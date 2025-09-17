मुंह से आवाज निकली तो बच्ची को मार देंगे, पूरे परिवार को गन प्वाइंट पर लेकर भीषण डकैती
यूपी के मेरठ में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है। खरखौदा में परिवार को गन-प्वाइंट पर लेकर भीषण डकैती डाली गई है। छत के रास्ते घर में घुसे बदमाशों ने बच्ची को गोली मारकर हत्या की धमकी देकर दो घंटे तक पूरे घर को खंगाला। लाखों रुपये के जेवरात और नकदी लेकर आराम से फरार हो गए।
यूपी में मेरठ के खरखौदा के वार्ड-11 स्थित एक मकान पर मंगलवार देर रात बदमाशों ने धावा बोल दिया। छत के रास्ते रस्सियों के सहारे से छह बदमाश घर में घुस आए और परिवार को गन प्वाइंट पर लेकर भीषण डकैती को अंजाम दिया। घर की बच्ची को मार डालने की धमकी देकर सभी को चुप कराए रखा और करीब दो घंटे तक घर को खंगाला। इस दौरान पीड़ित परिवार खौफ के साये में रहा। देर रात करीब दो बजे बदमाशों ने पूरे परिवार को कमरे में बंद कर दिया और फरार हो गए। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने बदमाशों को लेकर साक्ष्य जुटाए, लेकिन खास जानकारी हाथ नहीं लगी। मामले को पुलिस दबाने में लगी रही। फिलहाल खुलासे के लिए टीम को लगाया गया है।
खरखौदा वार्ड-11 निवासी कांति गिरी जानी क्षेत्र में एक फैक्ट्री में काम करते हैं। परिवार में पत्नी उपदेश, बेटा संजीव और डेढ़ साल की बेटी गुनगुन रहते हैं, जबकि पुत्रवधू सरिता फिलहाल मायके गई हुई हैं। मंगलवार रात करीब 12 बजे कांति गिरी के मकान की छत पर कुछ बदमाश आए और जाल का ताला तोड़कर रस्सी के सहारे मकान में नीचे उतर आए। बदमाशों ने डेढ़ साल की बच्ची, कांति और उनकी पत्नी को गन प्वाइंट पर ले लिया। इसके बाद कमरे में सो रहे बेटे उपदेश को भी बंधक बना लिया।
तीन बदमाशों ने परिवार के लोगों को कवर किया, जबकि बाकी तीन बदमाशों ने कमरे में रखी अलमारियों को खंगाल डाला। ताले तोड़कर 60 हजार की नकदी, सोने का सेट, अंगूठी, चेन और बाकी सामान लूट लिया। करीब दो घंटे में पूरा घर खंगाल डाला। इसके बाद रात को दो बजे बदमाशों ने पूरे परिवार को हाथ पैर बांधकर कमरे में बंद किया और शोर मचाने पर हत्या की धमकी दी।
देर रात करीब 2.30 बजे बंधनमुक्त होकर परिवार ने पुलिस को कॉल किया। रात को ही पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों की तलाश में ग्रामीणों के साथ मिलकर कांबिंग की। हालांकि बदमाशों का कोई सुराग हाथ नहीं आया। इसके बाद आसपास गांव में सीसीटीवी कैमरों की तलाश शुरू की गई। पुलिस को फिलहाल डकैती की तहरीर दी गई है।
घर में घुसते ही कांति और पत्नी को कवर किया
बदमाशों ने अंदर घुसने के साथ ही कांति और उनकी पत्नी को कवर किया। इस दौरान परिवार को धमकी दी कि यदि किसी ने हल्ला मचाया या मुंह से आवाज निकली तो बच्ची को मार देंगे। इसके बाद परिवार को ये भी कहा कि सब चुप रहोगे तो जान बख्श देंगे। इसके बाद परिवार के लोगों ने न तो विरोध किया और न ही हल्ला मचाया। करीब दो घंटे तक पूरा परिवार खौफ के माहौल में रहा।
पहचान छिपाने के लिए बांधा हुआ था कपड़ा
पुलिस ने कांति ओर उनके परिवार के लोगों से बातचीत की। बदमाशों का हुलिया पता करने का प्रयास किया। इस दौरान बताया कि हर बदमाश ने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था। आपस में इशारों से बातचीत कर रहे थे। कोई भी बदमाश किसी का नाम नहीं ले रहा था। सभी बदमाश 25 से 35 साल के बताए गए।
तमंचे और चाकू लिए थे, डर लग रहा था
उपदेश देवी ने बताया कि बदमाश तमंचे और चाकू लेकर आए थे। डर लग रहा था कि कहीं किसी को कुछ कर न दें। इसलिए बदमाशों ने जो कहा, वो करते रहे। बोली कि बदमाशों से जान बच गई, ये ही काफी है।
एसपी देहात डॉक्टर राकेश कुमार मिश्रा के अनुसार घटना की जानकारी पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची है। स्वाट टीम को भी खुलासे के लिए लगाया गया है। जल्द ही बदमाशों की धरपकड़ की जाएगी।
सहारनपुर में भी वारदात, टेंट कारोबारी के परिवार को बंधक बनाकर लाखों की डकैती
सहारनपुर/सरसावा। सहारनपुर थाना सरसावा क्षेत्र के गांव झबीरन में छह से अधिक बदमाशों ने हथियारों के बल पर परिवार को बंधक बनाकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश एक किलो चांरी, 10 तोले सोने के जेवरात और नगदी लेकर फरार हो गए। बदमाशों ने करीब दो घंटे तक परिजनों को बंधक बनाए रखा। सूचना पर थाना सरसावा पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने पहुंचकर जांच-पड़ताल की।
गांव झबीरन निवासी संजय गुप्ता की आटा चक्की और टेंट का कारोबार है। मंगलवार देर रात करीब एक बजे छह से दर्जन से अधिक नकाबपोश बदमाश धारदार हथियारों और तमंचे लेकर दीवार फांदकर संजय के घर में घुस आए। बदमाशों ने पहले बरामदे में सो रही संजय की मां संतोष (72) बंधक बनाते हुए उनके कान में पड़े सोने की कुंडल उतरवा लिए। फिर कमरे में सो रहे पिता दर्शन लाल गुप्ता, संजय गुप्ता, उनकी पत्नी सोनिया गुप्ता, पुत्र अर्चित (23) तथा कृष्णा (18) को भी बंधक बना लिया। बदमाशों ने दो घंटे तक वारदात को अंजाम दिया। इसके पश्चात हवा में तमंचे लहराते हुए बदमाश से फरार हो गए। शोर मचाए जाने पर आसपास के लोग भी उनके घर पर पहुंच गए।
सूचना पर थाना सरसावा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। इसके पश्चात फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर जाकर साक्ष्य जुटाए। सीओ अशोक सिसौदिया ने भी घटनास्थल का मौका मुआयना किया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। एसएसपी आशीष तिवारी के अनुसार वारदात के खुलासे के लिए पुलिस टीमें लगी हैं। बदमाशों की पहचान की कोशिश की जा रही है। जल्द बदमाशों को पकड़कर लूटा गया माल बरामद कर लिया जाएगा।