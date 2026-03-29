मम्मी के पास जा रहा..., शादी से पहले युवक ने कर ली खुदकुशी; मंगेतर ने भी दी जान

23 वर्षीय दुर्गेश पांडेय ने घर में खुदकुशी करने से पहले गले में फंदा डालने के बाद अपना एक वीडियो बनाया था। इसमें उसने खुदकुशी के लिए बहन और पिता को जिम्मेदार ठहराया था। इसी वीडियो में उसने कहा कि मैं मम्मी के पास जा रहा हूं, वही मेरे लिए लड़ती थी। व्हाट्सअप स्टेटस लगाने के बाद उनसे फांसी लगा ली।

उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक युवक ने अपनी सगाई के बाद लेकिन शादी से पहले फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी से पहले एक वीडियो बना युवक ने अपने पिता और बहन पर परेशान करने का आरोप लगाया और कहा कि वह मम्मी (स्वर्गीय) के पास जा रहा है। वही उसके लिए लड़ती थीं। युवक के खुदकुशी करने की जानकारी मिलते ही उसकी मंगेतर ने भी शुक्रवार देर शाम फांसी लगाकर जान दे दी। मई महीने में दोनों की शादी होने वाली थी।

बुधवार को राजापुर क्षेत्र के पांडेय पुरवा निवासी 23 वर्षीय दुर्गेश पांडेय ने घर में खुदकुशी करने से पहले गले में फंदा डालने के बाद अपना एक वीडियो बनाया था। इसमें उसने खुदकुशी के लिए बहन और पिता को जिम्मेदार ठहराया था। व्हाट्सअप पर वीडियो का स्टेटस लगाने के बाद उनसे फांसी लगा ली।

परिजनों ने बताया कि दुर्गेश की शादी सरधुवा क्षेत्र के गुरगौला गांव के मजरा नैनी की रहने वाली 18 वर्षीया रत्ना मिश्रा के साथ तय थी। दोनों परिवार के सदस्यों ने सात फरवरी को सगाई की रस्म भी अदा कर दी थी। एक मई को शादी होनी थी। दुर्गेश के खुदकुशी करने की जानकारी रत्ना को हुई तो वह परेशान हो उठी। देर शाम करीब नौ बजे परिजनों को बिना बताए चुपचाप घर से निकली और गांव के बाहर शिव मंदिर में लगे छल्ले में अपने दुपट्टे का फंदा बनाकर झूल गई। घर में काफी देर तक जब रत्ना नजर नहीं आई तो परिजन उसे खोजते हुए शिव मंदिर पहुंचे। जहां उसे लटकते देख होश उड़ गए।

युवक की खुदकुशी की सामने आई ये वजह सीओ राजापुर राजकमल ने बताया कि दुर्गेश और रत्ना की सगाई हो चुकी थी। दुर्गेश का रत्ना के यहां आना-जाना भी था। सगाई के बाद दुर्गेश के पिता ने शादी से इनकार कर दिया था। इसी बात से आहत होकर पहले दुर्गेश ने खुदकुशी की और जब इस बारे में उसकी मंगेतर रत्ना को पता चला तो उसने भी फांसी लगाकर जान दे दी।