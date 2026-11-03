चार स्थानों पर बनेगी बहुमंजिला और भूमिगत पार्किंग, वार म्यूजियम और..., लखनऊ में एलडीए की तैयारी

राजधानी लखनऊ में जाम के झाम का एक बड़ा कारण सड़कों पर पार्किंग भी है। अब चार स्थानों पर बहुमंजिला और भूमिगत पार्किंग बनाई जाएगी। एलडीए की बोर्ड बैठक में इसका फैसला किया गया है।

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। राजधानी लखनऊ में पार्किंग की समस्या दूर करने के लिए चार स्थानों पर मल्टीलेवल और भूमिगत पार्किंग बनाई जाएंगी। वहीं, अलीगंज अग्निकांड के बाद प्रियदर्शिनी कॉलोनी में नया फायर स्टेशन और नेहरू इंक्लेव में वार म्यूजियम बनाया जाएगा। सोमवार को मंडलायुक्त की अध्यक्षता में हुई लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की बोर्ड बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। हालांकि, एक व्यक्ति को दो भूखंड आवंटित करने और बल्क में जमीन खरीदने वालों को 50 से 60 फीसदी तक छूट के प्रस्ताव पर चर्चा तक नहीं हुई।

बोर्ड ने अर्बन चैलेंज फंड से चार पार्किंग परियोजनाओं के निर्माण को मंजूरी दी है। इनमें गोमतीनगर के विवेकखंड, पत्रकारपुरम, इकाना स्टेडियम के पास फाइन डाइन क्षेत्र और अंबेडकर स्मारक के सामने पार्किंग बनाई जाएगी। इन परियोजनाओं पर 222.14 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इनमें करीब 2500 गाड़ियां खड़ी हो सकेंगी। इसके अलावा कैलाश कुंज कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के पुनर्विकास को भी मंजूरी दी गई। इस पर 267.03 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के लिए अर्बन चैलेंज फंड से 738 करोड़ रुपये लेने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिल गई। शासन की ओर से भू-उपयोग परिवर्तन को लेकर जारी आदेशों को बोर्ड ने अंगीकृत कर लिया है। अब छह हजार वर्गमीटर तक की जमीन का भू-उपयोग परिवर्तन एलडीए बोर्ड स्वयं कर सकेगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण नियमावली-2026 को भी अंगीकृत किया गया।

प्रियदर्शिनी कॉलोनी में बनेगा फायर स्टेशन प्रियदर्शिनी कॉलोनी योजना के सेक्टर-सी में 2600 वर्गमीटर जमीन पर फायर स्टेशन बनाया जाएगा। यह अलीगंज के करीब होगा। अलीगंज में हुए अग्निकांड के बाद यहां फायर स्टेशन बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया था। इससे आसपास फायर स्टेशन की कमी दूर की जा सकेगी।

किसानों को 1.11 करोड़ रुपये प्रति बीघा मुआवजा प्रबंध नगर योजना के लिए किसानों को 1.11 करोड़ रुपये प्रति बीघा की दर से मुआवजा देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। हालांकि, हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के चलते योजना अभी शुरू नहीं हो सकेगी। करीब 840 हेक्टेयर में विकसित होने वाली इस योजना के लिए मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत शासन से बजट लिया जाएगा।

नेहरू एनक्लेव में वार म्यूजियम बनाया जाएगा नेहरू एनक्लेव में वार म्यूजियम और कन्वेंशन सेंटर बनाने के प्रस्ताव को भी बोर्ड ने मंजूरी दी है। जमीन सेना की है। सेना के अधिकारियों से चर्चा के बाद प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा गया है। शासन स्तर पर बैठक के बाद इस पर अंतिम फैसला होगा। वहीं, इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति के तहत विभिन्न बिल्डरों की डीपीआर को भी मंजूरी दी गई।

आवासीय भूखंडों की लॉटरी से होगी कमाई चालू वित्तीय वर्ष के पुनरीक्षित बजट में आवासीय भूखंडों की लॉटरी से 1000 करोड़ रुपये की आय का लक्ष्य रखा गया है। अगले वित्तीय वर्ष के पहले तीन महीनों में 300 करोड़ रुपये की कमाई का लक्ष्य है।

फ्लैटों की बिक्री से बढ़ी आय मूल बजट में 252 करोड़ रुपये का लक्ष्य था, जबकि अक्तूबर तक 562.88 करोड़ रुपये की कमाई हो चुकी है। पुनरीक्षित बजट में 400 करोड़ रुपये और बढ़ाए गए हैं। अगले वित्तीय वर्ष के तीन महीनों में 150 करोड़ रुपये की आय का लक्ष्य है।