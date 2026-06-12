शादी के लिए पीछे पड़ी मुंबई की प्रेमिका, चिकन काटने वाले प्रेमी ने मौत के घाट उतारा, खेत में दबाया शव
बिजनौर के रहने वाला युवक का मुंबई की शादीशुदा महिला से प्रेम-प्रसंग हो गया। महिला प्रेमी से शादी की जिद कर रही थी। इस पर प्रेमी ने प्रेमिका को गांव बुलाकर उसकी हत्या कर दी और फिर शव को खेत में दबा दिया। मुंबई पुलिस महिला की तलाश करते हुए बिजनौर पहुंची तब इसका खुलासा हुआ।
Bijnor Murder News: यूपी के बिजनौर से सनसनीखेज घटना सामने आई है। मंडावर थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव में रहने वाले एक युवक ने मुंबई से अपनी प्रेमिका को गांव में बुलाया और उसकी हत्या कर शव को खेत में दबा दिया। मृतका के परिजनों ने मुंबई में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई तो कॉल डिटेल रिकॉर्ड के आधार पर इसका खुलासा हुआ। शुक्रवार को मंडावर पहुंची मुंबई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मुंबई पुलिस ने आरोपी और महिला के परिजनों के साथ मंडावर के गांव नारायणपुर पहुंचकर घटना स्थल को देखा और महिला के शव को निकलवाने की कार्रवाई शुरू कर दी।
गांव नारायणपुर निवासी नाजिम का पुत्र 20 वर्षीय फैसल सैलून का काम करता है। फैसल के मुंबई में जोगेश्वरी निवासी एक बच्चे की मां सना 32 वर्षीय शमीम से प्रेम संबंध थे। सना मुंबई में 29 मई से लापता थी, उसका मोबाइल बंद आने के बाद परिजनों ने लोखंडवाला की ओसीवरा चौकी पर सना की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। मुंबई पुलिस ने कॉल डिटेल व लोकेशन के आधार पर सना के प्रेमी फैसल को पकड़कर पूछताछ की, तो उसने सना की हत्या कर शव दबाने की बात कही। शुक्रवार को मुंबई पुलिस के एसआई कामलेश व संजय के नेतृत्व में पांच सदस्य टीम आरोपी फैसल व सना के परिजनों के साथ मंडावर आई।
फैसल ने जुर्म कबूला, शव बरामद कराया
आरोपी फैसल ने मुंबई पुलिस व मंडावर पुलिस के साथ नारायणपुर के जंगल में हत्या के बाद दबाई गई सना की लाश का स्थान दिखाया। देर शाम तक पुलिस सना के शव को मजिस्ट्रेट की देखरेख में निकलवाकर पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई में जुटी थी। एएसपी सिटी डा. केजी सिंह ने बताया कि महिला की गुमशुदगी मुंबई में दर्ज है। वहीं पर हत्या का मामला तरमीम किया जाएगा। शव को पोस्टमार्टम कराकर सौंप दिया जाएगा।
पत्नी की हत्या कर ईशन नदी किनारे दफनाया
वहीं दूसरी ओर एटा में चार साल से गायब महिला के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। महिला के पति ने ही अपने साथी के संग मिलकर उसकी हत्या कर शव का ईशन नदी की तलहटी में दफना दिया था। पकड़े गए हत्यारोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने कंकाल बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। एएसपी श्वेताभ पांडेय ने बताया कि थाना मिरहची क्षेत्र के गांव सुपैती निवासी बीनेश कुमार पुत्र दफेदार सिंह की ओर 17 फरवरी 2022 को थाना अवागढ़ पर शिकायत दर्ज कराई गई थी। 15 फरवरी को मेरी बहन चंद्रवती (50) को उनके पति मंजेश पुत्र गोविन्दराम निवासी ग्राम शहनौआ थाना अवागढ़ घुमाने की बात कहकर ले गए थे। 16 फरवरी को जब वह घर आए तो अकेले ही आए है। पुलिस ने 17 फरवरी को महिला की गुमशुदगी दर्ज कर ली। पुलिस महिला की तलाश कर रही थी। बीनेश फिर से 10 जून को हत्या की आशंका की तहरीर दी गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पति से पूछताछ की। पुलिस पूछताछ में आरोपी पति ने घटनाक्रम के बारे में बताया।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।