Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsMumbai to Kanpur flight doors remain closed for 32 minutes causing chaos during landing
मुंबई से कानपुर की फ्लाइट में 32 मिनट तक नहीं खुले दरवाजे, लैंडिंग के दौरान मची अफरातफरी

मुंबई से कानपुर की फ्लाइट में 32 मिनट तक नहीं खुले दरवाजे, लैंडिंग के दौरान मची अफरातफरी

संक्षेप: मुंबई से कानपुर आने वाली इंडिगो की फ्लाइट (6ई-824) में बैठे यात्रियों में उस वक्त अफरातफरी मच गई जब यहां लैंडिंग के 32 मिनट तक गेट ही नहीं खुले। दहशत में रहे लोग एयर होस्टेस से मदद मांगते रहे।

Sat, 25 Oct 2025 09:41 PMDinesh Rathour कानपुर, प्रमुख संवाददाता
share Share
Follow Us on

मुंबई से कानपुर आने वाली इंडिगो की फ्लाइट (6ई-824) में बैठे यात्रियों में उस वक्त अफरातफरी मच गई जब यहां लैंडिंग के 32 मिनट तक गेट ही नहीं खुले। दहशत में रहे लोग एयर होस्टेस से मदद मांगते रहे। बच्चे ज्यादा परेशान हो गए। इससे पहले भी 145 यात्रियों ने कई दुश्वारियां झेलीं। पहले तो फ्लाइट आधे घंटे विलंब से उड़ी और यहां आने पर सिग्नल फौरन न मिला तो लैंडिंग से पहले हवा में चक्कर लगाना पड़ा। हास्य कवि हेमंत पांडेय ने अफरातफरी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया।

शनिवार को इंडिगो की फ्लाइट मुंबई से लगभग आधे घंटे विलंब से उड़ी थी। कानपुर में फ्लाइट पहुंचने का समय 3:20 बजे तय था। लेट होने की वजह से 3:46 बजे यहां एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली थी। मगर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से सिग्नल नहीं मिला तो 12 मिनट तक हवा में दो चक्कर लगाए। सिग्नल मिला तो फ्लाइट की 3:58 बजे चकेरी एयरपोर्ट पर लैंडिंग हो सकी। हवा में ही विमान के चक्कर लगाने से यात्री परेशान थे ही, लैंडिंग के दो मिनट तक जब गेट नहीं खुले तो स्थिति और खराब हो गई। एयर होस्टेस ने बताया कि तकनीकी खराबी आ गई है। बार-बार पूछने पर एयर होस्टेस ने लोगों से कहा-‘धीरज रखिए, हम सभी फंसे हैं’। बेचैन यात्री विमान के भीतर ही चहलकदमी करते रहे।

चेकिंग से पता चला कि बैटरी डिस्चार्ज

गेट न खुलने पर इंडिगो की तकनीकी टीम परीक्षण के लिए रन-वे पहुंची। चेकिंग के बाद बताया कि बैटरी डिस्चार्ज होने से समस्या हुई है। बैटरी को चार्ज किया गया तब जाकर लगभग 32 मिनट बाद यानी गेट खुला। शाम को 4:42 बजे यात्री बाहर निकले तो राहत की सांस ली। ईश्वर को धन्यवाद किया।

समय से डेढ़ घंटे बाद उड़ी मुंबई की फ्लाइट

कानपुर। मुंबई की फ्लाइट यहां से भी डेढ़ घंटे विलंबर से उड़ सकी। यहां से मुंबई जाने वाले यात्रियों को भी एयरपोर्ट पर फ्लाइट के लिए इंतजार करना पड़ा। जो फ्लाइट यहां से शाम को 4 बजे उड़नी थी उसने 5:30 बजे मुंबई के लिए उड़ान भरी।

विमान हादसों से और अधिक हुई दहशत

कानपुर। मुंबई से आ रही फ्लाइट में सफर कर रहे कवि हेमंत पांडेय ने बताया कि सिर्फ वह ही नहीं बल्कि सारे यात्री दहशत में रहे, क्योंकि आए दिन कहीं न कहीं से विमान हादसों की सूचनाएं आती हैं। उन्होंने बताया कि गेट न खुलने से बच्चे और महिलाएं समेत सभी यात्री बेचैन हो गए थे। सभी सोच रहे थे कि अगर गेट न खुला तो क्या होगा? कई तरह नकारात्मक विचार यात्रियों के मन में आ रहे थे।

अफसरों ने साध ली चुप्पी

एयरपोर्ट निदेशक संजय कुमार ने इस संबंध में बताया कि उनका पिछले दिनों ही कानपुर से गोरखपुर तबादला हुआ है। नए अधिकारी ने पदभार ग्रहण किया है। टर्मिनल प्रबंधक का उन्होंने जो फोन नंबर दिया उस पर कॉल रिसीव करने वाली महिला ने बताया कि टर्मिनल प्रबंधक मौजूद नहीं हैं।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Kanpur News IndiGo Flight Up Latest News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |