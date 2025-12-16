Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsmummy papa ke jhagade se tang aa gaya beta poured petrol on himself and set himself on fire in front of police station
पापा-मम्मी के झगड़े से आजिज आ गया बेटा, थाने के सामने खुद पर पेट्रोल डाल लगाई आग

पापा-मम्मी के झगड़े से आजिज आ गया बेटा, थाने के सामने खुद पर पेट्रोल डाल लगाई आग

संक्षेप:

दोपहर के समय वह लड़का थाने के गेट पर पहुंचा। उसने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। लपटें उठती देख पुलिस कर्मी दौड़ पड़े। उन्होंने पानी और कंबल डालकर आग पर काबू पाया। पुलिस जीप से लड़के को महानगर सिविल अस्पताल भेजा गया। वहां डॉक्टरों ने 10 फीसद बर्न इंजरी की पुष्टि की। इलाज चल रहा है हालत सामान्य है।

Dec 16, 2025 07:36 pm ISTAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, लखनऊ
share Share
Follow Us on

यूपी की राजधानी लखनऊ में अपने मम्मी-पापा के झगड़े से 20 साल का एक बेटा इतना आजिज आ गया कि उसने थाने के गेट पर पहुंचकर खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। यह घटना मंगलवार की शाम राजधानी के अलीगंज थाने के गेट पर हुई। लड़के को खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगाते ही पुलिसवालों ने देखा तो वे दौड़ पड़े। पुलिस कर्मियों ने लड़के की जान बचाने के लिए तत्काल आग बुझाने के जतन किए। आग पर काबू पाकर उसे सिविल अस्पताल महानगर में भर्ती कराया। लड़के की मां ने उसके पिता पर तलाक समेत कई आरोपों में कोर्ट से केस करा रखे हैं। लड़के का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एसीपी अलीगंज सय्यद अरीब अहमद के मुताबिक कृष्ण पाल शेखुपुरा में रहता है। मंगलवार दोपहर वह थाने के गेट पर पहुंचा। उसने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। लपटें उठती देख पुलिस कर्मी दौड़े उन्होंने पानी और कंबल डालकर आग पर काबू पाया। आनन फानन पुलिस जीप से कृष्ण पाल को महानगर सिविल अस्पताल भेजा गया। वहां डॉक्टरों ने 10 फीसद बर्न इंजरी की पुष्टि की। इलाज चल रहा है हालत सामान्य है।

पूछताछ में कृष्ण पाल ने बताया कि वह नावेल्टी सिनेमा के पास रोल की दुकान पर काम करता है। उसकी मां रानी और पिता राजेश में कई सालों से विवाद चल रहा है। सभी रहते एक ही मकान में अलग-अलग कमरों में हैं। विवाद को लेकर मां रानी ने उसके पिता के खिलाफ घरेलू हिंसा, मारपीट के कई केस न्यायालय में दायर कर रखे हैं। इसके अलावा तलाक का भी केस चल रहा है।

लड़के ने पुलिस को बताया कि उसके माता-पिता में आए दिन झगड़ा होता रहता है। इससे वह काफी परेशान रहता था। शाम को मां दुकान पर पहुंची। उसने कोर्ट में लगाने के लिए 10वीं की मार्कशीट और आधार कार्ड मांगे। लड़के ने दस्तावेज देने से मना कर दिए। मां को समझाने की कोशिश की कि वह पिता को तलाक न दें। वह नहीं मानी। उन्होंने थप्पड़ मार दिया और चली गईं। इससे बहुत तनाव हो गया। पेट्रोल लेकर थाने के गेट पर पहुंचा और आग लगा ली। एसीपी ने बताया कि जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें:UP में बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों पर तगड़ा ऐक्शन, योगी ने संभाला मोर्चा
ये भी पढ़ें:यूपी में किसान खिले, बाजार में भी खुशहाली; इस एक वजह से सुधरने लगे आंकड़े
Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News Up News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |