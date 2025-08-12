Municipal Corporation forgot to take Rs 71.50 crore for garbage collection in Lucknow-Ghaziabad, CAG report revealed लखनऊ-गाजियाबाद में कूड़ा उठाने का 71.50 करोड़ लेना भूल गया नगर निगम, कैग रिपोर्ट में खुलासा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
लखनऊ-गाजियाबाद में कूड़ा उठाने का 71.50 करोड़ रुपया लोगों से वसूलना ही नगर निगम भूल गया। कैग की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट में नगर निगम अधिकारियों की अन्य मनमानी का भी खुलासा हुआ है। यूजर चार्ज वसूलने वाली फर्मों को 4.06 करोड़ अधिक भुगतान भी किया गया है।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ, विशेष संवाददाताTue, 12 Aug 2025 07:59 PM
प्रदेश के दो बड़े शहरों लखनऊ और गाजियाबाद में डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने के एवज में यूजर चार्ज वसूलने में खूब मनमानी की गई। नियमों को ताक पर रखकर घरों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से निगम ने यूजर चार्ज ही नहीं लिया गया, इससे दोनों नगर निगमों को 71.50 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इसी तरह लखनऊ व गाजियाबाद में यूजर चार्ज वसूलने वाली फर्मों को 4.06 करोड़ रुपये अधिक भुगतान किया गया। विधानमंडल में मंगलवार को रखे गए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है।

कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि लखनऊ में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अप्रैल 2017 में उपविधि बनाई गई। इसमें घरों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने के लिए यूजर चार्ज तय किया गया। लखनऊ में यह काम इको ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया। घर से 40 और व्यवसायिक प्रतिष्ठान से 100 रुपये प्रति माह शुल्क लेने की व्यवस्था की गई। इसके आधार पर वर्ष 2017 से 2021 के दौरान कुल 49.15 करोड़ रुपये यूजर चार्ज के रूप में वसूला जाना चाहिए था, लेकिन 32.88 करोड़ रुपये ही वसूला गया और 16.27 करोड़ रुपये छोड़ दिया गया। इतना ही नहीं इको ग्रीन को यूजर चार्ज पूरा वसूल किए बिना ही कमीशन का पूरा पैसा दे दिया गया।

रिपोर्ट के मुताबिक, इको ग्रीन को यूजर चार्ज की कुल राशि का पहले साल 50, दूसरे साल 60 और तीसरे साल 75 प्रतिशत बतौर कमीशन मासिक बिल के आधार पर दिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि जांच के दौरान लखनऊ नगर निगम के अधिकारियों की कार्यप्रणाली गड़बड़ पाई गई है।

इसी तरह गाजियाबाद नगर निगम में भी यूजर चार्ज वसूलने में गड़बड़ी मिली है। नगर निगम ने अगस्त 2017 में उपविधि बनाते हुए भवन के क्षेत्रफल के आधार पर यूजर चार्ज तय किया। गरीबी की रेखा के नीचे वाले भवनों से हर माह न्यूनतम 30 रुपये यूजर चार्ज तय किया गया। थ्री स्टार या अन्य उच्च श्रेणी के 1000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले होटलों से अधिकतम 14000 रुपये प्रति माह तक यूजर चार्ज तय किया गया। छोटे मोहल्ले की दुकानों से 70 रुपये प्रति माह यूजर चार्ज तय किया गया।

गाजियाबाद नगर निगम ने वर्ष 2018 से 2022 के दौरान घरों की संख्या 2.93 लाख से 4.20 लाख और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की संख्या 26220 से 32541 थी। इनसे इस अवधि में 60 करोड़ रुपये यूजर चार्ज की वसूली की जा सकती थी, लेकिन 4.77 करोड़ रुपये की वसूली की गई। इससे नगर निगम को 55.23 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

