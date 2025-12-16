पापा-मम्मी के झगड़े से आजिज आ गया बेटा, थाने के सामने खुद पर पेट्रोल डाल लगाई आग
दोपहर के समय वह लड़का थाने के गेट पर पहुंचा। उसने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। लपटें उठती देख पुलिस कर्मी दौड़ पड़े। उन्होंने पानी और कंबल डालकर आग पर काबू पाया। पुलिस जीप से लड़के को महानगर सिविल अस्पताल भेजा गया। वहां डॉक्टरों ने 10 फीसद बर्न इंजरी की पुष्टि की। इलाज चल रहा है हालत सामान्य है।
यूपी की राजधानी लखनऊ में अपने मम्मी-पापा के झगड़े से 20 साल का एक बेटा इतना आजिज आ गया कि उसने थाने के गेट पर पहुंचकर खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। यह घटना मंगलवार की शाम राजधानी के अलीगंज थाने के गेट पर हुई। लड़के को खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगाते ही पुलिसवालों ने देखा तो वे दौड़ पड़े। पुलिस कर्मियों ने लड़के की जान बचाने के लिए तत्काल आग बुझाने के जतन किए। आग पर काबू पाकर उसे सिविल अस्पताल महानगर में भर्ती कराया। लड़के की मां ने उसके पिता पर तलाक समेत कई आरोपों में कोर्ट से केस करा रखे हैं। लड़के का अस्पताल में इलाज चल रहा है।
एसीपी अलीगंज सय्यद अरीब अहमद के मुताबिक कृष्ण पाल शेखुपुरा में रहता है। मंगलवार दोपहर वह थाने के गेट पर पहुंचा। उसने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। लपटें उठती देख पुलिस कर्मी दौड़े उन्होंने पानी और कंबल डालकर आग पर काबू पाया। आनन फानन पुलिस जीप से कृष्ण पाल को महानगर सिविल अस्पताल भेजा गया। वहां डॉक्टरों ने 10 फीसद बर्न इंजरी की पुष्टि की। इलाज चल रहा है हालत सामान्य है।
पूछताछ में कृष्ण पाल ने बताया कि वह नावेल्टी सिनेमा के पास रोल की दुकान पर काम करता है। उसकी मां रानी और पिता राजेश में कई सालों से विवाद चल रहा है। सभी रहते एक ही मकान में अलग-अलग कमरों में हैं। विवाद को लेकर मां रानी ने उसके पिता के खिलाफ घरेलू हिंसा, मारपीट के कई केस न्यायालय में दायर कर रखे हैं। इसके अलावा तलाक का भी केस चल रहा है।
लड़के ने पुलिस को बताया कि उसके माता-पिता में आए दिन झगड़ा होता रहता है। इससे वह काफी परेशान रहता था। शाम को मां दुकान पर पहुंची। उसने कोर्ट में लगाने के लिए 10वीं की मार्कशीट और आधार कार्ड मांगे। लड़के ने दस्तावेज देने से मना कर दिए। मां को समझाने की कोशिश की कि वह पिता को तलाक न दें। वह नहीं मानी। उन्होंने थप्पड़ मार दिया और चली गईं। इससे बहुत तनाव हो गया। पेट्रोल लेकर थाने के गेट पर पहुंचा और आग लगा ली। एसीपी ने बताया कि जांच की जा रही है।