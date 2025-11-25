Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsMulayam Singh Yadav family daughters in laws bahu Dimple Aparna Neelam Rajlaxmi Richa Tsering caste religion
सांसद, वकील, डॉक्टर; मुलायम सिंह यादव के परिवार में जाति और धर्म का गुलदस्ता हैं बहुएं

सांसद, वकील, डॉक्टर; मुलायम सिंह यादव के परिवार में जाति और धर्म का गुलदस्ता हैं बहुएं

संक्षेप:

अखिलेश यादव के चचेरे भाई आर्यन यादव की शादी लद्दाख की रहने वालीं सेरिंग से होने जा रही है। वह पेशे से अधिवक्ता हैं। हालांकि यादव परिवार की ज्यादातर बहुएं राजनीति में सक्रिय हैं। आइए जानते हैं, मुलायम परिवार की बहुएं कौन-कौन हैं?

Tue, 25 Nov 2025 05:22 PMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

मुलायम सिंह यादव परिवार में एक नया सदस्य शामिल होने जा रहा है। दरअसल, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चचेरे भाई आर्यन यादव की शादी लद्दाख की रहने वालीं सेरिंग से हुई है। वह पेशे से अधिवक्ता हैं और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हैं। हालांकि यादव परिवार की ज्यादातर बहुएं राजनीति में सक्रिय हैं। सियासत और पब्लिक लाइफ के बीच इस परिवार की बहुएं भी अपनी अलग पहचान रखती हैं। आइए जानते हैं, मुलायम परिवार की बहुएं कौन-कौन हैं?

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

डिंपल यादव

मुलायम सिंह यादव के बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी सांसद डिंपल यादव आज समाजवादी राजनीति का एक सशक्त चेहरा हैं। डिंपल उत्तराखंड के राजपूत जाति से ताल्लुक रहती हैं। डिंपल यादव और अखिलेश यादव की प्रेम कहानी परिवारों की नाराजगी और सामाजिक बाधाओं के बावजूद शादी तक पहुंची। 17 साल की डिंपल और 21 साल के अखिलेश की पहली मुलाकात एक पार्टी में हुई, जिसके बाद पत्रों के जरिए शुरू हुई दोस्ती प्यार में बदल गई। चार साल तक डेट करने के बाद जब बात शादी तक पहुंची तो दोनों परिवार राजी नहीं थे, लेकिन अखिलेश की जिद के आगे अंततः अनुमति मिल गई। इसके बाद 24 नवंबर 1999 को दोनों ने विवाह कर लिया।

dimple yadav

अपर्णा यादव

मुलायम सिंह यादव के दूसरे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव हैं। अपर्णा यादव का तालुल्क भी ठाकुर परिवार से है। वह मूल रूप से लखनऊ की रहने वाली हैं और उनकी शिक्षा-दीक्षा भी यहीं हुई है। उन्होंने राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर किया है और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर भी पढ़ाई की है। अपर्णा के पिता अरविंद सिंह बिष्ट एक मीडिया कंपनी में कार्यरत थे। इसके अलावा सपा सरकार सूचना आयुक्त भी रह चुके हैं। दिसंबर 2011 में प्रतीक यादव के साथ उनकी शादी हुई।

Prateek yadav and Aparna yadav

नीलम यादव

मुलायम सिंह यादव के भाई अभय राम के बेटे और अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव की शादी साल 2010 में नीलम यादव के साथ हुई थी। नीलम यादव राजनीति से दूर रहती हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में दिए हलफनामे के अनुसार नीलम के पास करीब 5 करोड़ की संपत्ति है।

Dharmendra Yadav and neelam yadav

राजलक्ष्मी यादव

मुलायम सिंह यादव के बड़े भाई रतन सिंह के बेटे रणबीर सिंह के बेटे तेज प्रताप यादव हैं। तेज प्रताप की शादी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सबसे छोटी बेटी राज लक्ष्मी यादव के साथ हुई है। राजलक्ष्मी ने एमबीबीएस की पढ़ाई की है। साल 2015 में राजलक्ष्मी और तेज प्रताप यादव की शादी हुई थी। दोनों के दो बच्चें भी हैं।

Rajlakshmi yadav

रिचा यादव

मुलायम सिंह यादव के भाई रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव की शादी डॉक्टर रिचा यादव से हुई है। साल 2010 में अक्षय यादव और रिचा की शादी हुई थी। रिचा यादव ने एमबीबीएस की पढ़ाई के बाद मेडिकल प्रैक्टिस शुरू कर दी। रिचा राजनीति से दूर रहती हैं। हालांकि कई कार्यक्रमों में वह पति के साथ नजर आ चुकी हैं।

akshay yadav

राजलक्ष्मी सिंह यादव

अखिलेश यादव के चचेरे भाई और शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव की शादी राजलक्ष्मी सिंह यादव से हुई है। साल 2016 में दोनों शादी के बंधन में बधे। राजलक्ष्मी का संबंध राजघाने से है। उनकी मां राजपूताना मैहर स्टेट की राजकुमारी रही हैं। राजलक्ष्मी के नाना राजा कुंवर नारायण सिंह जूदेव तीन बार के विधायक रह चुके हैं। मैहर के प्रसिद्ध शारदा देवी के मंदिर का जीर्णोद्धार राजलक्ष्मी के परिवार ने ही कराया था।

prateek yadav
Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Mulayam Singh Akhilesh Yadav Dimple Yadav अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |