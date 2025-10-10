जानलेवा हमले के केस में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव गिरफ्तार, बस्ती का मामला

बस्ती से पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दो दिन पहले दूध बेचने जा रहे युवक पर जानलेवा हमले में वांछित चल रहे दो आरोपी मुलायम सिंह और अखिलेश यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

यूपी के बस्ती से पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दो दिन पहले दूध बेचने जा रहे युवक पर जानलेवा हमले में वांछित चल रहे दो आरोपी मुलायम सिंह और अखिलेश यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। थानाध्यक्ष आलोक श्रीवास्तव ने बताया जानलेवा हमले के मामले में घायल युवक की मां की तहरीर पर दो नामजद सहित अन्य आरोपियो के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। जिनमें दो आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस ने की है।

घटना 8 अक्टूबर की सुबह की बताई जा रही है। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के अवस्थीपुर गांव निवासी धनवंता देवी ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाया था कि उनका बेटा राम औतार यादव जो रोज की तरह दूध देने जा रहा था और पैकापुर गांव के पास सुन चंद रास्ते पर पुरानी रंजिश को लेकर गांव के ही मुलायम सिंह यादव व अखिलेश यादव ने अपने अन्य साथियों के साथ जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया जिससे उसे गंभीर चोटें और लोग धमकी देते हुए मौके से भाग खड़े हुए थे।

सूचना पर पहुंची डायरेक्ट हंड्रेड की टीम ने गंभीर अवस्था में उसे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कप्तानगंज में भर्ती कराया था जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया था पुलिस ने मामले में गंभीर रूप से घायल युवक की मां धनवंता देवी की तहरीर पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस मुकदमे में वांछित आरोपियों की तलाश मे दबिश दे रही थी।