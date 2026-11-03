मुंबई से गोरखपुर की फ्लाइट रद्द, बैग का तकिया बना प्लेन के पास ही लेट गए यात्री

मुंबई से गोरखपुर की एक नवंबर की स्पाइसजेट की एक फ्लाइट अचानक से रद्द हो गई। वजह बताई गई कि गोरखपुर एयरपोर्ट पर रात 8 बजे के बाद लैंडिंग की इजाजत नहीं है। फ्लाइट रद्द होने की घोषणा के बाद यात्रियों ने वहां हंगामा करना शुरू कर दिया। कुछ यात्री बैग का तकिया बनाकर वहीं लेट गए।

गोरखपुर, आशीष श्रीवास्तव। मुंबई से गोरखपुर की स्पाइसजेट की एक फ्लाइट अचानक रद्द कर दी गई। इसके बाद कुछ यात्री बैग का तकिया बनाकर वहीं प्लेन के पास लेट गए। हालांकि कुछ देर विरोध जताने के बाद उन्हें वापस चेकइन एरिया में भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि यात्रियों को पहले विमान में बैठाया गया था। करीब एक घंटे तक अंदर बैठाने के बाद अचानक फ्लाइट रद्द करने की घोषणा की गई। वजह यह बताई गई कि गोरखपुर एयरपोर्ट पर रात 8 बजे के बाद लैंडिंग की इजाजत नहीं है। फ्लाइट रद्द होने की घोषणा के बाद यात्रियों ने वहां हंगामा करना शुरू कर दिया।

मिली जानकारी के अनुसार एक नवंबर को स्पाइसजेट की फ्लाइट एसजी 553 का निर्धारित समय शाम 5:55 बजे का था। यात्रियों का कहना है कि एयरलाइन ने कई बार समय बदला। इसके बाद बोर्डिंग कराई गई। यात्रियों को सुरक्षा संबंधी जानकारी दी गई। इसके बाद सभी यात्रियों को विमान में बैठा दिया गया। यात्री विमान के उड़ान भरने का इंतजार कर रहे थे लेकिन करीब एक घंटे बाद उड़ान रद्द होने की घोषणा कर दी गई। इससे नाराज यात्रियों ने एयरपोर्ट पर हंगामा किया। हालात ऐसे बने कि कुछ यात्री विमान के पास जमीन पर बैठ गए और कुछ अपने बैग का तकिया बनाकर वहीं लेट गए। इस दौरान सीआईएसएफ के जवान मौके पर मौजूद रहकर सुरक्षा व्यवस्था संभालते रहे।

जिंदगी में कभी सोचा नहीं था प्लेन के नीचे लेटना पड़ेगा फ्लाइट रद्द होने की सूचना के बाद एयरपोर्ट पर यात्री काफी नाराज हो गए। कई यात्रियों ने कहा कि उनका गोरखपुर जल्दी पहुंचना जरूरी था इसी वजह से फ्लाइट का टिकट कराया था लेकिन यहां विमान में एक घंटे बैठाने के बाद बताया गया कि प्लेन तो उड़ान ही नहीं भरेगा। विजयलक्ष्मी नाम की एक महिला यात्री ने वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कहा कि जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि एयरपोर्ट पर विमान के नीचे इस तरह लेटना पड़ेगा। यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इसमें कई यात्री रनवे पर लेटे नजर आ रहे हैं। एक अन्य यात्री ने एयरलाइन की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए फ्लाइट रद्द होने को यात्रियों के साथ भद्दा मजाक बताया।