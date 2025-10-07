मुंह में राम बगल में छुरी... अखिलेश यादव के किस ऐलान पर बरसीं मायावती, बसपा प्रमुख को कैसा डर?

बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती नौ अक्तूबर को कांशीराम की पुण्यतिथि पर लखनऊ में बड़ी रैली करने जा रही हैं। यह रैली करीब पांच साल बाद हो रही है। इसी बीच अखिलेश यादव ने भी उसी दिन कांशीराम पर एक संगोष्ठी के आयोजन का ऐलान कर दिया है। इससे मायावती भड़क गई हैं।

मुंह में राम बगल में छुरी.... समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए इस मुहावरे का इस्तेमाल बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा की अध्यक्ष मायावती ने इस्तेमाल किया है। मायावती ने सपा प्रमुख को घोर जातिवादी एवं द्वेषपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया। मायावती ने कहा कि बसपा संस्थापक मान्यवर कांशीराम के प्रति विरोधी पार्टियों खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का रवैया हमेशा से घोर जातिवादी और द्वेषपूर्ण रहा है। उन्होंने नौ अक्टूबर को कांशीराम की पुण्यतिथि पर एक संगोष्ठी आयोजित करने की सपा प्रमुख अखिलेश यादव के ऐलान का जिक्र करते हुए इसे ''घोर छलावा'' करार दिया और कहा कि यह मुंह में राम बगल में छुरी की कहावत को चरितार्थ करने वाला लगता है।

मायावती ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट के जरिए आरोप लगाया कि सपा ने ना केवल कांशीराम जी के जीते-जी उनके पार्टी के साथ दगा करके उनके आंदोलन को उत्तर प्रदेश में कमजोर करने की लगातार कोशिशें कीं, बल्कि बसपा सरकार द्वारा 17 अप्रैल सन् 2008 को अलीगढ़ मण्डल के कासगंज को जिला मुख्यालय का दर्जा देकर कांशीराम नगर के नाम से बनाये गये नये जिले के नाम को भी जातिवादी सोच व राजनीतिक द्वेष के कारण बदल दिया।

दरअसल बसपा का बेस वोट बैंक दलित ही रहा है। यूपी का दलित कांशीराम के नाम पर ही एकजुट हुआ और मायावती ने 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। अब स्थिति यह है कि विधानसभा में बसपा का केवल एक विधायक है। लोकसभा में तो बसपा का प्रतिनिधित्व ही नहीं है। मायावती को अगले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर चमत्कार की उम्मीद है। उन्हें लगता है कि भले ही विधानसभा और लोकसभा में सीटें नहीं हैं लेकिन दलित वोटर अब भी उनके साथ हैं। सपा के कांशीराम के नाम पर किसी आयोजन से दलित वोटरों का रुझान उधर होने की उन्हें आशंका सता रही है।

मायावती ने यह भी आरोप लगाया कि बसपा सरकार के दौरान कांशीराम के सम्मान में उनके नाम से जो विश्वविद्यालय, कॉलेज, अस्पताल आदि बनाये गये थे उनमें से भी अधिकतर का नाम सपा सरकार द्वारा बदल दिया गया। सवाल किया कि यह सपा की घोर दलित विरोधी चाल, चरित्र व चेहरा नहीं तो और क्या है?

मायावती ने कहा कि इतना ही नहीं कांशीराम के निधन पर पूरा देश व खासकर उत्तर प्रदेश शोकाकुल था, फिर भी सपा सरकार ने उत्तर प्रदेश में एक दिन का भी राजकीय शोक घोषित नहीं किया। इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी की तब केन्द्र में रही सरकार ने भी उनके निधन पर एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया।