मुंबई से गोरखपुर की फ्लाइट रद्द, बैग का तकिया बना प्लेन के पास ही लेट गए यात्री
मुंबई से गोरखपुर की एक नवंबर की स्पाइसजेट की एक फ्लाइट अचानक से रद्द हो गई। वजह बताई गई कि गोरखपुर एयरपोर्ट पर रात 8 बजे के बाद लैंडिंग की इजाजत नहीं है। फ्लाइट रद्द होने की घोषणा के बाद यात्रियों ने वहां हंगामा करना शुरू कर दिया। कुछ यात्री बैग का तकिया बनाकर वहीं लेट गए।
गोरखपुर, आशीष श्रीवास्तव। मुंबई से गोरखपुर की स्पाइसजेट की एक फ्लाइट अचानक रद्द कर दी गई। इसके बाद कुछ यात्री बैग का तकिया बनाकर वहीं प्लेन के पास लेट गए। हालांकि कुछ देर विरोध जताने के बाद उन्हें वापस चेकइन एरिया में भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि यात्रियों को पहले विमान में बैठाया गया था। करीब एक घंटे तक अंदर बैठाने के बाद अचानक फ्लाइट रद्द करने की घोषणा की गई। वजह यह बताई गई कि गोरखपुर एयरपोर्ट पर रात 8 बजे के बाद लैंडिंग की इजाजत नहीं है। फ्लाइट रद्द होने की घोषणा के बाद यात्रियों ने वहां हंगामा करना शुरू कर दिया।
मिली जानकारी के अनुसार एक नवंबर को स्पाइसजेट की फ्लाइट एसजी 553 का निर्धारित समय शाम 5:55 बजे का था। यात्रियों का कहना है कि एयरलाइन ने कई बार समय बदला। इसके बाद बोर्डिंग कराई गई। यात्रियों को सुरक्षा संबंधी जानकारी दी गई। इसके बाद सभी यात्रियों को विमान में बैठा दिया गया। यात्री विमान के उड़ान भरने का इंतजार कर रहे थे लेकिन करीब एक घंटे बाद उड़ान रद्द होने की घोषणा कर दी गई। इससे नाराज यात्रियों ने एयरपोर्ट पर हंगामा किया। हालात ऐसे बने कि कुछ यात्री विमान के पास जमीन पर बैठ गए और कुछ अपने बैग का तकिया बनाकर वहीं लेट गए। इस दौरान सीआईएसएफ के जवान मौके पर मौजूद रहकर सुरक्षा व्यवस्था संभालते रहे।
जिंदगी में कभी सोचा नहीं था प्लेन के नीचे लेटना पड़ेगा
फ्लाइट रद्द होने की सूचना के बाद एयरपोर्ट पर यात्री काफी नाराज हो गए। कई यात्रियों ने कहा कि उनका गोरखपुर जल्दी पहुंचना जरूरी था इसी वजह से फ्लाइट का टिकट कराया था लेकिन यहां विमान में एक घंटे बैठाने के बाद बताया गया कि प्लेन तो उड़ान ही नहीं भरेगा। विजयलक्ष्मी नाम की एक महिला यात्री ने वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कहा कि जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि एयरपोर्ट पर विमान के नीचे इस तरह लेटना पड़ेगा। यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इसमें कई यात्री रनवे पर लेटे नजर आ रहे हैं। एक अन्य यात्री ने एयरलाइन की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए फ्लाइट रद्द होने को यात्रियों के साथ भद्दा मजाक बताया।
रात 9 बजे तक ही वॉच आवर है निर्धारित
दरअसल, गोरखपुर एयरपोर्ट रक्षा मंत्रालय के अधीन संचालित होता है। यहां रात नौ बजे तक ही विमानों के संचालन का वॉच आवर निर्धारित है। एक नवंबर को इसे बढ़ाने की अनुमति नहीं मिली थी। स्पाइसजेट के एयरपोर्ट मैनेजर जसवंत सिंह रावत ने बताया कि यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए दो नवंबर को अतिरिक्त व्यावसायिक उड़ान संचालित की गई। सभी यात्री अपने गंतव्य तक पहुंच गए हैं।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें