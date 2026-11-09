मुलायम ने संविधान को बचाने के लिए कारसेवकों पर चलवाई गोली, सांसद सनातन पांडेय ने बहस बढ़ा दी
बलिया से सपा सांसद सनातन पांडेय ने कारसेवकों पर गोली चलवाए जाने के मुद्दे पर छिड़ी बहस को और बढ़ा दिया है। सनातन पांडेय ने कहा, कि 1990 में कारसेवकों पर गोली चलवाने का फैसला मुलायम सिंह यादव का सही था। उन्होंने संविधान की रक्षा के लिए ऐसा किया था।
Balia News: बलिया से समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडेय ने सपा सरकार में कारसेवकों पर गोली चलवाने के मामले में छिड़ी बहस को और बढ़ा दिया। 1990 में मुलायम सिंह यादव के फैसले का बचाव करते हुए सपा सांसद ने कहा, उन्होंने वही किया जो संविधान की रक्षा के लिए जरूरी था। पांडेय ने कहा कि अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलाए जाने के समय भी विवादित ढांचे का मामला अदालत में विचाराधीन था और उस पर यथास्थिति बनाये रखी जानी थी।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस), बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद (विहिप)के लोगों ने अदालत के यथास्थिति बनाये रखने के आदेश की अवहेलना करते हुए विवादित ढांचे पर चढ़कर तोड़फोड़ की कोशिश की थी। उन्होंने कहा, ‘संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति संविधान के मुताबिक ही काम करेगा। नेता जी (तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव) ने संविधान के प्रति आस्था मजबूत करने के लिए गोली चलवाई थी। उन्होंने वही किया, जो संविधान कहता था।’
भाजपा को इतनी पीड़ा क्यों हो रही
पांडेय ने कहा कि भाजपा को इस मुद्दे पर पीड़ा क्यों हो रही है। उन्होंने राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसा करने वालों को माफी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए सपा सांसद ने कहा कि योगी अगली बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। उन्होंने उत्तर प्रदेश में सपा कार्यकर्ताओं और निर्दोष लोगों के घरों एवं सम्पत्तियों पर बुलडोजर चलाये जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी पार्टी की सरकार बनने पर इसका हिसाब लिया जाएगा।
योगी आदित्यनाथ की संपत्ति जनता नहीं मठ है
सांसद पांडेय ने आरोप लगाया कि योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता जनता के बजाय मठ और उसकी संपत्ति है। इससे पहले रविवार रात भी उन्होंने कारसेवकों पर गोली चलवाने के फैसले को सही ठहराते हुए कहा था कि मुलायम सिंह यादव ने संविधान की रक्षा के लिए ऐसा किया था क्योंकि उस समय विवादित स्थल पर अदालत का स्थगन आदेश लागू था। इस बीच, सलेमपुर सीट से सपा के सांसद रमाशंकर राजभर विद्यार्थी ने सनातन पांडेय के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि 1990 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने संविधान की रक्षा के लिये उसका पालन करते हुए विवादित ढांचा ढहाने पर आमादा कार सेवकों पर गोलियां चलवायी थीं।उन्होंने सवाल किया कि मुलायम सिंह यादव ने अगर गलत और गैर संवैधानिक काम किया था तो सत्ता में आने के बाद भाजपा को उन्हें जेल में डालना चाहिए था, न कि मरणोपरांत पद्म से विभूषित।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
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(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
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पत्रकारिता का सफर
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