को लगाया गया था। पूरा दालमंडी छावनी में तब्दील हो गया था। पूरे इलाके की पुलिस ड्रोन से निगरानी कर रही थी।

जर्जर भवनों के मुआवजे का प्रावधान नहीं एडीएम सिटी ने बताया कि हाल में आसपास हुए निर्माण कार्यों और तोड़फोड़ के कारण इन इमारतों की स्थिति और भी संवेदनशील हो गई थी। ऐसे में जर्जर भवनों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। जर्जर घोषित पुराने मकानों के ध्वस्तीकरण में मुआवजे का प्रावधान नहीं है। हालांकि जमीन का स्वामित्व प्रभावित लोगों के पास रहेगा।