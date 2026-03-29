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मम्मी के पास जा रहा..., शादी से पहले युवक ने कर ली खुदकुशी; मंगेतर ने भी दी जान

Mar 29, 2026 08:02 am ISTAjay Singh संवाददाता, चित्रकूट
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23 वर्षीय दुर्गेश पांडेय ने घर में खुदकुशी करने से पहले गले में फंदा डालने के बाद अपना एक वीडियो बनाया था। इसमें उसने खुदकुशी के लिए बहन और पिता को जिम्मेदार ठहराया था। इसी वीडियो में उसने कहा कि मैं मम्मी के पास जा रहा हूं, वही मेरे लिए लड़ती थी। व्हाट्सअप स्टेटस लगाने के बाद उनसे फांसी लगा ली।

मम्मी के पास जा रहा..., शादी से पहले युवक ने कर ली खुदकुशी; मंगेतर ने भी दी जान

उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक युवक ने अपनी सगाई के बाद लेकिन शादी से पहले फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी से पहले एक वीडियो बना युवक ने अपने पिता और बहन पर परेशान करने का आरोप लगाया और कहा कि वह मम्मी (स्वर्गीय) के पास जा रहा है। वही उसके लिए लड़ती थीं। युवक के खुदकुशी करने की जानकारी मिलते ही उसकी मंगेतर ने भी शुक्रवार देर शाम फांसी लगाकर जान दे दी। मई महीने में दोनों की शादी होने वाली थी।

बुधवार को राजापुर क्षेत्र के पांडेय पुरवा निवासी 23 वर्षीय दुर्गेश पांडेय ने घर में खुदकुशी करने से पहले गले में फंदा डालने के बाद अपना एक वीडियो बनाया था। इसमें उसने खुदकुशी के लिए बहन और पिता को जिम्मेदार ठहराया था। व्हाट्सअप पर वीडियो का स्टेटस लगाने के बाद उनसे फांसी लगा ली।

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परिजनों ने बताया कि दुर्गेश की शादी सरधुवा क्षेत्र के गुरगौला गांव के मजरा नैनी की रहने वाली 18 वर्षीया रत्ना मिश्रा के साथ तय थी। दोनों परिवार के सदस्यों ने सात फरवरी को सगाई की रस्म भी अदा कर दी थी। एक मई को शादी होनी थी। दुर्गेश के खुदकुशी करने की जानकारी रत्ना को हुई तो वह परेशान हो उठी। देर शाम करीब नौ बजे परिजनों को बिना बताए चुपचाप घर से निकली और गांव के बाहर शिव मंदिर में लगे छल्ले में अपने दुपट्टे का फंदा बनाकर झूल गई। घर में काफी देर तक जब रत्ना नजर नहीं आई तो परिजन उसे खोजते हुए शिव मंदिर पहुंचे। जहां उसे लटकते देख होश उड़ गए।

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युवक की खुदकुशी की सामने आई ये वजह

सीओ राजापुर राजकमल ने बताया कि दुर्गेश और रत्ना की सगाई हो चुकी थी। दुर्गेश का रत्ना के यहां आना-जाना भी था। सगाई के बाद दुर्गेश के पिता ने शादी से इनकार कर दिया था। इसी बात से आहत होकर पहले दुर्गेश ने खुदकुशी की और जब इस बारे में उसकी मंगेतर रत्ना को पता चला तो उसने भी फांसी लगाकर जान दे दी।

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युवक और मंगेतर की खुदकुशी से सन्न रह गए लोग

शादी के पहले युवक दुर्गेश पांडेय और उसकी मंगेतर रत्ना मिश्रा के यूं खुदकुशी कर लेने की घटना से लोग सन्न रह गए हैं। लोगों के बीच इस घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। लोग दोनों की मौत को लेकर काफी दुखी हैं और उनके द्वारा यह खौफनाक कदम उठाए जाने पर अफसोस जाहिर कर रहे हैं।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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